Павел Дуров пообещал финансировать ЭКО женщинам, желающим иметь от него детей

По оценке Forbes, капитал Павла Дурова приближается к 17 млрд долларов

23 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Павел Дуров / Источник фото: t.me/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения женщинам, которые хотят родить от него ребенка с использованием его донорского материала. Об этом предприниматель сообщил публично, подчеркнув, что программа ориентирована на женщин младше 38 лет, пишет Daily Mail.

По словам Дурова, его участие в донорских программах началось еще в 2010 году, когда он решил помочь знакомому, столкнувшемуся с бесплодием. Позднее, по рекомендации врачей, он продолжил сдачу спермы уже на постоянной основе из-за дефицита качественного донорского материала. Как утверждает бизнесмен, за прошедшие годы благодаря этим программам более ста семей в разных странах смогли стать родителями. Помимо этого, у Дурова есть шестеро детей, рожденных в личных отношениях.

«Предприниматель отметил, что воспринимает донорство как форму социальной ответственности и способ снизить стигматизацию репродуктивных технологий. Он также связал глобальное снижение мужской фертильности с экологическими факторами, в том числе с загрязнением окружающей среды», – пишет издание.

Согласно данным The Wall Street Journal, сам Дуров в настоящее время напрямую в донорских программах не участвует, однако ранее сданные образцы продолжают храниться в одной из московских клиник репродуктивной медицины. Доступ к ним ограничен: воспользоваться программой могут только незамужние женщины не старше 37 лет, при этом эмбрионы проходят обязательный генетический скрининг.

Отдельно бизнесмен подчеркивал, что не разделяет своих биологических детей по способу их появления на свет. В перспективе все они смогут претендовать на долю его состояния при подтверждении родства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске четверняшки стали первоклассниками, а их мама рассказала о школьных буднях. Беременность, подарившая четверых детей, стала настоящим чудом для семьи.