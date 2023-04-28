Памятник одинокому влюблённому в центре Барнаула отреставрируют

Одинокого мужчину сняли с его лавки и отправили на восстановление

28 апреля 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района

Памятник одинокому влюблённому у аграрного университета отреставрируют. Как сообщает пресс-центр администрации Железнодорожного района Барнаула, сегодня его сняли с "постамента", чтобы отдать на восстановление.

Как отметили в АГАУ, в ближайшее время с памятника снимут верхний слой, пришедший в негодность, и нанесут новый.

Вернуть скульптуру должны уже к концу следующей недели.