"В среднем 179 тысяч". Больше всего в Алтайском крае зарабатывают прорабы и курьеры
Среди других высокооплачиваемых рабочих профессий выделяются сварщики и изолировщики
07 октября 2025, 08:15, ИА Амител
На рынке труда Алтайского края подвели итоги за третий квартал 2025 года. Эксперты "Авито Работы" рассказали, какие профессии стали наиболее популярными и где сейчас предлагают самые высокие зарплаты.
Среди рабочих специальностей чаще всего ищут разнорабочих. Средняя зарплата по этой вакансии – около 50 тысяч рублей в месяц. Но больше всех зарабатывают прорабы – почти 180 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом их доход вырос на 59%. Высокая зарплата связана с большой ответственностью: прораб отвечает за организацию стройки, людей и технику. В числе самых дорогих профессий оказались также сварщик (в среднем 131 тысяча рублей) и изолировщик (108 тысяч).
В транспорте и логистике лидером по спросу стал курьер. Средний доход – около 90 тысяч рублей в месяц, но многое зависит от того, что именно доставлять, каким транспортом и по какому графику работать. Самой же высокооплачиваемой профессией здесь стал водитель грузовика – в среднем почти 154 тысячи рублей. Кроме того, в топе по доходам водитель грузовика (122 тысячи) и водитель самосвала (101 тысяча).
08:49:37 07-10-2025
доставщик с 10ю классами, зарабатывает большеЮ чем опытный дипломированный специалист - классную экономику построили.
10:33:06 07-10-2025
Гость (08:49:37 07-10-2025) доставщик с 10ю классами, зарабатывает большеЮ чем опытный д...
Так и при Союзе было. На заводе не квалифицированный рабочий 250-350 руб. А инженер 150-200 руб. Из личного опыта .
08:56:11 07-10-2025
Водитель грузовика за 150. Найдите мне! Либо наездник, либо на короткое. Нормальный водитель 200 и выше стоит.
12:01:55 07-10-2025
Так кто больше нужен стране- курьеры или врачи и учителя?
09:25:04 09-10-2025
Гость (12:01:55 07-10-2025) Так кто больше нужен стране- курьеры или врачи и учителя?... Здесь больше вопрос за что ЛЮДИ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ? Все построено на человеческой лени. В магазин лень идти - закажу, курьер привезет. А медицина и школьное образование у нас "бесплатное" для человека. Отсюда малоподвижный образ жизни, вредные привычки, уверенность что " со мной такого не будет, я не заболею", из школы меня выгнать не имеют права, физика и химия мне не пригодятся - зачем учится, к врачам до последнего не ходят - десятилетиями "нарабатывая" болезни. Врачам и учителям приходится иметь дело с " запущенными пациентами и учениками". Как итог хронические болезни и самолечение - летальный исход. Медицина и образование однозначно для человека должны быть бесплатные, но кто заботится о своем образовании и здоровье -курьерами и дальнобойщиками не работают и имеют доход гораздо выше курьера. Профессионалы всегда ценятся. Чаще всего конечно бывает что "хорошего врача прокормят пациенты, а плохие нам не нужны"
16:09:31 07-10-2025
179 т.р!!!!!Откуда у курьера такой заработок?!Или у какого курьера? Откуда этот бред?!Что писать скольколько зарабатывает курьер,сами устройтесь,проведите эксперимент.Пеший,на самокате,на авто.Потом пишите.Я не по наслышке это знаю.И что-то люди не сильно бегут курьерами работать.