На площади Свободы в Барнауле будут ежедневно давать концерты на январских каникулах
Новогодние мероприятия будут проходить на площади с 2 по 10 января
05 декабря 2025, 09:15, ИА Амител
Новогодние мероприятия будут проходить на барнаульской площади Свободы каждый день с 2 по 10 января 2026 года. Сейчас подрядчика, который должен организовывать праздник, ищет комитет по культуре Барнаула. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В документации сказано, что новогодние концертно-зрелищные мероприятия будут проводиться ежедневно, идти они должны не менее трех часов. О точном времени выступления артистов заказчик уведомит исполнителя позже.
Подрядчик должен организовать работу режиссера, его помощника, звукорежиссера, технического персонала, артистов, а также обеспечить мероприятия звуковым оборудованием и трансляционными колонками. На сцене будут выступать хореографические коллективы и артисты вокального жанра. Каждая программа должна включать не менее трех номеров вокалистов и не менее двух – хореографических коллективов. На сцене будет работать как минимум один ведущий, а также артисты, представляющие Деда Мороза и Снегурочку. Каждый номер должен длиться минимум три минуты.
Напомним, что зимой 2025-2026 года площадь Свободы станет главной новогодней площадкой города. Там построят снежный городок, частью которого будет 15 архитектурных форм – световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые качели, скамьи, комплексы "Домино" и так далее. Также на локации будет работать новогодняя ярмарка.
Готовить площадь Свободы к новогодним праздникам начинают с 5 декабря. В этот день движение транспорта полностью перекроют для монтажа большой новогодней ели. Также на локации установят ледяную горку, резиденцию Деда Мороза и Снегурочки и 30 динамических световых инсталляций. Торжественное открытие городка запланировано на 26 декабря. В этот день там состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов. Демонтировать новогодний городок планируется с 31 января по 4 февраля 2026 года.
Подробнее о том, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество, можно прочитать здесь.
09:25:43 05-12-2025
никому не надо
10:18:46 05-12-2025
Уже и не знают как заманить народ в этот придуманный истерический центр =)
11:16:45 05-12-2025
Наверное, это будут Пинк Флойд, Тейлор Свифт, Грета ван Флит и др.
14:29:05 05-12-2025
Хватит соревноваться в "остроумии". А мы рады что убрали с Сахарова, надоело скопление народа и забитые дворы вашими машинами
16:45:44 05-12-2025
Молодёжная (14:29:05 05-12-2025) Хватит соревноваться в "остроумии". А мы рады что убрали с С... Так там все равно ж будет перекрыто и куча людей. Так что, чему радуетесь то
23:30:32 05-12-2025
Гость (16:45:44 05-12-2025) Так там все равно ж будет перекрыто и куча людей. Так что, ... Там, это не у наших домов
19:29:21 05-12-2025
да кто туда поедет. а если кто поедет, назад задолбается уезжать