Подростки из Челябинска изнасиловали ребенка и продавали снятое в процессе видео
Все происходящее подростки снимали на телефоны, а затем решили заработать на получившихся материалах
07 октября 2025, 17:35, ИА Амител
В Челябинской области группа учеников старших классов издевалась над учеником младшего возраста, зафиксировав это на видео и впоследствии продавая запись. Об этом сообщил Telegram-канал "Агентство Чрезвычайных Новостей".
Согласно предварительной информации, случившееся произошло в городе Катав-Ивановске. Ученики седьмого класса совершили противоправные действия в отношении ученика третьего класса, записывая все на камеру. Снятый материал затем был выставлен на продажу.
После данного инцидента старшие ученики вступились за пострадавшего и применили физическую силу к обидчикам. На данный момент установлены личности всех участников данного происшествия. С подростками проводятся соответствующие мероприятия. По информации источника Telegram-канала в правоохранительных органах, злодеяние произошло за гаражным комплексом, за пределами школьной территории.
18:52:58 07-10-2025
Зверьки растут и чувствуют безнаказанность. В свое время этих зверьков научили бы жизни.
19:23:57 07-10-2025
Гость (18:52:58 07-10-2025) Зверьки растут и чувствуют безнаказанность. В свое время эти... Нельзя, они же дети. Славы в тик токе ищут
20:21:12 07-10-2025
Что деется...то
09:07:38 08-10-2025
Из статьи понял, что еще более старшаки наваляли этим полудурошным. Но если и они на камеру все снимали, то это под одну гребенку попадает...
10:19:10 08-10-2025
А теперь отправить этих подростков к педофилам и пусть они на себе испытают все эти прелести. Жаль, что так нельзя.
12:00:18 08-10-2025
Население воспроизводит биомассу. А раньше в стране рождались люди.
12:52:24 08-10-2025
капец
в нашем детстве старшеклассники заступались за малышню
в обиду не давали
это что вообще??????????
12:55:45 08-10-2025
Гость (12:52:24 08-10-2025) капецв нашем детстве старшеклассники заступались за малы... это что вообще?????????? Это наше будущее. Какими их воспитали, такое оно и будет. Ядешко.
12:54:17 08-10-2025
главное что школа ни при чем да?
потому что в гаражах это было
за пределами школьной территории.
отмазали педагогов как обычно
13:26:31 08-10-2025
Гость (12:54:17 08-10-2025) главное что школа ни при чем да?потому что в гаражах это... Где Кура, где мой дом! Школа тут при чем, с их учителями пенсионного возраста,которых вы так заклевали, что скоро сами будете учить своих чад, если, конечно мозгов хватит. Маленький экскурс в прошлое. В СССР не регистрировали браки между ущербными гражданами. В США до 70 годов негров просто стерилизовали... Нашли стрелочников.
17:16:12 04-11-2025
Гость (12:54:17 08-10-2025) главное что школа ни при чем да?потому что в гаражах это... Так иди в школу поработай, пообщайся с яжемамками, загаражи поконтролируй, хотя без образования туда не берут хоть и не хватает учителей.
08:18:14 28-10-2025
Может уже пора внести поправки в закон, который обязывал, что детей тоже нужно садить в тюрьму за жестокие действия, не дожидаясь совершеннолетия. А то они чувствую,т что им ничего не будет и пользуются этим. А из этих "невиновных" уже ничего хорошего не будет и нужно сразу оградить от этих "монстров" других.