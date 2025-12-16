От 250 тысяч рублей. Больше всего в Алтайском крае зарабатывают стоматологи и инженеры

Оператору станков с ЧПУ предлагают до 218 тысяч рублей, стоматологу-ортопеду — от 250 тысяч

16 декабря 2025, 19:15, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае наблюдается рост зарплатных предложений для узких специалистов. Эксперты "Авито Работы" проанализировали рынок и выявили три вакансии с самым высоким доходом.

1. Стоматолог-ортопед в Бийске – от 250 000 рублей. Клиника ищет врача для протезирования. Кандидату важны не только профессиональные навыки, но и умение общаться с пациентами. Предлагается работа на полную ставку или подработка с доступом к новому оборудованию. Для иногородних возможен вариант с переездом.

2. Оператор станков с ЧПУ в Анжеро-Судженске – до 218 000 рублей. Производственное предприятие готово платить высокую зарплату специалисту по металлообработке с разрядом не ниже пятого. В обязанности входит работа на фрезерных и расточных станках с ЧПУ. Компания предоставляет спецодежду и жилье для тех, кто переезжает.

3. Инженер по слаботочным системам в Бийске – от 150 000 рублей. Требуется специалист для монтажа и наладки систем безопасности. Необходим опыт работы от трех лет, знание профильных программ и готовность к командировкам. Работодатель предлагает гибкий график, оплату мобильной связи, обучение и социальную поддержку (подарки детям на праздники).