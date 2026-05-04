Мурашко объяснил, почему человек в последние 12 лет жизни может страдать от болезней
А также рассказал, как прожить дольше как минимум на 10-15%
04 мая 2026, 16:30, ИА Амител
Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Человек, которые не придерживался здоровых привычек, в последние годы своей жизни может страдать от хронических болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
«Последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», - отметил Мурашко в эфире радио "Маяк".
Он подчеркнул, что если придерживаться здорового образа жизни, то можно прожить дольше как минимум на 10-15%.
Ранее врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, как прожить на 15 лет дольше. Причем секрет долголетия не в чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе.
16:34:58 04-05-2026
т.е , если я начну страдать от болезней - значит мне "осталось" 12 лет ?!
16:39:45 04-05-2026
Шинник (16:34:58 04-05-2026) т.е , если я начну страдать от болезней - значит мне "остало... Пять баллов!!!
18:11:07 04-05-2026
"Согласно восточной медицине, на стопах расположено более 60 биологически активных точек и рефлексогенных зон, связанных практически со всеми внутренними органами. Воздействие на них (акупрессура) помогает активизировать защитные силы организма, улучшить кровообращение и снять напряжение" ----------- Десять лет тому назад, этот Божий дар стал ежедневно массировать, то болезни ушли в прошлое и больше не беспокоят. Это счастье, когда круглые сутки ничего не болит.
20:44:15 04-05-2026
Вот спасибо! Вот утешил!
22:49:41 04-05-2026
Интернет гасить не надо, и болезней будет меньше.
00:13:29 05-05-2026
"Великую" министр поведал "тайну":
Под старость лет болезни "не случайны"!
00:31:08 05-05-2026
Угрожаить...