Пассажиры рейса Пхукет — Барнаул вернутся домой запасным бортом утром 24 января

Министерство транспорта Алтайского края взяло ситуацию на контроль

23 января 2026, 19:30, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Пассажиры рейса Пхукет – Барнаул, совершившего экстренную посадку в Китае, вернутся в Барнаул утром в субботу, 24 января. Об этом сообщило Министерство транспорта Алтайского края, взявшее ситуацию на особый контроль.

По данным ведомства, состояние людей не вызывает опасений. Авиакомпания-перевозчик Azur Air предоставит запасной борт, который доставит пассажиров в пункт назначения. Вылет из Ланьчжоу запланирован на раннее утро, прибытие в Барнаул ожидается в 07:40.

Обратный рейс из Барнаула в Пхукет, по официальной информации, состоится в 11:10 24 января. Все вопросы эвакуации и дальнейших перевозок находятся на контроле у краевых властей.

Напомним, рейс ZF-2998 авиакомпании Azur Air вылетел с опозданием и примерно через четыре часа полета объявил аварийный код 7700.