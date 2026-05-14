Парку "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, пока они не съели всех белочек
В администрации общественной территории отметили, что обитатели создают саморегулирующуюся экосистему, в которую нужно стараться вмешиваться как можно меньше
14 мая 2026, 14:50, ИА Амител
Администрации парка "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, которые обосновались на территории возле проспекта Комсомольского. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
«Причина — угроза для семейства белочек, живущих здесь же. Мол, коршуны начнут выкармливать птенцов и съедят бельчат. Нужно отметить, что это вторая семья коршунов, поселившихся в парке. Первая давно облюбовала старую березу недалеко от стадиона "Клевченя". По мнению защитницы белок, это слишком большая концентрация хищных птиц в парке», — пояснил Вакаев.
Пришлось проконсультироваться с известным алтайским орнитологом Алексеем Эбелем. Специалист отметил, что коршуны преимущественно падальщики. Более того, поймать здоровую и активную белку, прячущуюся в ветвях, они физически не могут.
«Для них в парке есть достаточная кормовая база. Это и умершие голуби, и ослабевшие рыбки в пруду, и остатки пищи. Они прекрасно выполняют роль санитаров парка. Есть и еще один юридический аспект: разорение гнезд птиц в период гнездования является административным правонарушением», — указал Вакаев.
Кроме того, одна из важных функций парка в городской среде — поддержание биоразнообразия. В "Изумрудном" живут две семьи коршунов, вороны, недавно прилетели чайки, где-то неподалеку обитает сокол.
«Обитатели создают саморегулирующуюся экосистему, в которую нам нужно стараться вмешиваться как можно меньше. Извините, но уничтожать их мы не будем. Пусть природа сама отрегулирует их численность», — резюмировал Вакаев.
14:53:57 14-05-2026
пусть слопают всех бешенных белок
14:56:01 14-05-2026
а это точно не гнездовье редкого вида коршуна - Красный коршун (Milvus milvus), одного из самых редких видов хищных птиц, охраняемый международными соглашениями и занесенный в Красную книгу РФ, характеризующийся вильчатым хвостом, ржаво-коричневым оперением - это не он ли?
02:25:15 15-05-2026
Musik (14:56:01 14-05-2026) а это точно не гнездовье редкого вида коршуна - Красный корш... Красный коршун (лат. Milvus milvus) — вид хищных птиц из семейства ястребиных, выделяют два подвида. Распространён в Европе, на Кавказе, в Иране, Малой Азии и на северо-западе Африки.
Так что не угадал.
15:04:43 14-05-2026
Ну мы же помним новость тут на амике: "Россиянам запретили контактировать с белками, которые часто переносят смертельную болезнь".
Коршуны - молодцы! Белкам - лютую смерть от когтей коршунов!
15:06:05 14-05-2026
Природа зря дала человечество в массы. оно уничтожает всё вокруг.
15:37:02 14-05-2026
Гость (15:06:05 14-05-2026) Природа зря дала человечество в массы. оно уничтожает всё во...
Скорее отдельные его представители, чем всё человечество.
15:21:19 14-05-2026
И белочек жалко, и бешенство опасно
11:34:26 15-05-2026
Гость (15:21:19 14-05-2026) И белочек жалко, и бешенство опасно... Не трогайте белок и других лесных животных и не будет опасности
15:33:13 14-05-2026
Рядом район ВРЗ. Там полно "белочек". Парковые не пострадают.
15:38:50 14-05-2026
надо в парке птиц и рыб занесенных в красную книгу размножать. есть редчайшие виды
можно даже на это горожанам скинуться чтобы птенцов и саженцы у других зоопарков и дендрариев купить
15:41:25 14-05-2026
какие-то глупейшие советы, надеюсь в администрации парка нормальные люди и не будут влезать в экосистему. А белка - это лесная крыса, чтоб вы знали. Коршуны же считаются санитарами природы
21:14:58 14-05-2026
Гость (15:41:25 14-05-2026) какие-то глупейшие советы, надеюсь в администрации парка нор... Белка-лесная, суслик-степная, коршун-летающая?? ЧО курил?
21:43:02 14-05-2026
гость (21:14:58 14-05-2026) Белка-лесная, суслик-степная, коршун-летающая?? ЧО курил?... НЕ суслик это суслик, а вот сурок- семейство беличьи. Можешь погуглить.
08:01:52 15-05-2026
гость (21:14:58 14-05-2026) Белка-лесная, суслик-степная, коршун-летающая?? ЧО курил?... Вместо "коршун летающая" можешь вставить белку-летягу.
23:37:42 14-05-2026
Есть и еще один юридический аспект: разорение гнезд птиц в период гнездования является административным правонарушением», — указал Вакаев.
Ошибается. Коршун - краснокнижная птица. Уголовная ответственность за это. Белка = крыса. С виду вроде красивая, а болезней переносит очень много.
00:21:37 15-05-2026
Может всех коршунов уничтожить? Их в Барнауле более 100 особей. И сказать, чтобы в парк не летали. Пусть лучше с комарами борются в парке.
04:54:56 15-05-2026
Какие же жестокие люди! Уже птичьи гнёзда разоряют! Не вмешиваетесь в природу! Пусть животные живут своей жизнью, хватит решать кому жить, кому умереть!
09:29:36 15-05-2026
Для природы полезно защитить ястреба и запретить кормить белок. Вспомните домашку по природоведению.
1. Белка= грызун, источник бешенства, туляремии. переносчик чумных блох и возвратного тифа (всё это эпидемии для людей). Белка поедает мелких птиц,яйца крупных птиц, мелких земноводных и детёнышей других грызунов. стихийно размножаются при изобилии корма (подкормка).
2. Мелкие коршуны: санитары (предупреждают развитие эпидемий среди мелких животных и птиц), охраняют территорию от серых ворон, голубей, крыс-сусликов и чаек (которые потрошат помойки и разносят орнитоз).
3. При кормлении диких грызунов с руки (суслики, бурундуки, белки) контактным путём рискуете собрать заразы больше чем с голубя. + Животное обладает грязными когтями и зубами, которые даже при случайной царапине череваты глистной инвазией и столбнячный инфекцией. А при умышленном пропуск (испуг, кормление пальцами а не с ладони) могут повредить сухожилия даже взрослому.
11:33:17 15-05-2026
По моему здесь источник бешенства - человек. Не трогайте животных и Будет вам счастье.
11:36:44 15-05-2026
Очень мудрый руководитель ! И нечего трогать животных ни белок и ни коршунов, ни кого-то ещё! И будет всем счастье.
16:10:21 15-05-2026
Скорее надо коршуна защитить, потому что белка без труда залезет в гнездо коршуна и сожрёт яйца, а коршуну не поймать белку в ветвях деревьев!