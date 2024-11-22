Строители скандального ФОКа в Барнауле предстали перед судом и признали вину

На первом судебном заседании по делу Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна им зачитали обвинительное заключение

22 ноября 2024, 10:25, ИА Амител

Манасян (на переднем плане, справа), Якунин (справа сзади) и Куц (слева) / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Индустриальный районный суд Барнаула 21 ноября 2024 года начал рассматривать дело барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна. Им предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве ФОКа на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле. На суде все трое полностью признали вину. Подробности – в материале amic.ru.

В чем конкретно состоит обвинение?

Согласно заключению, которое во время суда зачитала прокурор, предпринимателям предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Как следует из материалов дела, Евгений Якунин, Иван Куц и Артур Манасян совершили преступление при исполнении контракта по покрытию проездов и тротуаров физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

Предприниматели при благоустройстве территории ФОКа использовали материалы более низкой себестоимости и с худшими техническими характеристиками, чем указано в проектно-сметной документации. При этом генподрядчику Михаилу Жданову (а затем и Минспорту) они представили документы, которые не соответствовали действительности. В результате Минспорт оказался введен в заблуждение.

Евгений Якунин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

ФОК строили по концессионному соглашению в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Всего на работы было выделено более 148 млн рублей. Минспорт нашел генподрядчика – компанию "Иносиб", генеральным директором которой был как раз Михаил Жданов. А Жданов, в свою очередь, нашел субподрядчиков, которыми стали компании, связанные с барнаульскими бизнесменами Иваном Куцем (ООО "Транс Логистик") и Евгением Якуниным (ООО "РСО-Стандарт"). Артур Манасян же работал в компании Куца на должности заместителя гендиректора.

Якунин и Куц обязались до 25 декабря 2022 года произвести работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия, бортовых камней и основания под асфальтобетонное покрытие, а также по строительству покрытия проездов, тротуаров, отмосток. За это все они должны были получить 9,5 млн рублей.

Договор был заключен 15 августа 2022 года. И, как уверено следствие, именно в период с 15 августа по 15 декабря Якунин, Куц и Манасян задумали похитить средства и разделить прибыль между собой.

"Они вступили в сговор и решили в ходе выполнения работ использовать материалы, качество которых не соответствовало требованиям закона и проектно-сметной документации, в том числе с более низкой себестоимостью и с худшими техническими характеристиками. Также они планировали сократить необходимое количество и объемы материалов, нарушая технологические требования. Создав видимость выполнения обязательств, они намеревались совместно составить и подписать фиктивные отчетные документы на якобы выполнение работ в полном объеме и надлежащем качестве", – отметила прокурор.

Иван Куц/ Фото Екатерина Смолихина, amic.ru

Какие именно материалы закупали для ФОКа?

Манасян после согласований с Якуниным нашел щебень для устройства щебеночного слоя дорожной одежды меньшей толщины, чем требовалось. Он же привез песок, относящийся к группе "очень мелкий" (ему свойственно "быстрое вымывание"). По утверждению прокурора, это "обусловило последующее проседание асфальтобетонного покрытия, которое планировалось положить на него, и его разрушение".

Якунин по соглашению с "подельниками" прислал на объект бетонную смесь с худшими техническими характеристиками, чем оговаривалось в контракте. Затем Манасян организовал устройство бетонного слоя отмостки здания меньшей толщины, чем необходимо для надлежащей эксплуатации. Таким образом, технология устройства отмостки здания была грубо нарушена "в части установленной минимальной толщины".

Нарушения при благоустройстве ФОКа / Фото: amic.ru

Манасян также предложил бортовые камни, показатели морозостойкости и влагопоглощения которых не соответствовали требованиям. Он же организовал устройство асфальтобетонного покрытия проезда в тротуарах и отмостках из "неуплотненной надлежащим образом асфальтобетонной смеси". Технология устройства асфальтобетонного покрытия тротуаров, проездов и отмосток была грубо нарушена, что предполагало "быстрое разрушение под воздействием осадков и климатических условий", пояснила прокурор.

"Действия Манасяна, Якунина и Куца повлекли невозможность эксплуатации по назначению элементов благоустройства объекта. Устранение данных нарушений стало возможным только путем полного переустройства щебеночно-песчаного основания и асфальтобетонного покрытия проезда в тротуарах и отмостках, а также переустройства бортовых камней и бетонной отмостки на территории объекта", – отметила гособвинитель.

Артур Манасян / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Под влиянием обмана"

Куц, Якунин и Манасян изготовили и представили региональному Министерству спорта исполнительную и отчетную документацию о приемке проведенных работ и о затратах на них. Следствие утверждает, что бумаги об использовании качественных материалов в требуемых объемах были недостоверными. Но за работу предприниматели получили те самые 9,5 млн рублей.

Как отметила прокурор, представители министерства, включая на тот момент министра спорта края Максима Рябцева, работы приняли и все документы подписали, "не имея обязанности и возможности исследовать при осмотре объекта качество использованных материалов и выявить иные дефекты".

По заявлению представителя обвинения, и Минспорт, и генподрядчик Жданов, находились "под влиянием обмана со стороны Якунина, Куца и Манасяна, доверяя последним и не подозревая об их преступных намерениях, добросовестно полагая выполнение обществом и компанией в полном объеме и надлежащим образом работ на объекте".

Суд по делу Манасяна, Куца и Якунина / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

После оглашения обвинения судья поинтересовался у Куца, Якунина и Манасяна, признают ли они свою вину. Все ответили утвердительно.

Между тем на заседание суда не явились представитель потерпевшего и свидетели. Поэтому суд отложили до 5 декабря.

Кто-то еще судили по "делу ФОКа"?

Да. В июне 2024 года Центральный районный суд осудил гендиректора компании "Иносиб" Михаила Жданова за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей. Подробнее о деле можно прочитать здесь.

Следствие считает, что в 2022-2023 годах Жданов потребовал от своих бизнес-партнеров передать вознаграждение в сумме 3,5 млн рублей за продление срока контракта. Деньги должны были пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки выполненных работ.

Напомним, ФОК на Сиреневой возводили в рамках соглашения, заключенного с Минспортом Алтайского края. Концессионером выступало ООО "Иносиб" Жданова. В свою очередь, ООО "Транс Логистик" Куца и ООО "РСО-Стандарт" Якунина были подрядчиками, как и Манасян.

Манасян, Куц и Якунин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

По версии защиты Жданова, все они, желая избежать уголовной ответственности за совершение преступления, оговорили своего бизнес-партнера, дав ложные свидетельские показания, где утверждали, что выполняли работы качественно и в полном объеме. Отчасти это помогло им на время уйти от ответственности за совершенное деяние, переключив внимание правоохранителей на Жданова, говорил его адвокат.

Тем не менее сейчас все трое предпринимателей оказались на скамье подсудимых. Прокуратура и следствие считают доказанным факт, что Куц, Манасян и Якунин составили и подписали фиктивные документы о якобы выполненных работах в полном объеме и надлежащего качества. Теперь слово – за судом.

Что сейчас с ФОКом?

Изначально объект должны были сдать в конце 2022 года, затем – в сентябре 2023 года. После этого министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов пообещал достроить ФОК до конца 2024 года. На данный момент официально о завершении строительства ФОКа на ул. Сиреневой, 42, краевой Минспорт не объявлял.