В России будут следить за педальными машинками и колясками для кукол
Детские товары планируют маркировать, чтобы проследить их путь от производителя до покупателя
04 сентября 2023, 16:40, ИА Амител
Коляски для кукол и педальные машинки предложили маркировать в России с 1 декабря 2023 года, пишет "Парламентская газета".
"В список товаров, которые собираются маркировать, также могут попасть детские самокаты и велосипеды, кроме трехколесных, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет и игральные карты", – отмечает издание.
Маркировать детские товары хотят в качестве эксперимента, который продлится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Если идею признают удачной, то маркировку сделают обязательной для более широкого спектра товаров для детей.
Напомним, маркировка товара позволяет проследить весь его путь – от производителя до покупателя.
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Очередной бред от властьпридержащих.
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На особый учет их поставить надо! И коня педельного тоже!
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