Главные барьеры для вирусов — регулярное мытье рук с мылом, проветривание классов и поддержание влажности воздуха на уровне 40–60%

03 сентября 2026, 14:05, ИА Амител

Ребенок заболел / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В сентябре растет заболеваемость среди детей, и причина этого не в ослаблении иммунитета после летних каникул, а в возвращении в школьные коллективы, сообщила Life.ru Екатерина Морозова, старший врач-педиатр АО "Медицина", кандидат медицинских наук.

"Дети снова проводят много времени в одном помещении, тесно общаются, пользуются общими предметами и сталкиваются с вирусами, которые не циркулировали среди них летом. Исследования показывают, что начало школьных занятий действительно связано с ростом числа респираторных инфекций", — сказала она.

Морозова отметила, что переход на школьный режим сопровождается резкой сменой распорядка дня: ранний подъем, недостаток сна, эмоциональное напряжение и сокращение времени на прогулки создают дополнительную нагрузку на организм ребенка.

Для успешной адаптации к школе нужно подготовиться заранее. За одну-две недели до начала учебного года рекомендуется постепенно менять время отхода ко сну и пробуждения, чтобы минимизировать резкие изменения. Важно обеспечить ребенку сбалансированное питание, достаточное потребление воды, ежедневные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Врач подчеркнула, что поливитамины — не панацея от всех болезней. Их назначают только при подтвержденном дефиците или по медицинским показаниям.

Вакцинация остается эффективным способом защиты от инфекций, против которых есть прививки. Перед началом учебного года стоит проверить прививочный статус ребенка и проконсультироваться с педиатром о необходимости вакцинации, учитывая возраст и состояние здоровья. Однако прививка от гриппа не гарантирует полной защиты от всех ОРВИ, поэтому важно соблюдать другие меры предосторожности.

"В школе реально работают простые правила: мыть руки после туалета, перед едой и после возвращения с улицы, не трогать лицо грязными руками, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, не пользоваться чужими бутылками и столовыми приборами. Ребенок с температурой и выраженными симптомами не должен посещать занятия. Важна и вентиляция: регулярное проветривание снижает концентрацию инфекционных частиц в воздухе", — подчеркивает педиатр.

Летний отдых полезен для ребенка, но не создает иммунитет на всю осень. Прогулки, физическая активность, здоровый сон, снижение уровня стресса и сбалансированное питание помогают восстановить общее состояние. Солнечный свет способствует выработке витамина D, но одного загара недостаточно. Прием витамина D следует начинать только после консультации с врачом и лабораторной диагностики.

Море, солнце и свежий воздух полезны, но не создают иммунитет на несколько месяцев. Они улучшают сон, повышают физическую активность и способствуют восстановлению. Однако этот эффект быстро исчезает после возвращения в город, если ребенок сталкивается с недосыпом, ограниченным пространством и чрезмерной нагрузкой.