Орнелла Мути вместе с дочерью подала заявление на российское гражданство
И планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге
22 июля 2026, 16:11, ИА Амител
Итальянская киноактриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли намерены получить российское гражданство, сообщает РИА Новости.
«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — пояснила Найке.
Она также рассказала, что планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.
По словам Найке, она и ее мать не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и желания получить российские паспорта. Более того, подчеркнула она, многие итальянцы любят Россию и культуру этой страны.
Ранее Shaman научил Орнеллу Мути целоваться по-русски. Певец встретился с актрисой в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
16:18:32 22-07-2026
У Депардье пусть проконсультируется
16:36:28 22-07-2026
Неожиданно :-) Ну что ж, я точно не против
16:37:08 22-07-2026
Что своих, как говорил Жириновский " не светских львиц" мало?
16:42:24 22-07-2026
Италия со своими дипкорпусами реально обнаглевшие, поэтому вот да, уезжай оттуда, Орни
17:48:20 22-07-2026
помоложе бы-можно и мути ть.
19:46:20 22-07-2026
Хорошая женщина.
21:12:35 22-07-2026
Гость (19:46:20 22-07-2026) Хорошая женщина. ... Знаком? Нет, а как определил?
20:36:30 22-07-2026
Не знаком с ней...
22:34:12 22-07-2026
Иван (20:36:30 22-07-2026) Не знаком с ней... ... Старенькая, полтинник...
08:00:35 23-07-2026
социально активный куриннозаводчик,Муся, к твоему сведению,
- прекрасной синьоре Мути уже 70 лет, её дочке наверное уже,, полтинник".
чао, бамбино,сорри.. ©
09:05:45 23-07-2026
Россия прям заповедник для вышедших в тираж селебрити, желающих скрыть свои доходы от спераведливых налогов.