Сотрудник amic.ru побывал на Пещерском водопаде и делится сказочными кадрами

"Очень красиво и где-то рядом", — комментирует барнаулец

23 июня 2026, 12:23, ИА Амител

Пещерский водопад и озеро рядом с ним / Фото: Константин Причиненко

Сотрудник amic.ru съездил к Пещерскому водопаду и теперь делится впечатлениями и атмосферными снимками.

Пещерский водопад — искусственно созданная достопримечательность в Залесовском районе Алтайского края, недалеко от села Пещерка. Это каскад на запруде при слиянии рек Пещерка и Ломовая. Его высота достигает 10 метров. Достопримечательность находится недалеко от Барнаула и Новосибирска, пейзаж дополняет не менее живописное озеро. Нередко можно увидеть, как по его водной глади плавает мама-утка со своими очаровательными малышами.

На озере обустроена зона для купания: там стоит надувная горка, а также лодки и катамараны.

«Водопад действительно очень живописный, достаточно высокий и шумный. Но лучше под ним не стоять, может сверху и камень прилететь», — рассказал Константин Причиненко.

Хотя некоторых туристов, особенно уставших от жары, это не останавливает: они с удовольствием охлаждаются под водным потоком. Водопад и озеро окружают многовековые ели и сосны в экозоне. Природа буквально "дышит" благодаря влажному климату.

Пещерский водопад / Фото: Константин Причиненко

Недалеко от озера расположена база с "запашистыми удобствами". Атмосфера располагает к прогулкам, а виды отлично подходят для фотосессий. Из поездки человек привозит домой не только снимки, но и уют алтайского леса.

История появления водопада

В 1984 году началось строительство железнодорожной линии Мереть — Среднесибирская. Ее планировали использовать для перевозки каменного угля. К 1995 году часть инфраструктуры уже возвели: проложили земляное полотно, поставили мосты, водопропускные трубы, даже пустили поезда на отдельных участках. Но из-за перестройки и прекращения финансирования работы приостановили.

Спустя примерно два года власти Алтайского края и Кемеровской области предложили использовать объекты недостроенной железной дороги для другой цели — прокладки автомагистрали Алтай — Кузбасс. В начале 2000-х землю и объекты передали дирекции дорожного строительства.

Для отсыпки полотна новой дороги понадобилось много строительных материалов — гравия и щебня. Чтобы добыть их прямо в пойме реки Пещерка, провели взрывные работы. В месте, где река пересекала выход на поверхность силурийских известняков, в результате этих действий образовался уступ — так появился водопад. Чуть выше по течению затопило долину — так сформировалось небольшое водохранилище.