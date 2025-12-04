Мечтала о ребенке. Женщина-инвалид из Бердска в суде добилась разрешения на ЭКО
Жительница Бердска Анастасия Пестрикова в 30 лет оказалась в инвалидной коляске, однако заболевание не помешало ей встретить будущего супруга и вместе с ним задуматься о ребенке. Забеременеть самостоятельно женщина не может – по медицинским показаниям ей требуется ЭКО. Пара начала активно готовиться: переоборудовали квартиру, адаптировали автомобиль под водителя-колясочника, а сама Анастасия проходила необходимые обследования. Невролог выдал ей заключение, что противопоказаний к ЭКО нет. Со всеми документами они обратились в одну из новосибирских клиник, пишет "КП-Новосибирск".
«Мне назначили дорогостоящие обследования: я делала их за свой счет, чтобы доказать врачам – противопоказаний для ЭКО нет», – рассказала 39-летняя Анастасия Пестрикова.
В сентябре 2024 года женщину пригласили на заседание врачебной комиссии. По ее словам, медики отнеслись к ситуации настороженно, а затем сообщили об отказе, заявив, что формулировка в заключении невролога "слишком краткая" и "не вполне понятная". В протокол внесли формулировку "наличие противопоказаний", после чего Анастасию вновь направили к неврологу в Бердске.
«Уходя, я услышала за спиной, как врачи говорили: "А как она вообще собралась этого ребенка воспитывать?"», – вспоминает Пестрикова.
Анастасию удивило решение комиссии, поскольку в выданной справке четко значилось: "Нет противопоказаний". Женщина обратилась в прокуратуру и подала иск в Бердский районный суд.
«Я оспорила решение комиссии, поскольку считала его немотивированным. В случае отказа должны быть конкретные противопоказания к процедуре ЭКО, но у меня их не было. Полагаю, что дело было в моей инвалидности. Кроме того, во время врачебной комиссии были допущены и формальные нарушения: в комиссии не было кворума – присутствовали три врача вместо пяти. Был нарушен график работы комиссии. В итоге к моменту начала заседаний ситуация изменилась: меня все-таки поставили в очередь на ЭКО», – объяснила Пестрикова.
В суде она потребовала признать действия комиссии незаконными и исключить ее заключение из медицинских документов. Летом 2025 года Бердский городской суд отказал ей, но Анастасия подала апелляцию в Новосибирский областной суд, который оставил решение без изменений.
«Главное, я добилась постановки на учет по ЭКО. Согласно очереди, в 2026 году я уже начну готовиться к процедуре, проходить необходимое лечение. Сейчас отношение ко мне более уважительное. Но я буду обжаловать решение суда в кассационной инстанции, поскольку вопрос очень важный – затягивание оказания медицинской помощи», – сказала она.
21:25:31 04-12-2025
Природа не зря не дает детей в особенных случаях.
08:54:25 05-12-2025
Гость (21:25:31 04-12-2025) Природа не зря не дает детей в особенных случаях....
А вот если бы она забеременела и сделала аборт, вы бы её тоже поддержали или это другое?
13:11:52 05-12-2025
Гость (08:54:25 05-12-2025) А вот если бы она забеременела и сделала аборт, вы бы её... давайте так (понимание всегда приходит, когда испытываешь все на собственной шкуре) - вы сами хотели бы родится у такой? Или хотели бы родится у адекватных и здоровых родителей, которые вас могут прокормить, знают как вас воспитать нормальным человеком и которые будут для вас внутренней и внешней опорой, что является главным назначением и обязанностью родителя! И да, если потребности ребенка не имеют значения, а главное это импульсивные хотелки мамаши, то выступая против абортов, что именно вы защищаете?
22:29:30 04-12-2025
При всем уважении, даже здоровой женщине в 39 лет с маленьким ребенком будет ох как не просто, что уж говорить про инвалида. Надеюсь, у нее есть куча денег на дневных и ночных нянь в течение первых нескольких лет, либо куча бабушек/сестер и прочих помогателей. Она точно не понимает, что ее ждет. А так - удачи.
14:49:54 05-12-2025
Гость (22:29:30 04-12-2025) При всем уважении, даже здоровой женщине в 39 лет с маленьки... Вообще в статье написано, что то ей 30 лет
18:10:00 05-12-2025
Гость (14:49:54 05-12-2025) Вообще в статье написано, что то ей 30 лет... чукча не читатель? " ...рассказала 39-летняя Анастасия Пестрикова." это инвалид она с 30 лет.
23:49:55 04-12-2025
До 39 лет о чем думала, не важно, что инвалид, но об рождении детей надо было задуматься как минимум лет на 15 раньше, после 40 лет 5% вероятность забеременеть.
00:50:28 05-12-2025
как же не стыдно ради хотелок и эгоизма обрекать наТАКУЮ жизнь ребенка?!! с ума сойти... бессовестная. если одиноко - ездите в дом малютки волонтером, опекунство, кошек заведи!! но РОЖЕТЬ ради прихоти в таком состоянии - это верх эгоизма и цинизма. хоть бы ничего не получилось
07:02:24 05-12-2025
Гость (00:50:28 05-12-2025) как же не стыдно ради хотелок и эгоизма обрекать наТАКУЮ жиз... С одной стороны да, с другой стороны - кто за ней будет ухаживать в старческом возрасте? Тоже волонтеры или лучше родной ребёнок?
08:03:20 05-12-2025
Гость (07:02:24 05-12-2025) или лучше родной ребёнок?вот счастье ребенку ее привалит
08:53:08 05-12-2025
Гость (08:03:20 05-12-2025) вот счастье ребенку ее привалит...
Типа все остальные дети не будут ухаживать за пожилыми родителями???
12:28:01 05-12-2025
Гость (08:53:08 05-12-2025) Типа все остальные дети не будут ухаживать за пожилыми р... дело в том, что ее ребенок будет ухаживать за еще молодой родительницей, вместо того, чтобы познавать мир с друзьями. если в семье, конечно, нет денег на помощников по хозяйству.
12:25:11 05-12-2025
Гость (07:02:24 05-12-2025) С одной стороны да, с другой стороны - кто за ней будет ухаж... так об этом эгоизме и идет речь
15:23:27 05-12-2025
Гость (07:02:24 05-12-2025) С одной стороны да, с другой стороны - кто за ней будет ухаж... То есть она себе сиделку рожать собралась? Осуждаю.
12:58:04 05-12-2025
скоро роботы будут править миром а люди это по природе все - отработанный материал
13:41:05 05-12-2025
Люди, вы что пишете?
У какой "такой"?
Она всего лишь не ходит!
Вы откуда знаете, как она раньше жила, что взялись осуждать ее?
А если б она родила и стала инвалидом, то все нормально было бы?
Детей, которых алкаши рожают не хотите пожалеть?
Я не ЗА и не ПРОТИВ! Но, судя по тому, как семья(!) готовится к рождению ребенка, люди адекватные и разумные.
14:01:55 05-12-2025
Сами инвалиды и инвалидов рожают
14:03:11 05-12-2025
кошмар. одумайся
14:03:51 05-12-2025
усыновить, кстати, запретили бы 100 проц.. а почему можно рожать?! неясно
22:37:41 05-12-2025
Судьба говорит - нет.
Сопротивление судьбе - будет дорого стоить.