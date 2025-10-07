НОВОСТИПроисшествия

Подростки из Челябинска изнасиловали ребенка и продавали снятое в процессе видео

Все происходящее подростки снимали на телефоны, а затем решили заработать на получившихся материалах

07 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Дети, подростки / Фото сгенерировано нейросетью
В Челябинской области группа учеников старших классов издевалась над учеником младшего возраста, зафиксировав это на видео и впоследствии продавая запись. Об этом сообщил Telegram-канал "Агентство Чрезвычайных Новостей".

Согласно предварительной информации, случившееся произошло в городе Катав-Ивановске. Ученики седьмого класса совершили противоправные действия в отношении ученика третьего класса, записывая все на камеру. Снятый материал затем был выставлен на продажу.

После данного инцидента старшие ученики вступились за пострадавшего и применили физическую силу к обидчикам. На данный момент установлены личности всех участников данного происшествия. С подростками проводятся соответствующие мероприятия. По информации источника Telegram-канала в правоохранительных органах, злодеяние произошло за гаражным комплексом, за пределами школьной территории.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

18:52:58 07-10-2025

Зверьки растут и чувствуют безнаказанность. В свое время этих зверьков научили бы жизни.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

19:23:57 07-10-2025

Гость (18:52:58 07-10-2025) Зверьки растут и чувствуют безнаказанность. В свое время эти... Нельзя, они же дети. Славы в тик токе ищут

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:12 07-10-2025

Что деется...то

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1-й

09:07:38 08-10-2025

Из статьи понял, что еще более старшаки наваляли этим полудурошным. Но если и они на камеру все снимали, то это под одну гребенку попадает...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:10 08-10-2025

А теперь отправить этих подростков к педофилам и пусть они на себе испытают все эти прелести. Жаль, что так нельзя.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:18 08-10-2025

Население воспроизводит биомассу. А раньше в стране рождались люди.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:24 08-10-2025

капец
в нашем детстве старшеклассники заступались за малышню
в обиду не давали
это что вообще??????????

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:45 08-10-2025

Гость (12:52:24 08-10-2025) капецв нашем детстве старшеклассники заступались за малы... это что вообще?????????? Это наше будущее. Какими их воспитали, такое оно и будет. Ядешко.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:17 08-10-2025

главное что школа ни при чем да?
потому что в гаражах это было
за пределами школьной территории.
отмазали педагогов как обычно

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:31 08-10-2025

Гость (12:54:17 08-10-2025) главное что школа ни при чем да?потому что в гаражах это... Где Кура, где мой дом! Школа тут при чем, с их учителями пенсионного возраста,которых вы так заклевали, что скоро сами будете учить своих чад, если, конечно мозгов хватит. Маленький экскурс в прошлое. В СССР не регистрировали браки между ущербными гражданами. В США до 70 годов негров просто стерилизовали... Нашли стрелочников.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:16:12 04-11-2025

Гость (12:54:17 08-10-2025) главное что школа ни при чем да?потому что в гаражах это... Так иди в школу поработай, пообщайся с яжемамками, загаражи поконтролируй, хотя без образования туда не берут хоть и не хватает учителей.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:18:14 28-10-2025

Может уже пора внести поправки в закон, который обязывал, что детей тоже нужно садить в тюрьму за жестокие действия, не дожидаясь совершеннолетия. А то они чувствую,т что им ничего не будет и пользуются этим. А из этих "невиновных" уже ничего хорошего не будет и нужно сразу оградить от этих "монстров" других.

  2 Нравится
Ответить
