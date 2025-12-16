От 250 тысяч рублей. Больше всего в Алтайском крае зарабатывают стоматологи и инженеры
Оператору станков с ЧПУ предлагают до 218 тысяч рублей, стоматологу-ортопеду — от 250 тысяч
16 декабря 2025, 19:15, ИА Амител
В Алтайском крае наблюдается рост зарплатных предложений для узких специалистов. Эксперты "Авито Работы" проанализировали рынок и выявили три вакансии с самым высоким доходом.
1. Стоматолог-ортопед в Бийске – от 250 000 рублей. Клиника ищет врача для протезирования. Кандидату важны не только профессиональные навыки, но и умение общаться с пациентами. Предлагается работа на полную ставку или подработка с доступом к новому оборудованию. Для иногородних возможен вариант с переездом.
2. Оператор станков с ЧПУ в Анжеро-Судженске – до 218 000 рублей. Производственное предприятие готово платить высокую зарплату специалисту по металлообработке с разрядом не ниже пятого. В обязанности входит работа на фрезерных и расточных станках с ЧПУ. Компания предоставляет спецодежду и жилье для тех, кто переезжает.
3. Инженер по слаботочным системам в Бийске – от 150 000 рублей. Требуется специалист для монтажа и наладки систем безопасности. Необходим опыт работы от трех лет, знание профильных программ и готовность к командировкам. Работодатель предлагает гибкий график, оплату мобильной связи, обучение и социальную поддержку (подарки детям на праздники).
19:39:58 16-12-2025
Оператор станков с ЧПУ, не инженер. Проходили-знаем.
21:34:30 16-12-2025
Гость (19:39:58 16-12-2025) Оператор станков с ЧПУ, не инженер. Проходили-знаем.... Ага.
- нужен мне работник повар конюх и плотник.
08:11:43 17-12-2025
Смотря где работает инженер.А то и ниже работяги получают.
09:55:09 17-12-2025
Гервандт Бабеич (08:11:43 17-12-2025) Смотря где работает инженер.А то и ниже работяги получают.... Да практически везде так. У нас здоровенная контора, а инженеры получают существенно меньше монтажников
09:53:52 17-12-2025
Инженеры сидят и ржут от такой статейки. Причем инженеры-слаботочники. В той вакансии инженера что указано - там не инженер нужен, а хз кто, замещающий 3 вакансии сразу и отвечающий за все, да еще с мотанием по всей России, спасибо, но такая работа не нужна никому, ты за несколько месяцев такой пахоты сгоришь напрочь. Или уровень ЗП должен быть не 150, а в разы больше. Понятно что руководству так удобно, все свалил на одного и пусть разгребается, но потому и ищут что дураков нет на это подписываться.
15:12:15 17-12-2025
Гость (09:53:52 17-12-2025) Инженеры сидят и ржут от такой статейки. Причем инженеры-сла... Конечно, лучше ныть, что зп 35 000, но ничего не делать.
11:57:32 17-12-2025
Еще больше зарабатывают работники погребальных дел. К врачу можно и не ходить, а перед погостом, все равны.