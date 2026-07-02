4 июля на "Бирюзовой Катуни" гостей ждет семь часов живой музыки нон-стоп

02 июля 2026, 14:36, ИА Амител

Фестиваль "Снова в СССР" / Фото: соцсети фестиваля

4 июля на "Бирюзовой Катуни" выступят известные сибирские и московские группы. Как сообщают организаторы, на рок-фестивале "Снова в СССР" зазвучит музыка, которая объединяет поколения. В этом году фестиваль пройдет в привычном формате опен-эйр. Мероприятие продлится не менее семи часов.

Для гостей сыграют известные сибирские и московские коллективы. Они исполнят хиты 60–90-х годов XX века: песни советских ВИА, русский рок и творчество легендарных коллективов и музыкантов — The Beatles, Shocking Blue, Black Sabbath, The Rolling Stones, Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin и других.

На сцене выступят музыканты из Барнаула, Новосибирска и Москвы: Александр Волокитин и группа "Люди", группа Владимира Кислова, The Slowhands: Eric Clapton Tribute Show, Стас Жерно и группа "АГАРТА", Фогель и Ко, Brother for Nothing — Dire Straits Tribute Show, группа "Ракеты".

Специально для фестиваля "Снова в СССР" на Алтай прилетят два московских коллектива. The Slowhands: Eric Clapton Tribute Show — столичное трибьют-шоу, посвященное творчеству легенды рок-музыки Эрика Клэптона. В проекте принимает участие Юрий Новгородский — музыкант, которого называют одним из лучших блюзовых гитаристов страны. Название The Slowhands — отсылка к знаменитому прозвищу Эрика Клэптона. Когда на концертах у гитариста рвались струны, он менял их прямо на сцене, и во время заминки публика поддерживала его медленными аплодисментами (англ. slow handclap). В шутку коллеги стали его называть slowhand — "медленной рукой".

Эрик Клэптон — британский гитарист, певец и композитор. Входит в список величайших гитаристов всех времен, составленный в 2011 году журналом Rolling Stone, и занимает второе место после Джими Хендрикса.

Второй столичный коллектив — Brothers For Nothing: Dire Straits Tribute — объединил музыкантов, любящих творчество Марка Нопфлера и его неподражаемый гитарный стиль.

Британский музыкант Марк Нопфлер — основатель, фронтмен, автор песен и соло-гитарист группы Dire Straits. По праву считается одним из самых узнаваемых гитаристов в истории рок-музыки.Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:30.