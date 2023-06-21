Осудили бийского ветврача, получившего взятку от "колбасного бизнесмена"
Вознаграждение предназначалось за решение некоторых вопросов
21 июня 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае бывшего ветеринарного врача осудили за получение взятки и покровительство, сообщает региональный СК.
Ветврач получил 158 тысяч рублей от предпринимателя, занимавшегося производством колбасных изделий и деликатесов.
"Вознаграждение предназначалось за решение вопросов о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля", – рассказали в ведомстве.
Суд оштрафовал бывшего ветврача на 2 млн рублей, а также на два года запретил заниматься ветеринарным контролем.
18:08:49 22-06-2023
как так можно!! вот кто потворствует некачественной продукции!!! враги народа!!! расстрелять без суда и следствия!!! спасибо родной партии, что борется с отщепенцами нашего общества!!! народ должен еще крепче сомкнуть ряды вокруг правительства!!! а то совсем распоясались, пальму везут танкерами, сертификаты подделывают засланцы запада, власть не может все отследить и разоблачить, надо помочь ей ,создавать рабочий контроль и народные дружины