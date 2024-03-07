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SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски

Певец встретился с актрисой в рамках Всемирного фестиваля молодежи

07 марта 2024, 07:00, ИА Амител

SHAMAN с Орнеллой Мути и ее дочерью / Фото: "АиФ"
SHAMAN с Орнеллой Мути и ее дочерью / Фото: "АиФ"

Российский певец SHAMAN научил известную итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Об этом сообщает "АиФ".

Ярослав Дронов встретился с актрисой на Всемирном фестивале молодежи. Во время приветствия знаменитость из Италии поцеловала исполнителя дважды. В этот момент музыкант рассказал актрисе о русской традиции троекратного поцелуя. 

Он также пригласил Орнеллу Мути на свой предстоящий концерт. Актриса же заявила, что хотела бы сняться в одном из следующих клипов SHAMAN.

Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 8

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Rew

07:44:59 07-03-2024

И теперь ее до сих пор мутит)

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Гость

07:52:28 07-03-2024

о русской традиции троекратного поцелуя ---- у них другие традиции

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Гость

08:05:32 07-03-2024

гопарь в шапочке!

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Гость

08:43:25 07-03-2024

Он от армии откосил из за грыжи, ему только с лесбиянками и целоваться

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Гость

09:27:43 07-03-2024

Гость (08:43:25 07-03-2024) Он от армии откосил из за грыжи, ему только с лесбиянками и... нельзя говорить слово "лесбиянка". В стране много дурацких законов, привлекут....

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Гость

10:31:59 07-03-2024

Гость (09:27:43 07-03-2024) нельзя говорить слово "лесбиянка". В стране много дурацких з... А вы из какой страны пишите? Лесбиянка она и в африке лесбиянка. Это в ваших там гейропах... гендер№1 и гендер№2...А мы в России так то...

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Гость.

10:22:55 07-03-2024

Удивительно! Почему большинство комментаторов такие злые? Порадовались бы за молодого талантливого парня!

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Гость

12:58:25 07-03-2024

Ну, Орнелу-то Мути ктоб только не поцеловал... а ты попробуй, поцелуй Челентано!

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