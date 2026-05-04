А также рассказал, как прожить дольше как минимум на 10-15%

04 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Человек, которые не придерживался здоровых привычек, в последние годы своей жизни может страдать от хронических болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», - отметил Мурашко в эфире радио "Маяк".

Он подчеркнул, что если придерживаться здорового образа жизни, то можно прожить дольше как минимум на 10-15%.

