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От The Beatles до советского рока. В Алтайском крае пройдет фестиваль "Снова в СССР"

4 июля на "Бирюзовой Катуни" гостей ждет семь часов живой музыки нон-стоп

02 июля 2026, 14:36, ИА Амител

Фестиваль "Снова в СССР" / Фото: соцсети фестиваля
Фестиваль "Снова в СССР" / Фото: соцсети фестиваля

4 июля на "Бирюзовой Катуни" выступят известные сибирские и московские группы. Как сообщают организаторы, на рок-фестивале "Снова в СССР" зазвучит музыка, которая объединяет поколения. В этом году фестиваль пройдет в привычном формате опен-эйр. Мероприятие продлится не менее семи часов.

Для гостей сыграют известные сибирские и московские коллективы. Они исполнят хиты 60–90-х годов XX века: песни советских ВИА, русский рок и творчество легендарных коллективов и музыкантов — The Beatles, Shocking Blue, Black Sabbath, The Rolling Stones, Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin и других.

На сцене выступят музыканты из Барнаула, Новосибирска и Москвы: Александр Волокитин и группа "Люди", группа Владимира Кислова, The Slowhands: Eric Clapton Tribute Show, Стас Жерно и группа "АГАРТА", Фогель и Ко, Brother for Nothing — Dire Straits Tribute Show, группа "Ракеты".

Специально для фестиваля "Снова в СССР" на Алтай прилетят два московских коллектива. The Slowhands: Eric Clapton Tribute Show —  столичное трибьют-шоу, посвященное творчеству легенды рок-музыки Эрика Клэптона. В проекте принимает участие Юрий Новгородский — музыкант, которого называют одним из лучших блюзовых гитаристов страны. Название The Slowhands — отсылка к знаменитому прозвищу Эрика Клэптона. Когда на концертах у гитариста рвались струны, он менял их прямо на сцене, и во время заминки публика поддерживала его медленными аплодисментами (англ. slow handclap). В шутку коллеги стали его называть slowhand — "медленной рукой". 

Эрик Клэптон — британский гитарист, певец и композитор. Входит в список величайших гитаристов всех времен, составленный в 2011 году журналом Rolling Stone, и занимает второе место после Джими Хендрикса.

Второй столичный коллектив — Brothers For Nothing: Dire Straits Tribute — объединил музыкантов, любящих творчество Марка Нопфлера и его неподражаемый гитарный стиль. 

Британский музыкант Марк Нопфлер — основатель, фронтмен, автор песен и соло-гитарист группы Dire Straits. По праву считается одним из самых узнаваемых гитаристов в истории рок-музыки.Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:30. 

Афиша культура фестиваль Бирюзовая Катунь
       

Комментарии 7

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Трагати

14:48:59 02-07-2026

да, один билет выпишите, плиз.
а то джинсы, кока кола и жвачка - по итогу, непомерно дорогими оказались

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Гость

14:54:50 02-07-2026

Жаль бензина нет, а то бы съездил
Не охота там зависнуть и 2 дня бенз искать

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Гость

15:03:06 02-07-2026

А без "опен-эйр" никак не обойтись? Что мешает сказать по-русски: на открытом воздухе? Оно как-то и звучит красивей. Да и матушка-Катунь пока еще в России, слава Богу!

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Гость

15:10:29 02-07-2026

А в обратный путь авто полный бак заправят?

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Гость

15:16:26 02-07-2026

Гость (15:10:29 02-07-2026) А в обратный путь авто полный бак заправят?... Да. Но тем, кто будет за вами в очереди. И за ваш счет.

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Musik

23:00:12 02-07-2026

Гость (15:10:29 02-07-2026) А в обратный путь авто полный бак заправят?... Заправят. Но авто на этих анализах не поедет.

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Александр

01:57:38 03-07-2026

Кстати в ссср это всё было под запретом!

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