В "Изумрудном" орудует шайка детей: воруют орехи у белочек и запирают голубей в туалете

Судя по камерам, действует группа подростков от 12 до 15 лет

30 апреля 2026, 15:52, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация барнаульского парка "Изумрудный" обратилась к жителям города за помощью в борьбе со злоумышленниками, которые системно занимаются вандализмом. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

«Вот только несколько их "подвигов": выкрутили и выбросили в пруд лампочки с гирлянды на мосту, заманили стаю голубей в туалет, целенаправленно забили унитаз туалетной бумагой, ломают кормушки для белочек и воруют оттуда орехи», — отметил Вакаев.

Судя по камерам, действует группа подростков от 12 до 15 лет, которые, вероятно, проживают рядом с парком.