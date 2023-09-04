НОВОСТИОбщество

В России будут следить за педальными машинками и колясками для кукол

Детские товары планируют маркировать, чтобы проследить их путь от производителя до покупателя

04 сентября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Коляски для кукол и педальные машинки предложили маркировать в России с 1 декабря 2023 года, пишет "Парламентская газета".

"В список товаров, которые собираются маркировать, также могут попасть детские самокаты и велосипеды, кроме трехколесных, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет и игральные карты", – отмечает издание.

Маркировать детские товары хотят в качестве эксперимента, который продлится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Если идею признают удачной, то маркировку сделают обязательной для более широкого спектра товаров для детей.

Напомним, маркировка товара позволяет проследить весь его путь – от производителя до покупателя.

дети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:43:59 04-09-2023

Очередной бред от властьпридержащих.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:20 04-09-2023

На особый учет их поставить надо! И коня педельного тоже!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:15 04-09-2023

Лучше ещё в гибдд регистрировать и налог платить

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бийчанин

21:24:43 04-09-2023

До 1 января 2024 водители колясок для кукол и педальных машинок должны будут сдать на права. Иначе - штрафстоянка.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров