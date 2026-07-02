От The Beatles до советского рока. В Алтайском крае пройдет фестиваль "Снова в СССР"
4 июля на "Бирюзовой Катуни" гостей ждет семь часов живой музыки нон-стоп
02 июля 2026, 14:36, ИА Амител
4 июля на "Бирюзовой Катуни" выступят известные сибирские и московские группы. Как сообщают организаторы, на рок-фестивале "Снова в СССР" зазвучит музыка, которая объединяет поколения. В этом году фестиваль пройдет в привычном формате опен-эйр. Мероприятие продлится не менее семи часов.
Для гостей сыграют известные сибирские и московские коллективы. Они исполнят хиты 60–90-х годов XX века: песни советских ВИА, русский рок и творчество легендарных коллективов и музыкантов — The Beatles, Shocking Blue, Black Sabbath, The Rolling Stones, Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin и других.
На сцене выступят музыканты из Барнаула, Новосибирска и Москвы: Александр Волокитин и группа "Люди", группа Владимира Кислова, The Slowhands: Eric Clapton Tribute Show, Стас Жерно и группа "АГАРТА", Фогель и Ко, Brother for Nothing — Dire Straits Tribute Show, группа "Ракеты".
Специально для фестиваля "Снова в СССР" на Алтай прилетят два московских коллектива. The Slowhands: Eric Clapton Tribute Show — столичное трибьют-шоу, посвященное творчеству легенды рок-музыки Эрика Клэптона. В проекте принимает участие Юрий Новгородский — музыкант, которого называют одним из лучших блюзовых гитаристов страны. Название The Slowhands — отсылка к знаменитому прозвищу Эрика Клэптона. Когда на концертах у гитариста рвались струны, он менял их прямо на сцене, и во время заминки публика поддерживала его медленными аплодисментами (англ. slow handclap). В шутку коллеги стали его называть slowhand — "медленной рукой".
Эрик Клэптон — британский гитарист, певец и композитор. Входит в список величайших гитаристов всех времен, составленный в 2011 году журналом Rolling Stone, и занимает второе место после Джими Хендрикса.
Второй столичный коллектив — Brothers For Nothing: Dire Straits Tribute — объединил музыкантов, любящих творчество Марка Нопфлера и его неподражаемый гитарный стиль.
Британский музыкант Марк Нопфлер — основатель, фронтмен, автор песен и соло-гитарист группы Dire Straits. По праву считается одним из самых узнаваемых гитаристов в истории рок-музыки.Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:30.
14:48:59 02-07-2026
да, один билет выпишите, плиз.
а то джинсы, кока кола и жвачка - по итогу, непомерно дорогими оказались
14:54:50 02-07-2026
Жаль бензина нет, а то бы съездил
Не охота там зависнуть и 2 дня бенз искать
15:03:06 02-07-2026
А без "опен-эйр" никак не обойтись? Что мешает сказать по-русски: на открытом воздухе? Оно как-то и звучит красивей. Да и матушка-Катунь пока еще в России, слава Богу!
15:10:29 02-07-2026
А в обратный путь авто полный бак заправят?
15:16:26 02-07-2026
Гость (15:10:29 02-07-2026) А в обратный путь авто полный бак заправят?... Да. Но тем, кто будет за вами в очереди. И за ваш счет.
23:00:12 02-07-2026
Гость (15:10:29 02-07-2026) А в обратный путь авто полный бак заправят?... Заправят. Но авто на этих анализах не поедет.
01:57:38 03-07-2026
Кстати в ссср это всё было под запретом!