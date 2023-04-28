Памятник одинокому влюблённому в центре Барнаула отреставрируют
Одинокого мужчину сняли с его лавки и отправили на восстановление
28 апреля 2023, 19:25, ИА Амител
Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района
Памятник одинокому влюблённому у аграрного университета отреставрируют. Как сообщает пресс-центр администрации Железнодорожного района Барнаула, сегодня его сняли с "постамента", чтобы отдать на восстановление.
Как отметили в АГАУ, в ближайшее время с памятника снимут верхний слой, пришедший в негодность, и нанесут новый.
Вернуть скульптуру должны уже к концу следующей недели.
22:53:55 28-04-2023
Уже пора и девушку рядом усадить. Будет куда интереснее и очень позитивно...
07:32:52 29-04-2023
Мне очень нравится этот памятниукБольше таких надо для украшения Барнаула.
08:07:02 29-04-2023
Тогда это будет пара,утрачивает смысл