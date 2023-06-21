Осудили бийского ветврача, получившего взятку от "колбасного бизнесмена"

Вознаграждение предназначалось за решение некоторых вопросов

21 июня 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае бывшего ветеринарного врача осудили за получение взятки и покровительство, сообщает региональный СК.

Ветврач получил 158 тысяч рублей от предпринимателя, занимавшегося производством колбасных изделий и деликатесов.

"Вознаграждение предназначалось за решение вопросов о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля", – рассказали в ведомстве.

Суд оштрафовал бывшего ветврача на 2 млн рублей, а также на два года запретил заниматься ветеринарным контролем.