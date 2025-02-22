Что рассказали в суде поставщики "дешевых" материалов для скандального барнаульского ФОКа?

По делу Якунина, Куца и Манасяна пока продолжают зачитывать показания свидетелей

22 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Показания свидетелей продолжают зачитывать в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые строили скандальный ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле. На заседании 20 февраля 2025 года суду представили показания специалистов, принимавших ФОК, рабочих, которые укладывали асфальт на объекте, бухгалтера, а также поставщиков материалов для благоустройства территории. Подробнее – в материале amic.ru.

В чем обвиняют строителей ФОКа?



Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, они сэкономили на стройматериалах, когда по госконтракту занимались покрытием проездов и тротуаров физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле. Всего за работы им заплатили 9,5 млн рублей.

"Гладкий асфальт просто не важен"

В суде 20 февраля зачитали показания сразу нескольких человек. Заявления специалистов, которые принимали ФОК, были схожи с показаниями их коллег, оглашенными 13 февраля 2025 года. А именно: работы были выполнены "в полном объеме" и их приняла комиссия, некоторые члены которой детально не проверяли ее качество. Показания рабочих (которые говорили, что не знали о качестве материалов и следовали указаниям руководства) и бухгалтера новых деталей дела не раскрыли. А вот слова бизнесменов, поставляющих стройматериалы для строительства ФОКа, были самыми интересными.

Директор ООО "Градстрой" (занимается поставкой кирпича, изделий из бетона) Алексей Миронов рассказал следствию, что поставил бордюры компаниям Куца и Манасяна (при этом предприниматели просили продать товар по более низкой цене). Договоренности они достигли в том числе и потому, что Миронов "неоднократно" работал с бизнесменами на других объектах. Однако вскоре, в 2023 году, Манасян сказал Миронову, что поставленные им бордюры не прошли экспертизу, и попросил их заменить, зачитал прокурор слова Миронова. Поставщик сделал это безвозмездно. При этом предприниматель изначально якобы не знал, что бордюры нужны для благоустройства территории ФОКа – эта информация появилась у него только в 2023 году, указано в его показаниях.

Куц, Манасян и Якунин / Фото: Екатерина Смолихина

По заверению поставщика, новые бордюры соответствовали ГОСТу и были надлежащего качества.

Затем прокурор зачитал показания предпринимателя, который поставил щебень и асфальт на объект. С Манасяном он поддерживал товарищеские отношения, они неоднократно работали вместе. В сентябре 2022 года Манасян предложил бизнесмену привезти щебень и асфальт для строительства ФОКа на Сиреневой, 42. Заключили договор. В октябре 2022 года бизнесмен поставил товар, и деньги ему заплатили. Несколько раз поставщик присутствовал на объекте и видел, что там "велись определенные работы".

При этом бизнесмен добавил, что его асфальт не подходил для строительства ФОКа – клиентами данного поставщика были "в основном фермеры", которые использовали асфальт для "благоустройства" придомовой территории. Для них, отметил предприниматель, "гладкий асфальт был просто не важен". По его словам, Куц с Манасяном данной информацией владели, так как бизнесмен им об этом "неоднократно говорил", подчеркнул он. При этом строители ФОКа все равно заключили контракт с поставщиком.

"Все, кто занимается строительством в Барнауле, знают, где продается асфальт по ГОСТам, а где нет. Все знают, что я не выдаю паспортов на асфальт по ГОСТу. Соответственно, ни Куц, ни Манасян не просили у меня паспортов на асфальт. Свои обязательства они выполнили в полном объеме, деньги были перечислены мне на счет", – подчеркнул свидетель.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Поставщик асфальтобетонной смеси по фамилии Саркисян заявил следствию, что его продукция соответствовала ГОСТу, однако Манасян вообще не являлся его клиентом. При этом у следствия имеется договор с его компанией на поставку товара ООО "Транс Логистик" (фирма Ивана Куца) для строительства ФОКа, а также соответствующие паспорта. Свидетель же отрицает, что его фирма заключала такой договор.

"Могу с уверенностью сказать, что общество не заключало договор на поставку асфальтобетонной смеси "Транс Логистик", в том числе в адрес Манасяна. Ни "Транс Логистик", ни Манасян нашими клиентами никогда не были. Пояснить, как были изготовлены предъявленные мне паспорта, я не могу, так как этого не знаю. Лично я с Манасяном никогда не разговаривал и не работал. Указанные паспорта мы в "Транс Логистик" не поставляли и откуда они взялись, я пояснить не могу", – зачитала прокурор показания Саркисяна.

Как идет суд?

Суд над Евгением Якуниным, Иваном Куцем и Артуром Манасяном стартовал 22 ноября 2024 года, на процессе сейчас зачитывают показания свидетелей со стороны обвинения. Затем доказательства будет предъявлять сторона защиты. Следующее заседание состоится 27 февраля 2024 года. Подробнее о деле можно прочитать здесь.

Куц, Манасян и Якунин/ Фото: Екатерина Смолихина

Ранее, в июне 2024 года, Центральный районный суд назначил генподрядчику Михаилу Жданову три с половиной года колонии строгого режима и штраф 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в 2022-2023 годах Жданов просил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей, чтобы продлить срок действия контракта на строительство ФОКа. Деньги якобы должны были пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.

Сам Жданов, однако, свою вину отрицает. Его защита в кассационном суде намерена доказать, что Якунин, Куц и Манасян оговорили предпринимателя и дали ложные показания, чтобы уйти от ответственности. Подробнее о деле Жданова можно прочитать по ссылке.

ФОК на ул. Сиреневой, 42 в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина

ФОК в итоге построили?

ФОК все еще не достроен. Строительство объекта планировалось завершить в конце 2022 года, но сроки сдвинулись сначала на сентябрь 2023-го, а затем и на конец 2024 года. В декабре 2024-го министр спорта Алтайского края Нифонтов рассказал amic.ru, что спорткомплекс готов на 98% и его планируется достроить в ближайшее время. Но сначала Минспорт намерен взыскать с инвестора 40 миллионов рублей, которые он получил в качестве аванса за строительство ФОКа. Сдать комплекс ведомство собирается в 2025 году.