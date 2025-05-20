Осужденный по делу барнаульского ФОКа бизнесмен оспорит приговор в кассационном суде

Жданов настаивает на своей невиновности и говорит о том, что его оклеветали бизнес-партнеры

20 мая 2025, 10:55, ИА Амител

Михаил Жданов / Фото: со страницы Михаила Жданова во "ВКонтакте"

Восьмой кассационный суд в Кемерове 29 мая рассмотрит жалобу гендиректора барнаульской компании "Иносиб" Михаила Жданова, осужденного за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) при строительстве скандального ФОКа на улице Сиреневой, 42. Информация об этом есть на сайте суда.

Справка: ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле строили по нацпроекту "Демография". Между Министерством спорта и ООО "Иносиб", гендиректором которого был Михаил Жданов, действовал договор. В качестве субподрядчиков для возведения объекта Жданов нанял компании, связанные с барнаульскими бизнесменами Иваном Куцем, Артуром Манасяном (ООО "Транс Логистик") и Евгением Якуниным (ООО "РСО-Стандарт").

Дело Жданова

Заседание пройдет по видеосвязи. Известно, что Михаил Жданов не согласен с решением суда, настаивает на своей невиновности и хочет добиться отмены приговора или наказания, не связанного с лишением свободы.

В июне 2024 года Центральный районный суд признал Жданова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

По версии следствия, в 2022–2023 годах Жданов попросил субподрядчиков по строительству ФОКа передать вознаграждение за продление срока договора. Сумма должна была якобы пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки работ. По версии правоохранителей, Жданов потребовал у коллег передать 3,5 млн рублей, из которых в итоге получил 2 млн.

С решением суда Жданов не согласился и в сентябре 2024 года подал апелляцию, однако Алтайский краевой суд оставил приговор без изменений. Защита Жданова настаивала на том, что Якунин, Куц и Манасян сами стремились избежать уголовной ответственности и оговорили своего бизнес-партнера.

Манасян, Куц и Якунин на суде / Фото: amic.ru

Осужденный убежден, что правомерно просил подрядчиков передать деньги за исполнение обязательств по договору страхования для возмещения понесенных по их вине затрат. Защита считает, что действиям Жданова дана неправильная юридическая оценка.

Жданов отмечал, что в материалах дела нет конкретной информации о степени вреда, который его действия нанесли каким-либо организациям. Адвокат подсудимого утверждал, что преследовать человека за коммерческий подкуп можно только по заявлению и с согласия организации (в данном случае "Иносиб"), которой он управлял. В данном случае "Иносиб" не обращался к правоохранителям и не был признан потерпевшим.

Дело Куца, Манасяна и Якунина

Строителей ФОКа Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна сейчас судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). 5 мая закончился допрос подсудимых, следующее заседание состоится 23 мая – тогда же стартуют прения сторон. При этом вину подсудимые признают.

По версии следствия, бизнесмены на объекте выполняли работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия, бортовых камней и основания под асфальтобетонное покрытие, а также по строительству покрытия проездов, тротуаров, отмосток, однако закупили более дешевые материалы с худшими техническими характеристиками, чем было указано в документации. Также они планировали сократить объемы поставленных материалов и подготовить фиктивные отчетные документы на выполнение работ в полном объеме. В результате действий бизнесменов у ФОКа появилось множество проблем, асфальт рядом с ним разрушился, комплекс до сих пор не сдан. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.