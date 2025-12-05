НОВОСТИОбщество

На площади Свободы в Барнауле будут ежедневно давать концерты на январских каникулах

Новогодние мероприятия будут проходить на площади с 2 по 10 января

05 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Новогоднее представление в Барнауле / Фото: amic.ru
Новогоднее представление в Барнауле / Фото: amic.ru

Новогодние мероприятия будут проходить на барнаульской площади Свободы каждый день с 2 по 10 января 2026 года. Сейчас подрядчика, который должен организовывать праздник, ищет комитет по культуре Барнаула. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В документации сказано, что новогодние концертно-зрелищные мероприятия будут проводиться ежедневно, идти они должны не менее трех часов. О точном времени выступления артистов заказчик уведомит исполнителя позже.

Подрядчик должен организовать работу режиссера, его помощника, звукорежиссера, технического персонала, артистов, а также обеспечить мероприятия звуковым оборудованием и трансляционными колонками. На сцене будут выступать хореографические коллективы и артисты вокального жанра. Каждая программа должна включать не менее трех номеров вокалистов и не менее двух – хореографических коллективов. На сцене будет работать как минимум один ведущий, а также артисты, представляющие Деда Мороза и Снегурочку. Каждый номер должен длиться минимум три минуты.

Напомним, что зимой 2025-2026 года площадь Свободы станет главной новогодней площадкой города. Там построят снежный городок, частью которого будет 15 архитектурных форм – световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые качели, скамьи, комплексы "Домино" и так далее. Также на локации будет работать новогодняя ярмарка.

Готовить площадь Свободы к новогодним праздникам начинают с 5 декабря. В этот день движение транспорта полностью перекроют для монтажа большой новогодней ели. Также на локации установят ледяную горку, резиденцию Деда Мороза и Снегурочки и 30 динамических световых инсталляций. Торжественное открытие городка запланировано на 26 декабря. В этот день там состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов. Демонтировать новогодний городок планируется с 31 января по 4 февраля 2026 года.

Подробнее о том, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество, можно прочитать здесь.

праздники госзакупки Хорошие новости Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:25:43 05-12-2025

никому не надо

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:46 05-12-2025

Уже и не знают как заманить народ в этот придуманный истерический центр =)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:45 05-12-2025

Наверное, это будут Пинк Флойд, Тейлор Свифт, Грета ван Флит и др.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Молодёжная

14:29:05 05-12-2025

Хватит соревноваться в "остроумии". А мы рады что убрали с Сахарова, надоело скопление народа и забитые дворы вашими машинами

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:44 05-12-2025

Молодёжная (14:29:05 05-12-2025) Хватит соревноваться в "остроумии". А мы рады что убрали с С... Так там все равно ж будет перекрыто и куча людей. Так что, чему радуетесь то

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Молодёжная

23:30:32 05-12-2025

Гость (16:45:44 05-12-2025) Так там все равно ж будет перекрыто и куча людей. Так что, ... Там, это не у наших домов

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:21 05-12-2025

да кто туда поедет. а если кто поедет, назад задолбается уезжать

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров