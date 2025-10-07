"В среднем 179 тысяч". Больше всего в Алтайском крае зарабатывают прорабы и курьеры

Среди других высокооплачиваемых рабочих профессий выделяются сварщики и изолировщики

07 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На рынке труда Алтайского края подвели итоги за третий квартал 2025 года. Эксперты "Авито Работы" рассказали, какие профессии стали наиболее популярными и где сейчас предлагают самые высокие зарплаты.

Среди рабочих специальностей чаще всего ищут разнорабочих. Средняя зарплата по этой вакансии – около 50 тысяч рублей в месяц. Но больше всех зарабатывают прорабы – почти 180 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом их доход вырос на 59%. Высокая зарплата связана с большой ответственностью: прораб отвечает за организацию стройки, людей и технику. В числе самых дорогих профессий оказались также сварщик (в среднем 131 тысяча рублей) и изолировщик (108 тысяч).

В транспорте и логистике лидером по спросу стал курьер. Средний доход – около 90 тысяч рублей в месяц, но многое зависит от того, что именно доставлять, каким транспортом и по какому графику работать. Самой же высокооплачиваемой профессией здесь стал водитель грузовика – в среднем почти 154 тысячи рублей. Кроме того, в топе по доходам водитель грузовика (122 тысячи) и водитель самосвала (101 тысяча).