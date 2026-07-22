Орнелла Мути вместе с дочерью подала заявление на российское гражданство

И планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге

22 июля 2026, 16:11, ИА Амител

Орнелла Мути в России / Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Итальянская киноактриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли намерены получить российское гражданство, сообщает РИА Новости.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — пояснила Найке.

Она также рассказала, что планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

По словам Найке, она и ее мать не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и желания получить российские паспорта. Более того, подчеркнула она, многие итальянцы любят Россию и культуру этой страны.

Ранее Shaman научил Орнеллу Мути целоваться по-русски. Певец встретился с актрисой в рамках Всемирного фестиваля молодежи.