Недостаток движения негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, обмене веществ и опорно-двигательном аппарате

30 июня 2026, 21:06, ИА Амител

Сидячий образ жизни / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сидячий образ жизни и недостаток физической активности могут негативно сказаться на обмене веществ, кровообращении и привести к заболеваниям позвоночника, предупредил в интервью news.ru судебно-медицинский эксперт и специалист по учебно-методической работе Московского городского научно-практического центра имени Пирогова Алексей Решетун.

«При недостаточной физической активности мышцы ног ослабевают, что может привести к различным проблемам. Постоянное пребывание в одной позе, например при длительной работе за компьютером, может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночником, осанкой и нервной системой», — отметил Решетун.

Кроме того, малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ, способствуя накоплению жира и развитию хронических заболеваний.

Уменьшение мышечной массы также негативно сказывается на кровообращении, добавил эксперт. По его словам, длительное сидение может привести к тугоподвижности суставов.

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