Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя убийцы Дугиной

По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами

05 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: ТАСС

Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя "Национальная республиканская армия". Как сообщает RT, они утверждают, что устроили теракт, направленный лично против военкора Владлена Татарского. По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами.

Напомним, что диверсанты из этой группировки подозреваются в причастности к другому крупному теракту – убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову на съёмной квартире в Выборгском районе города.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указание лиц, действовавших с Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой, которую передала военкору Владлену Татарскому. В результате мужчина погиб, ещё 40 человек получили различные ранения. Девушку обвинили в теракте, она арестована на два месяца.