Ослепительную грозу на фоне ночного неба запечатлел житель Алтайского края. Фото

Фотограф застал июньскую непогоду

03 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Летняя гроза в Алтайском крае / Фото: Евгений Храпко

Житель Рубцовска и фотограф поделился снимками летней грозы.

За облаками, которые "бросают" на землю яркие молнии, робко "выглядывает" ночное небо. Оно усыпано яркими звездами и как будто тоже наблюдает за непогодой.

На некоторых снимках грозные оружия Зевса закружились в причудливом танце.