В "Изумрудном" орудует шайка детей: воруют орехи у белочек и запирают голубей в туалете
Судя по камерам, действует группа подростков от 12 до 15 лет
30 апреля 2026, 15:52, ИА Амител
Администрация барнаульского парка "Изумрудный" обратилась к жителям города за помощью в борьбе со злоумышленниками, которые системно занимаются вандализмом. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
«Вот только несколько их "подвигов": выкрутили и выбросили в пруд лампочки с гирлянды на мосту, заманили стаю голубей в туалет, целенаправленно забили унитаз туалетной бумагой, ломают кормушки для белочек и воруют оттуда орехи», — отметил Вакаев.
Судя по камерам, действует группа подростков от 12 до 15 лет, которые, вероятно, проживают рядом с парком.
«Если вы увидите людей, занимающихся такими делами, сфотографируйте их и передайте нам фотографии. Это поможет установить их личности. После чего в дело включатся специалисты по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. Уверен, общими усилиями нам удастся защитить парк», — обратился Вакаев к посетителям и местным жителям.
15:57:22 30-04-2026
А разве это не макак на лето завезли в парк?
16:09:44 30-04-2026
воруют орехи у белок ?!
Голодные наверное, дети-то ?
16:29:14 30-04-2026
Найти, включить в реестр, чипировать. Родителям штраф нормальный, чтобы следили за теми, кого нарожали.
16:34:54 30-04-2026
Если по камерам определили возраст, зачем фотки то?
16:56:11 30-04-2026
Цена на орехи как на говядину. Вот хоть так поест шпана.
17:24:53 30-04-2026
это из домов рядом, я их знаю!! позвоню в редакцию скажу ФИО и где живут. Там кто у бабушки кто родители на работе и они вот так хулиганят
08:56:28 01-05-2026
Гость (17:24:53 30-04-2026) это из домов рядом, я их знаю!! позвоню в редакцию скажу ФИО... Заманят тебя в туалет, закроют на ночь и еще орехов насуют! Будешь знать!
17:38:05 30-04-2026
Дети заселивших высотки возле парка с ооочень дорогими квартирами.
19:22:26 30-04-2026
Гость (17:38:05 30-04-2026) Дети заселивших высотки возле парка с ооочень дорогими кварт... стоимость квартир никак не влияет на порядочность и интеллект жильцов, вы разве не знали?
18:17:04 30-04-2026
Чем бы дитя не тешилось....лишь бы в гаджете не сидел ))
20:15:12 30-04-2026
Пару камер поставить не судьба? Клоунада всех достала.
01:22:21 01-05-2026
заманили стаю голубей в туалет - это надо еще суметь - вряд ли у взрослых такое получится
09:31:39 01-05-2026
Гость (01:22:21 01-05-2026) заманили стаю голубей в туалет - это надо еще суметь - вряд... а мысль плодовитая - это ж готовая слаженная ДШМГ!
16:58:18 01-05-2026
Может, орехи более взрослые воруют, не досыпая белочкам?
22:07:29 01-05-2026
Подзатыльника отцовского не хватает