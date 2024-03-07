SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски
Певец встретился с актрисой в рамках Всемирного фестиваля молодежи
07 марта 2024, 07:00, ИА Амител
SHAMAN с Орнеллой Мути и ее дочерью / Фото: "АиФ"
Российский певец SHAMAN научил известную итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Об этом сообщает "АиФ".
Ярослав Дронов встретился с актрисой на Всемирном фестивале молодежи. Во время приветствия знаменитость из Италии поцеловала исполнителя дважды. В этот момент музыкант рассказал актрисе о русской традиции троекратного поцелуя.
Он также пригласил Орнеллу Мути на свой предстоящий концерт. Актриса же заявила, что хотела бы сняться в одном из следующих клипов SHAMAN.
07:44:59 07-03-2024
И теперь ее до сих пор мутит)
07:52:28 07-03-2024
о русской традиции троекратного поцелуя ---- у них другие традиции
08:05:32 07-03-2024
гопарь в шапочке!
08:43:25 07-03-2024
Он от армии откосил из за грыжи, ему только с лесбиянками и целоваться
09:27:43 07-03-2024
Гость (08:43:25 07-03-2024) Он от армии откосил из за грыжи, ему только с лесбиянками и... нельзя говорить слово "лесбиянка". В стране много дурацких законов, привлекут....
10:31:59 07-03-2024
Гость (09:27:43 07-03-2024) нельзя говорить слово "лесбиянка". В стране много дурацких з... А вы из какой страны пишите? Лесбиянка она и в африке лесбиянка. Это в ваших там гейропах... гендер№1 и гендер№2...А мы в России так то...
10:22:55 07-03-2024
Удивительно! Почему большинство комментаторов такие злые? Порадовались бы за молодого талантливого парня!
12:58:25 07-03-2024
Ну, Орнелу-то Мути ктоб только не поцеловал... а ты попробуй, поцелуй Челентано!