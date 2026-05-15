Правительство утвердило официальные рекомендации по здоровому образу жизни
В документе прописаны нормы питания, водного баланса, сна, физической активности и даже практики для управления стрессом
15 мая 2026, 08:15, ИА Амител
Правительство России утвердило методические рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Документ предназначен для медицинских организаций, на базе которых работают центры здоровья или центры медицины здорового долголетия, сообщает РИА Новости.
Режим питания
Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, в идеале — с 07:00 до 09:00. Утренний прием пищи должен быть самым плотным и составлять 30–40% суточной калорийности. Ужинать следует за три часа до сна, а перерывы между едой должны составлять четыре-пять часов.
Из рациона рекомендуется исключить или минимизировать: полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Также стоит ограничить наваристые мясные бульоны.
Водный баланс
Сразу после пробуждения нужно выпить стакан воды комнатной температуры или слегка теплой. Каждый час рекомендуется делать два-три глотка воды, а за 20–30 минут до еды — выпивать 100–150 миллилитров.
Физическая активность
В день следует проходить не менее семи тысяч шагов (30–50 минут ходьбы). При сидячей работе нужно вставать или прохаживаться каждый час, а вместо лифта пользоваться лестницей.
Сон
Спать рекомендуется семь-девять часов в полной темноте при температуре в спальне 18–20 градусов. За один-два часа до сна лучше избегать экранов или использовать фильтр синего света. Кофеин не рекомендуется пить после 14:00, алкоголь — за три часа до сна.
Управление стрессом
Для снятия стресса рекомендуется проводить 10–15 минут утренней медитации или дыхательных упражнений, делать пятиминутные дыхательные практики в течение дня, гулять 20 минут вечером и вести дневник благодарности, записывая три позитивных момента перед сном.
В правительстве отмечают, что соблюдение этих правил напрямую влияет на продолжительность жизни россиян.
08:57:39 15-05-2026
Капитализм и отдых несовместим. Капитализму не нужны люди, тем более здоровые люди. Кому тогда оплачивать анализы и УЗИ, и дорогостоящие посещения " специалистов платных"?
09:26:49 15-05-2026
Гость (08:57:39 15-05-2026) Капитализм и отдых несовместим. Капитализму не нужны люди, ... Все больше убеждаюсь, что медицина жива еще в госпиталях (стационарах). В поликлиниках системный развал. Платная медицина - это вообще не про здоровье, а как заработать. Всегда есть исключения, но принципиальная схема такова
Но рекомендации все верны. Нужно соблюдать
09:47:08 15-05-2026
Гость (08:57:39 15-05-2026) Капитализм и отдых несовместим. Капитализму не нужны люди, ... может и не нужны, но людей истребляли как раз совки
11:11:52 15-05-2026
Гость (08:57:39 15-05-2026) Капитализм и отдых несовместим. Капитализму не нужны люди, ... Назовите страну успешного "социалиЗьму"? Хоть одну. И при чём тут "измы" и здравохранение? Индекс качества медицины по странам смотрите.
11:43:26 15-05-2026
Гость (08:57:39 15-05-2026) Капитализм и отдых несовместим. Капитализму не нужны люди, ... читайте внимательно историю. никакому строю за исключением крепостного отдельные люди не нужны
Помещик богат за счет крепостных. Чем их больше тем богаче.
09:11:10 15-05-2026
Эксплуатация трудящегося большинства, его бедность и нищета, его "священное право" на кабальный кредит и возможность в любой момент лишиться жилья и работы находятся под надёжной защитой. Как и сверхдоходы богатейших капиталистов. С заботой о вашем здоровье....
09:32:33 15-05-2026
Гость (09:11:10 15-05-2026) Эксплуатация трудящегося большинства, его бедность и нищета,... Статья про здоровье. Политика тут причем? Такое ощущение, что тут сидят люди на зарплате, которые намерено пишут что "все плохо, власть прогнила". Хотите все разрушить и поставить к власти честного Зеленского/Пашиняна на волне протестов?
11:57:14 15-05-2026
Гость (09:11:10 15-05-2026) Эксплуатация трудящегося большинства, его бедность и нищета,... Никакое самое социальное государство, никакая самая лучшая медицина не поможет. Если человеку наплевать на свое здоровье. Можно трындеть сколько угодно про несправедливость и власть, но жизнь одна и утраченное здоровье вернуть крайне сложно.
10:51:47 15-05-2026
Про еду понятно. Почему не прописан график испражнений? Это тоже нужно регулировать законодательно. И как дышать не написали. А вдруг люди не умеют дышать?
12:24:05 15-05-2026
Я так понял, что секс не входит в здоровый образ жизни?
13:41:35 15-05-2026
Гость (12:24:05 15-05-2026) Я так понял, что секс не входит в здоровый образ жизни?... Неее, это грех. Только во браке мона)
14:25:20 15-05-2026
Творение злых диетолухов?