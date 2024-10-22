В Индустриальный суд уже направили дело против трех субподрядчиков по строительству ФОКа

22 октября 2024, 15:30, ИА Амител

ФОК на ул. Сиреневой, 42/ Фото: прокуратура Алтайского края

Дело барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна ушло в Индустриальный районный суд. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве ФОКа в Барнауле. Ранее по этому эпизоду осудили директора компании-генподрядчика "Иносиб" Михаила Жданова. Недавно он подавал апелляцию в Алтайский краевой суд, в ходе которой убеждал обвинение, что Якунин, Куц и Манасян его оговорили. Подробности дела бизнесменов опубликовал сайт "Атмосфера".

В чем обвиняют бизнесменов?

Против бизнесменов Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна уже утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Уголовное дело возбудили после проверки, когда в прокуратуру в октябре 2023 года обратились жители, попросившие дать оценку ситуации и интенсивности строительных работ по нацпроекту "Демография".

В конце августа трое бизнесменов были задержаны, их отправили в СИЗО на два месяца. В октябре 2024 года обвиняемых освободили из-под стражи, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сторона обвинения считает, что Якунин, Куц и Манасян совершили преступление при исполнении контракта по покрытию проездов и тротуаров физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

Индустриальный районный суд / Фото: amic.ru

Следствие установило, что Якунин, Куц и Манасян, благоустраивая территорию ФОКа, использовали материалы более низкой себестоимости и с худшими техническими характеристиками, чем те, которые указывались в проектно-сметной документации. Заказчику (Минспорту) представили документы о выполнении работ, которые действительности не соответствовали. Это позволило бизнесменам завладеть суммой более 9 млн рублей.

В краевом Следкоме дополнили, что из-за действий предпринимателей стало невозможно эксплуатировать по назначению элементы благоустройства ФОК. При строительстве были допущены технические нарушения, ФОК не сдали в эксплуатацию в отведенный срок. Устранить эти нарушения получилось лишь "путем полного переустройства щебеночно-песчаного основания под асфальтобетонное покрытие и асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и отмосток, а также переустройства бортовых камней и бетонной отмостки".

По делу о строительстве ФОКа на ул. Сиреневой, 42, уже осудили гендиректора компании "Иносиб" Михаила Жданова, который продолжает настаивать на том, что не совершал преступления, а Якунин, Куц и Манасян его оговорили. По версии следствия, в 2022-2023 годах Жданов потребовал от подрядчиков передать вознаграждение за продление срока договора. Деньги должны были пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки выполненных работ. Следствие установило, что Жданов запросил 3,5 млн рублей, из которых получил 2 млн рублей. Затем Министерство спорта расторгло концессию с компанией "Иносиб" и решило достраивать ФОК на деньги краевого бюджета.

Иван Куц / Фото: amic.ru

Какой срок получил Жданов?

Центральный районный суд в июне 2024 года признал Жданова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

Однако Жданов с решением суда не согласился и в начале сентября 2024 года подал апелляцию, которую Алтайский краевой суд рассмотрел 6 сентября и оставил вердикт нижестоящей инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу. Защита Михаила Жданова теперь намерена обратиться в кассацию.

Позиция защиты

На апелляции по делу Жданова 6 сентября высказались как сторона защиты, так и сторона обвинения.

Защита Жданова утверждала, что трое предпринимателей (Евгений Якунин, Иван Куц и Артур Манасян) хотели избежать уголовной ответственности и оговорили бизнес-партнера перед следствием, сказав, что выполнили работы качественно и в полном объеме.

Адвокат Жданова Юрий Овчинников настаивал на переквалификации уголовного дела, а также говорил, что Жданов признал вину и помогал следствию. Осужденный, в частности, подчеркивал, что Жданов и Куц дружили и устно договаривались о получении денег. По его словам, изначально по подозрению в мошенничестве задерживали Куца, Якунина и Манасяна, а затем их отпустили.

ФОК на ул. Сиреневой / Фото: прокуратура Алтайского края

Кроме того, адвокат отмечал, что преследовать за коммерческий подкуп человека, который управлял коммерческой и негосударственной организацией, можно только по заявлению и с согласия этой организации (в данном случае – "Иносиб"). При этом "Иносиб" не давал согласия на возбуждение уголовного дела и не обращался к правоохранителям с просьбой привлечь Жданова к ответственности. Ни "Иносиб", ни "РСО-Стандарт" не признаны потерпевшими.

Также в деле нет данных о характере и размере вреда, который Жданов нанес каким-либо организациям, гражданам, обществу или государству. Сам Жданов говорил, что в материалах дела нет конкретики о степени вреда, который его действия нанесли каким-либо организациям. Он указывал на наличие у себя малолетнего ребенка и родственников, которые требуют ухода. Поэтому осужденный просил отменить приговор Центрального районного суда либо заменить его и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Также Жданов добавил, что при заключении контракта Куц и Якунин обещали выполнить первоначальный этап строительства ФОКа полностью за свой счет, без предоставления аванса. Еще до старта работ выяснилось, что денег на строительные работы у Куца и Якунина нет, поэтому субподрядчикам дали аванс для скорейшего начала строительства.

Суд/ Фото: amic.ru

После заключения контракта Жданов договорился с Куцем о том, что поможет внести платежи в страховую компанию. Ведь по условиям концессии получение аванса "Иносибом" требовало обязательного страхования ответственности заказчика. Как считает Жданов, в 2022-2023 годах по договоренностям с Куцем и Якуниным он правомерно просил их отдать деньги на исполнение обязательств по договору страхования для возмещения затрат, которые Жданов вынужденно понес по вине подрядчика. Однако Жданов заблуждался, что у него такое право есть, отметил адвокат.

При этом Жданов и Куц ранее реализовывали несколько коммерческих проектов, заключали договоры займа, которые не оформляли письменно, сказал адвокат. В случае с ФОКом Жданов и Куц пришли к соглашению о совместной оплате стоимости страховки. Но из-за неоднократных нарушений договоренностей Куцем и Якуниным Жданов выдвинул "незаконные по форме, но обоснованные по содержанию" требования вернуть фактически уплаченную сумму, отметил защитник.

То же говорит и гражданская супруга Куца – Екатерина Шершнева, которая была заместителем директора в "Иносибе". На всех этапах она занималось реализацией проекта, знала о достигнутой договоренности по совместной оплате стоимости страховки. Адвокат Жданова просил приобщить к делу показания Шершневой, которая сейчас живет в ОАЭ. Прокурор же возразил, что взятые адвокатом показания, нельзя приобщить к делу Жданова. Суд в итоге прокурора поддержал.

При этом в ходе следствия Жданов не отрицал получение от Якунина и Куца денег, а также признавал незаконность своих действий. Сторона защиты убеждена, что действиям Жданова дана неверная юридическая оценка по ч. 8 ст. 204 УК РФ.

Суд / Фото: amic.ru

Позиция обвинения Жданова

Прокурор настаивал, что Центральный районный суд правильно оценил доказательства вины Жданова, а для другой юридической оценки оснований нет. Вынужденное признание вины не может расцениваться как помощь следствию и не должно быть смягчающим обстоятельством, отметил гособвинитель. Также прокурор подчеркнул общественную значимость возводимого объекта. Поэтому сторона обвинения запрашивала Жданову наказание в виде десяти лет колонии строгого режима со штрафом 70 млн рублей.

Справка. ФОК строили по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография". Для этого было заключено концессионное соглашение между Минспорта и ООО "Иносиб", гендиректором которого был Михаил Жданов. На стройплощадку в качестве субподрядчиков зашли компании, связанные с барнаульскими бизнесменами Иваном Куцем (ООО "Транс Логистик") и Евгением Якуниным (ООО "РСО-Стандарт"). Бюджет на строительство ФОКа составлял около 170 млн рублей. Сдать объект должны были до конца 2022 года, затем сроки сдвинулись на сентябрь 2023-го. Сейчас ФОК готов на 98%.