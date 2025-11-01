Осужденный за убийство и изнасилование военный совершил побег в Белгородской области

Если беглеца не задержат до конца дня, глава области распорядился усилить патрули военной полиции в приграничных районах

01 ноября 2025, 15:15, ИА Амител

В Белгородской области объявлен розыск военного, сбежавшего из-под стражи после ареста за жестокое убийство и изнасилование. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, рядовой Алексей Кострикин совершил побег вечером 30 октября. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Двумя днями ранее он был задержан по обвинению в убийстве мужчины и изнасиловании его супруги в приграничном поселке Новая Таволжанка. По данным следствия, Кострикин проник в частный дом, напал на хозяев и скрылся. Тогда Следственный комитет сообщал, что преступника задержали "в считанные часы".

Однако, как заявил Гладков, Кострикин сумел бежать из-под охраны. Сейчас в регионе проводится масштабная поисковая операция. Губернатор поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов задействовать силы местной самообороны и организовать взаимодействие с полицией.