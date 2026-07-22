НОВОСТИКультура

Орнелла Мути вместе с дочерью подала заявление на российское гражданство

И планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге

22 июля 2026, 16:11, ИА Амител

Орнелла Мути в России / Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Орнелла Мути в России / Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Итальянская киноактриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли намерены получить российское гражданство, сообщает РИА Новости.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — пояснила Найке.

Она также рассказала, что планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

По словам Найке, она и ее мать не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и желания получить российские паспорта. Более того, подчеркнула она, многие итальянцы любят Россию и культуру этой страны.

Ранее Shaman научил Орнеллу Мути целоваться по-русски. Певец встретился с актрисой в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Фото: pxhere.com

Орнелла Мути заявила, что хотела бы поработать в России

По словам актрисы, она приехала в страну по работе, но иногда делала это по любви
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Комментарии 11

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Гость

16:18:32 22-07-2026

У Депардье пусть проконсультируется

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Гость

16:36:28 22-07-2026

Неожиданно :-) Ну что ж, я точно не против

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Дааа

16:37:08 22-07-2026

Что своих, как говорил Жириновский " не светских львиц" мало?

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Гость

16:42:24 22-07-2026

Италия со своими дипкорпусами реально обнаглевшие, поэтому вот да, уезжай оттуда, Орни

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не Алён Делон.

17:48:20 22-07-2026

помоложе бы-можно и мути ть.

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Гость

19:46:20 22-07-2026

Хорошая женщина.

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гость

21:12:35 22-07-2026

Гость (19:46:20 22-07-2026) Хорошая женщина. ... Знаком? Нет, а как определил?

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Иван

20:36:30 22-07-2026

Не знаком с ней...

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Musik

22:34:12 22-07-2026

Иван (20:36:30 22-07-2026) Не знаком с ней... ... Старенькая, полтинник...

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найди отличия

08:00:35 23-07-2026

социально активный куриннозаводчик,Муся, к твоему сведению,
- прекрасной синьоре Мути уже 70 лет, её дочке наверное уже,, полтинник".
чао, бамбино,сорри.. ©

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Гость

09:05:45 23-07-2026

Россия прям заповедник для вышедших в тираж селебрити, желающих скрыть свои доходы от спераведливых налогов.

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