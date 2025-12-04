Мечтала о ребенке. Женщина-инвалид из Бердска в суде добилась разрешения на ЭКО

Женщина прошла множество дорогостоящих обследований за свой счет

04 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Анастасия Пестрикова / Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Бердска Анастасия Пестрикова в 30 лет оказалась в инвалидной коляске, однако заболевание не помешало ей встретить будущего супруга и вместе с ним задуматься о ребенке. Забеременеть самостоятельно женщина не может – по медицинским показаниям ей требуется ЭКО. Пара начала активно готовиться: переоборудовали квартиру, адаптировали автомобиль под водителя-колясочника, а сама Анастасия проходила необходимые обследования. Невролог выдал ей заключение, что противопоказаний к ЭКО нет. Со всеми документами они обратились в одну из новосибирских клиник, пишет "КП-Новосибирск".

«Мне назначили дорогостоящие обследования: я делала их за свой счет, чтобы доказать врачам – противопоказаний для ЭКО нет», – рассказала 39-летняя Анастасия Пестрикова.

В сентябре 2024 года женщину пригласили на заседание врачебной комиссии. По ее словам, медики отнеслись к ситуации настороженно, а затем сообщили об отказе, заявив, что формулировка в заключении невролога "слишком краткая" и "не вполне понятная". В протокол внесли формулировку "наличие противопоказаний", после чего Анастасию вновь направили к неврологу в Бердске.

«Уходя, я услышала за спиной, как врачи говорили: "А как она вообще собралась этого ребенка воспитывать?"», – вспоминает Пестрикова.

Анастасию удивило решение комиссии, поскольку в выданной справке четко значилось: "Нет противопоказаний". Женщина обратилась в прокуратуру и подала иск в Бердский районный суд.

«Я оспорила решение комиссии, поскольку считала его немотивированным. В случае отказа должны быть конкретные противопоказания к процедуре ЭКО, но у меня их не было. Полагаю, что дело было в моей инвалидности. Кроме того, во время врачебной комиссии были допущены и формальные нарушения: в комиссии не было кворума – присутствовали три врача вместо пяти. Был нарушен график работы комиссии. В итоге к моменту начала заседаний ситуация изменилась: меня все-таки поставили в очередь на ЭКО», – объяснила Пестрикова.

В суде она потребовала признать действия комиссии незаконными и исключить ее заключение из медицинских документов. Летом 2025 года Бердский городской суд отказал ей, но Анастасия подала апелляцию в Новосибирский областной суд, который оставил решение без изменений.