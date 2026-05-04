НОВОСТИЗдоровье

Мурашко объяснил, почему человек в последние 12 лет жизни может страдать от болезней

А также рассказал, как прожить дольше как минимум на 10-15%

04 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Человек, которые не придерживался здоровых привычек, в последние годы своей жизни может страдать от хронических болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», - отметил Мурашко в эфире радио "Маяк".

Он подчеркнул, что если придерживаться здорового образа жизни, то можно прожить дольше как минимум на 10-15%.

Ранее врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, как прожить на 15 лет дольше. Причем секрет долголетия не в чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе.

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Сможем жить до 120 лет. Российские ученые создают волшебную "таблетку от старости"

Академик РАН Александр Сергеев заявил, что достижения науки в области медицины и биологии позволят преодолеть новый возрастной рубеж в ближайшем будущем
НОВОСТИОбщество
Здоровье Мнения экспертов
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Шинник

16:34:58 04-05-2026

т.е , если я начну страдать от болезней - значит мне "осталось" 12 лет ?!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:45 04-05-2026

Шинник (16:34:58 04-05-2026) т.е , если я начну страдать от болезней - значит мне "остало... Пять баллов!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:07 04-05-2026

"Согласно восточной медицине, на стопах расположено более 60 биологически активных точек и рефлексогенных зон, связанных практически со всеми внутренними органами. Воздействие на них (акупрессура) помогает активизировать защитные силы организма, улучшить кровообращение и снять напряжение" ----------- Десять лет тому назад, этот Божий дар стал ежедневно массировать, то болезни ушли в прошлое и больше не беспокоят. Это счастье, когда круглые сутки ничего не болит.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:44:15 04-05-2026

Вот спасибо! Вот утешил!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

22:49:41 04-05-2026

Интернет гасить не надо, и болезней будет меньше.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:13:29 05-05-2026

"Великую" министр поведал "тайну":
Под старость лет болезни "не случайны"!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:31:08 05-05-2026

Угрожаить...

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров