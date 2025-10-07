Подростки из Челябинска изнасиловали ребенка и продавали снятое в процессе видео

Все происходящее подростки снимали на телефоны, а затем решили заработать на получившихся материалах

07 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Дети, подростки / Фото сгенерировано нейросетью

В Челябинской области группа учеников старших классов издевалась над учеником младшего возраста, зафиксировав это на видео и впоследствии продавая запись. Об этом сообщил Telegram-канал "Агентство Чрезвычайных Новостей".

Согласно предварительной информации, случившееся произошло в городе Катав-Ивановске. Ученики седьмого класса совершили противоправные действия в отношении ученика третьего класса, записывая все на камеру. Снятый материал затем был выставлен на продажу.

После данного инцидента старшие ученики вступились за пострадавшего и применили физическую силу к обидчикам. На данный момент установлены личности всех участников данного происшествия. С подростками проводятся соответствующие мероприятия. По информации источника Telegram-канала в правоохранительных органах, злодеяние произошло за гаражным комплексом, за пределами школьной территории.