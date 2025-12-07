Власти Барнаула объяснили, почему площадь Свободы стала центральной новогодней площадкой

Подготовка праздничной площадки уже началась

07 декабря 2025, 16:19, ИА Амител

В Барнауле продолжается подготовка к встрече Нового года. Вячеслав Франк провел выездное совещание на площади Свободы, где возводят главный городской новогодний городок. На месте обсудили схему перекрытий, оформление площадки, сроки завершения работ и причины выбора площади Свободы в качестве главной праздничной зоны.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что с 5 декабря по 5 февраля для движения транспорта закрыта площадь Свободы. При этом проезд по улицам Пушкина и Ползунова на участке от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского сохраняется. Общественный транспорт в этот период работает по временным схемам. В день открытия главной городской елки, 26 декабря, с 14:00 до 20:00 движение ограничат на нескольких участках: по улице Пушкина — от здания № 74 до проспекта Ленина, по Ползунова — от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина, по Льва Толстого — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, а также по проспекту Социалистическому — от улицы Гоголя до Мало-Тобольской, пишет пресс-служба городской администрации.

О концепции оформления новогоднего городка на площади Свободы рассказал председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков. Он напомнил, что с 2024 года формат праздничного пространства изменен: вместо ледяных фигур акцент сделан на светодинамические конструкции. В прошлом году было приобретено 25 таких фигур. В этом году установят главную городскую елку, большую горку с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также около 30 светодинамических объектов — среди них интерактивные световые колонны, качели "Колокольчик" и "Балансир", стены "Барабаны" и "Движение", конструкции "Кубик" и "Домино".

Подготовка площадки уже началась. Готова световая фигура "2026", изготовлены гирлянды для деревьев, банты для елки, сварены каркасы консолей "Бокал", отремонтирована звезда для верхушки елки, закуплены шары и зимняя горка. Все работы по строительству новогоднего городка должны быть завершены до 25 декабря. Открытие главной городской елки запланировано на 26 декабря.

«В новогоднем городке для удобства горожан на период проведения праздничных мероприятий планируется установить 9 биотуалетов. Для обеспечения безопасности мероприятия на новогодней площадке будет установлен вагончик для дежурства поста полиции», – рассказал Петр Воронков.

Для посетителей новогодней площадки на площади Свободы с 26 декабря по 14 января будет работать праздничная торговля. На территории установят шесть киосков, где горожанам предложат продукцию общественного питания, сувениры и новогодние игрушки.

«26 декабря с 17.00 до 18.00 часов на площади Свободы состоится торжественное открытие главной городской елки, - доложил председатель комитета по культуре Валерий Паршков. - В программе концертно-театрализованного представления "Здравствуй, Новый год" примут участие творческие коллективы города, артисты театра, а также зрители смогут увидеть яркое, зажигательное файер-шоу».

На время проведения праздничных мероприятий на площади Свободы установят два светодиодных экрана. В новогоднем городке будут звучать музыкальные композиции, аниматоры, скоморохи, ростовые куклы и сказочные персонажи пригласят гостей поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, а также поводить хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Открытие елки в парке культуры и отдыха "Центральный" также запланировано на 26 декабря. Праздничная программа "Новогодние игрушки" начнется в 18:00. С 2 по 11 января в парке пройдет цикл мероприятий "Центральный Новый год!" с 17:00 до 19:00. В зимний период здесь будут работать 15 аттракционов и три ярмарочных павильона с горячими напитками, выпечкой и сладостями.

Второй по значимости новогодний городок разместится на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. Как сообщил глава администрации Центрального района Дмитрий Попов, здесь установят шестиметровую искусственную ель с шарами в цветах российского флага. Входные группы оформят композициями "Русский кокошник" и "Звезда". Пешеходную улицу украсят световые фигуры — ели, новогодние шары, цифры "2026", Лебедь, Бабочка, яркие цветы и тематические фотозоны с героями русских сказок и былин. Для посетителей будут работать 20 предприятий общественного питания. Парковочные места предусмотрены на внутренней территории рынка "Старый Базар" и со стороны проспекта Социалистического.

Вячеслав Франк оценил ход подготовки к празднику и напомнил, что в этом году главную городскую елку решено установить на площади Свободы.

«Планируем, что весь январь обустроенный здесь новогодний городок будет радовать детей и взрослых барнаульцев. Для этого была приобретена горка, дополнительные светодиодные фигуры и конструкции, создаются новые дополнительные места притяжения», - отметил глава города.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич также подчеркнула важность выбора пл. Свободы в качестве главной городской праздничной площадки:

«К депутатам часто обращаются горожане с этим вопросом. С одной стороны, они отмечают, что закрытие проезда в предпраздничные дни создает неудобства, а с другой — хотят, чтобы новогодний городок функционировал как можно дольше».

Спикер городской Думы добавила, что площадь Свободы уже использовали для установки новогодней елки в прошлые годы. Она выразила надежду, что эта территория станет основной площадкой и для других массовых городских праздников.