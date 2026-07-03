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Ослепительную грозу на фоне ночного неба запечатлел житель Алтайского края. Фото

Фотограф застал июньскую непогоду

03 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Летняя гроза в Алтайском крае / Фото: Евгений Храпко

Житель Рубцовска и фотограф поделился снимками летней грозы. 

За облаками, которые "бросают" на землю яркие молнии, робко "выглядывает" ночное небо. Оно усыпано яркими звездами и как будто тоже наблюдает за непогодой. 

На некоторых снимках грозные оружия Зевса закружились в причудливом танце. 

Алтайский край природа
       

Комментарии 4

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Гость

08:03:44 03-07-2026

Красиво и одновременно пугающе

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майор

08:12:24 03-07-2026

одна только молния дает электроэнергии сколько вырабатывает Новосибирская ГЭС в течении 50 лет. А почему наши ученые игнорируют сбор и использование этой природной энергии аа????
чем они в Политехе занимаются? где молниеуловители и аккомуляторные системы способные принять и потом медленно отдавать эту мощь????

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Гость

10:09:12 03-07-2026

майор (08:12:24 03-07-2026) одна только молния дает электроэнергии сколько вырабатывает ... Физику в школе прогуливали, т-щ майор?

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Гость

10:34:15 03-07-2026

майор (08:12:24 03-07-2026) одна только молния дает электроэнергии сколько вырабатывает ... Майор, у КиШ-а есть песня "Дурак и молния", прям как про тебя написана.

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