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Памятник одинокому влюблённому в центре Барнаула отреставрируют

Одинокого мужчину сняли с его лавки и отправили на восстановление

28 апреля 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района
Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района

Памятник одинокому влюблённому у аграрного университета отреставрируют. Как сообщает пресс-центр администрации Железнодорожного района Барнаула, сегодня его сняли с "постамента", чтобы отдать на восстановление.

Как отметили в АГАУ, в ближайшее время с памятника снимут верхний слой, пришедший в негодность, и нанесут новый.

Вернуть скульптуру должны уже к концу следующей недели.

Комментарии 3

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Юлия

22:53:55 28-04-2023

Уже пора и девушку рядом усадить. Будет куда интереснее и очень позитивно...

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Владимир В.

07:32:52 29-04-2023

Мне очень нравится этот памятниукБольше таких надо для украшения Барнаула.

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И

08:07:02 29-04-2023

Тогда это будет пара,утрачивает смысл

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