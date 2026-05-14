Парку "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, пока они не съели всех белочек

В администрации общественной территории отметили, что обитатели создают саморегулирующуюся экосистему, в которую нужно стараться вмешиваться как можно меньше

14 мая 2026, 14:50, ИА Амител

Белка / Животные / Парк / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Администрации парка "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, которые обосновались на территории возле проспекта Комсомольского. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

«Причина — угроза для семейства белочек, живущих здесь же. Мол, коршуны начнут выкармливать птенцов и съедят бельчат. Нужно отметить, что это вторая семья коршунов, поселившихся в парке. Первая давно облюбовала старую березу недалеко от стадиона "Клевченя". По мнению защитницы белок, это слишком большая концентрация хищных птиц в парке», — пояснил Вакаев.

Пришлось проконсультироваться с известным алтайским орнитологом Алексеем Эбелем. Специалист отметил, что коршуны преимущественно падальщики. Более того, поймать здоровую и активную белку, прячущуюся в ветвях, они физически не могут.

«Для них в парке есть достаточная кормовая база. Это и умершие голуби, и ослабевшие рыбки в пруду, и остатки пищи. Они прекрасно выполняют роль санитаров парка. Есть и еще один юридический аспект: разорение гнезд птиц в период гнездования является административным правонарушением», — указал Вакаев.

Кроме того, одна из важных функций парка в городской среде — поддержание биоразнообразия. В "Изумрудном" живут две семьи коршунов, вороны, недавно прилетели чайки, где-то неподалеку обитает сокол.