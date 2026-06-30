"От тромбов до диабета". Врач рассказал, чем грозит малоподвижный образ жизни
Недостаток движения негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, обмене веществ и опорно-двигательном аппарате
30 июня 2026, 21:06, ИА Амител
Сидячий образ жизни и недостаток физической активности могут негативно сказаться на обмене веществ, кровообращении и привести к заболеваниям позвоночника, предупредил в интервью news.ru судебно-медицинский эксперт и специалист по учебно-методической работе Московского городского научно-практического центра имени Пирогова Алексей Решетун.
«При недостаточной физической активности мышцы ног ослабевают, что может привести к различным проблемам. Постоянное пребывание в одной позе, например при длительной работе за компьютером, может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночником, осанкой и нервной системой», — отметил Решетун.
Кроме того, малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ, способствуя накоплению жира и развитию хронических заболеваний.
Уменьшение мышечной массы также негативно сказывается на кровообращении, добавил эксперт. По его словам, длительное сидение может привести к тугоподвижности суставов.
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21:08:46 30-06-2026
жыробасы помрут? а вот не уверен я
21:14:51 30-06-2026
а как тогда к звездам лететь? )
месседж-то о чем? бросайте сверхвыгодные и комфортные дистанционки и идите на завод, к станку?
09:28:34 01-07-2026
Трагати (21:14:51 30-06-2026) а как тогда к звездам лететь? )месседж-то о чем? бросайт...
Занимайся физкультурой, чтобы помереть здоровым )
13:34:44 01-07-2026
надо меньше ездить на автомобиле, который тратит сами знаете что