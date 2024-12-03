От тебя зависит его жизнь. Зачем волонтеры собирают помощь бойцам СВО и как им помочь

"Иногда страшно брать в руки телефон" – соучредитель фонда о том, сколько поступает от бойцов обращений за помощью

03 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Как помочь тем, кто сейчас находится в зоне СВО? И почему все-таки эту помощь собирают волонтеры, разве у государства не хватает ресурсов? Об этом в "Переговорке" на amic.ru говорим с Инной Руш, соучредителем благотворительного фонда "За своих". Она объяснила, чем фонд отличается от волонтерского движения (фонд отчитывается за каждую полученную от людей копеечку). Рассказала, с какими просьбами обращаются бойцы и чего больше всего боятся волонтеры. Также поговорили о том, что и сам фонд нуждается в помощи: очень нужны люди и руки. А еще – общая поддержка. Даже в 100-200 рублей. Потому что на эти двести рублей можно купить обезболивающее и кровоостанавливающий жгут, которые спасут чью-то жизнь. "Если мы не станем единой стеной за спинами наших ребят, на что они смогут опереться?" – призывает Инна.

Кто в "Переговорке"?



Инна Руш, родилась в 1981 году в городе Рубцовске Алтайского края.

Образование:

юрист, Академия экономики и права, 2009;

экономист, Алтайский государственный университет, 2005;

политолог, Алтайский государственный университет, 2006.

Награждена:

почетными грамотами, благодарственными письмами, в том числе благодарностью министра МВД Российской федерации, 2011;

медалями "За содействие СВО", "За укрепление боевого содружества", "Тыл – фронту", 2023-2024 годы.

Замужем, трое детей.01:18 Как возник благотворительный фонд "За своих" и зачем он нужен? В чем отличие благотворительного фонда от волонтерского движения?

03:14 Как сотрудники фонда гарантируют, что собранная людьми помощь бойцам СВО действительно дошла до того самого адресата?

04:32 Какая помощь необходима на данный момент бойцам на линии соприкосновения?

05:18 "118 единиц техники передали лично". Какую помощь фонд уже успел оказать солдатам только за этот год?

07:39 Почему вообще технику и продукты для бойцов собирают волонтеры, а не предоставляет государство?

08:28 Насколько опасно доставлять гуманитарный груз на линию соприкосновения?

09:57 Достаточно ли в настоящий момент государство оснащает войска?

10:53 "На маминых плечах сейчас непосильная ноша". Какую помощь оказывает фонд "За своих" вернувшимся бойцам и их семьям?

12:59 "Весь Алтайский край". О людях, которые откликаются на помощь.

13:49 "Парни к нам обращаются от безысходности". О самом большом страхе волонтеров – не успеть.

16:28 "Иногда страшно брать телефон в руки". О том, сколько поступает от бойцов обращений за помощью.

16:48 Ссылка – куда можно обратиться за помощью.

17:17 "Нам просто нужны люди и руки". О том, какая помощь сейчас нужна самому фонду.

19:33 "Стандарт ибупрофена или кровоостанавливающий жгут – это чья-то жизнь. Жизнь стоимостью всего 100 рублей". О том, что может пригодиться на поле боя всегда.