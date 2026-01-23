НОВОСТИОбщество

Пассажиры рейса Пхукет — Барнаул вернутся домой запасным бортом утром 24 января

Министерство транспорта Алтайского края взяло ситуацию на контроль

23 января 2026, 19:30, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Пассажиры рейса Пхукет – Барнаул, совершившего экстренную посадку в Китае, вернутся в Барнаул утром в субботу, 24 января. Об этом сообщило Министерство транспорта Алтайского края, взявшее ситуацию на особый контроль.

По данным ведомства, состояние людей не вызывает опасений. Авиакомпания-перевозчик Azur Air предоставит запасной борт, который доставит пассажиров в пункт назначения. Вылет из Ланьчжоу запланирован на раннее утро, прибытие в Барнаул ожидается в 07:40.

Обратный рейс из Барнаула в Пхукет, по официальной информации, состоится в 11:10 24 января. Все вопросы эвакуации и дальнейших перевозок находятся на контроле у краевых властей.

Напомним, рейс ZF-2998 авиакомпании Azur Air вылетел с опозданием и примерно через четыре часа полета объявил аварийный код 7700

Avatar Picture
Гость

21:55:49 23-01-2026

У Азура старые боинги-750 серии, более 30 лет которым. На них летать уже страшно.

Avatar Picture
Гость

01:06:56 24-01-2026

Гость (21:55:49 23-01-2026) У Азура старые боинги-750 серии, более 30 лет которым. На ни... давайте объективно - старые самолеты это ЧАСТО такое: перегрев, неисправность кондиционера или проблемы с сантехникой в ​​туалете. Это ужасно или так ничо?
Более важным фактором, чем возраст самолета, является история его технического обслуживания. ТО - это главное в машине!

Avatar Picture
Гость

01:04:45 24-01-2026

770 для таких ситуаций: отказ двигателя, разгерметизация или медицинская срочная помощь

