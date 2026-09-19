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Ортопед раскрыл главную опасность отказа от ежедневных прогулок

Из‑за сидячего образа жизни патологии все чаще диагностируют у молодых пациентов

19 сентября 2026, 16:47, ИА Амител

Прогулка в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru
Прогулка в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Врач‑ортопед Андрей Литвиненко в эксклюзивном интервью изданию aif.ru объяснил, к каким последствиям приводят ежедневный дефицит движения и отсутствие прогулок. Ключевой угрозой специалист назвал гиподинамию — она несет серьезный риск для всего организма.

По словам медика, малоподвижный образ жизни провоцирует целый спектр заболеваний. В частности, возрастает вероятность развития артрозов, остеохондрозов, межпозвоночных грыж и протрузий. Кроме того, гиподинамия способствует появлению варикозной болезни и атеросклероза, а также существенно повышает риск инфаркта миокарда и инсульта.

Негативное влияние недостатка физической активности распространяется и на работу желудочно‑кишечного тракта. Из‑за ухудшения кровообращения нарушается процесс пищеварения: пища хуже усваивается и медленнее продвигается по кишечнику. Это может стать причиной таких проблем, как колиты, колики, вздутие, метеоризм, гастриты и энтериты.

Особое внимание врач уделил геморрою, который нередко называют "болезнью студентов и водителей". Литвиненко подчеркнул, что главная причина его развития — продолжительное пребывание в сидячем положении.

Специалист также отметил тревожную тенденцию: из‑за неактивного образа жизни многие заболевания стремительно "молодеют". Все чаще к ортопедам обращаются молодые пациенты с патологиями опорно‑двигательного аппарата.

В качестве примера врач привел растущую распространенность артроза коленного сустава. Еще одним следствием гиподинамии становится набор лишнего веса, который дополнительно нагружает сердечно‑сосудистую систему, заключил Андрей Литвиненко.

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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