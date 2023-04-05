Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя убийцы Дугиной
По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами
05 апреля 2023, 07:40, ИА Амител
Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя "Национальная республиканская армия". Как сообщает RT, они утверждают, что устроили теракт, направленный лично против военкора Владлена Татарского. По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами.
Напомним, что диверсанты из этой группировки подозреваются в причастности к другому крупному теракту – убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову на съёмной квартире в Выборгском районе города.
По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указание лиц, действовавших с Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой, которую передала военкору Владлену Татарскому. В результате мужчина погиб, ещё 40 человек получили различные ранения. Девушку обвинили в теракте, она арестована на два месяца.
07:46:48 05-04-2023
Это не иностранные структуры или спецслужбы,это мы-сказали они.
07:59:55 05-04-2023
Это за что они писателя так ?
08:00:56 05-04-2023
Из истории известно, что смена эпох у нас в стране - всегда смута и море крови. Кровавые девяностые ещё цветочками покажутся. Готовимся!
08:26:52 05-04-2023
Ждём когда народ подготовится и скажет:"Эпоха,иди на ..."
08:36:48 05-04-2023
Ну ты нашёл писателя.
08:50:26 05-04-2023
что смена эпох у нас в стране - " Какая смена эпох?! Бред какой-то. Вот когда воевавшие вернутся назад-тогда начнётся вам смена,но не элит и не эпох. Скорее-ночная...
09:05:58 05-04-2023
Вот когда воевавшие вернутся назад-тогда начнётся вам смена,но не элит и не эпох. Скорее-ночная... -- Ну чисто маразматический лепет какой-то несешь.
09:24:19 05-04-2023
Ну чисто маразматический лепет какой-то несешь." Вот тогда и полепечешь...
09:38:46 05-04-2023
Это хохлы отмазываются, пытаются пустить по ложному следу, думают, что русские такие же тупые, как они.
10:31:40 05-04-2023
Терроризм у них в ходу с 2014-го года.Причём конкретный,по целевым убийствам.
10:41:46 05-04-2023
А началось с общего терроризма :обстрела из артиллерии жилых домов на Донбассе и сброса бомб с самолётов,назвав это "контртеррористической операцией"...
10:46:58 05-04-2023
Почитайте, если способны, российскую историю у Акунина и Веллера. Волосы дыбом встанут от того, сколько крови лилось при смене князей, а затем царей и при делёжке территорий. Кто-то думает, что сейчас будет иначе? Ага, ну-ну, проходили, знаем. Ещё кровавые девяностые помним и чеченские войны со взрывами высотных домов и пассажирских самолётов.
14:25:21 05-04-2023
Гость (10:46:58 05-04-2023)Почитайте, если способны, российскую историю у Акунина и Вел... ну ты нашел ишториков..
14:35:42 05-04-2023
Гость (10:46:58 05-04-2023)Почитайте, если способны, российскую историю у Акунина и Вел... нашел историков
10:50:11 05-04-2023
Сейчас конкретно украинское ГРУ убивает русских граждан.А наши справиться на поле боя всё не могут.
12:01:44 05-04-2023
В 90-е взрывы жилых домов Запад немного осуждал. Даже немного разрешал террористов в сортире мочить. Теперь он сам за террористов
12:09:43 05-04-2023
взяла на себя "Национальная республиканская армия" --- а кто это, где ее члены, никто в мире не знает?
12:12:23 05-04-2023
Нашел, "Национальная республиканская армия", Илья Пономарев, бывший депутат Думы России, теперь терракты организовывает
12:58:57 05-04-2023
Илья Понамарёв,бывший депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия",бывший оппозиционер-белоленточник в настоящее время живёт в Киеве и кормится из рук тамошних спецслужб,ведя антироссийскую пропаганду.Ну не стоять же ему на улице с протянутой рукой и не гундеть на нескольких языках как Киса Воробьянинов о подаянии.Неизвестно, как там у него с маслом,но хлебушек-то есть.