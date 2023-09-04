В России будут следить за педальными машинками и колясками для кукол

Детские товары планируют маркировать, чтобы проследить их путь от производителя до покупателя

04 сентября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Коляски для кукол и педальные машинки предложили маркировать в России с 1 декабря 2023 года, пишет "Парламентская газета".

"В список товаров, которые собираются маркировать, также могут попасть детские самокаты и велосипеды, кроме трехколесных, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет и игральные карты", – отмечает издание.

Маркировать детские товары хотят в качестве эксперимента, который продлится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Если идею признают удачной, то маркировку сделают обязательной для более широкого спектра товаров для детей.

Напомним, маркировка товара позволяет проследить весь его путь – от производителя до покупателя.