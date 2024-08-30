Основателя алтайской газеты "Листок" приговорили к сроку за фейки об армии

Прокуратура требовала назначить ему девять лет лишения свободы, но суд дал восемь

30 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Сергей Михайлов / Фото: страница Сергея Михайлова во "ВКонтакте"

Основателя независимой газеты "Листок" Сергея Михайлова приговорили к восьми годам тюрьмы по статье о фейках об армии. Об этом сообщает "Сибирский экспресс".

Прокуратура запросила для него девять лет, но суд назначил на год меньше. Также Михайлову на четыре года запретили заниматься журналистской деятельностью.

В СИЗО Сергей Михайлов находился с 2022 года. Свою вину он не признал и собирается обжаловать приговор.