Отдохнуть всей семьей. Стало известно, где в Барнауле откроют новогодние городки

15 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Новый год. Елка. Барнаульский Арбат / Фото: amic.ru

В Барнауле этой зимой откроют как минимум семь новогодних городков и праздничных елок, где жители краевой столицы смогут провести время всей семьей. Городские пространства украсят как в центре, так и в районах, а открытие главной площадки запланировано на 26 декабря.

Центральным местом празднования станет площадь Свободы, где установят самую высокую елку и развернут основной новогодний городок. Как и в прошлом году, традиционные снежно-ледовые фигуры здесь заменят светодинамическими конструкциями, включая декоративные композиции и праздничные инсталляции.

Праздничное оформление появится и на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь установят елку, световые композиции и фотозоны с персонажами русских сказок и былин. Пространство украсят декоративными фигурами, новогодними шарами, символами наступающего 2026 года, а входные группы со стороны проспектов Социалистического и Ленина оформят объемными композициями в виде кокошника и звезды.

В парке "Центральный" елку традиционно разместят перед сценой. Для посетителей будут работать аттракционы, ярмарочные павильоны с горячими напитками и угощениями, а также запланированы развлекательные программы для детей и взрослых.

Районные елки появятся на площади Мира в Ленинском районе, в сквере имени Германа Титова в Октябрьском районе и в парке спорта Алексея Смертина в Индустриальном районе. Еще один снежный городок с праздничными мероприятиями обустроят в поселке Южном на площадке у Дворца культуры.

Таким образом, в этом году Барнаул украсит целая сеть новогодних площадок – от центра города до отдаленных районов, чтобы праздничная атмосфера была доступна как можно большему числу жителей.

Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия будут проходить на барнаульской площади Свободы каждый день с 2 по 10 января 2026 года. Сейчас комитет по культуре Барнаула ищет подрядчика, который должен организовывать праздник.