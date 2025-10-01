В октябре 2025 года выйдет новый фильм Ари Астера, байопик о Лермонтове, новая "Алиса в Стране чудес" и многое другое

01 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Хоакин Феникс и Педро Паскаль в фильме "Эддингтон"/ Фото: film.ru

В октябре 2025 года российские кинотеатры не останутся без крупных премьер. В официальный прокат выйдет новая лента режиссера Ари Астера с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун, два американских фантастических фильма и пара российских сказок, комедийная драма с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст, байопик о поэте Михаиле Лермонтове, хоррор о приведениях глазами собаки, полнометражный фильм по "Папиным дочкам" и так далее. Amic.ru рассказывает о главных киноновинках второго месяца осени.

"Мир в огне" (с 2 октября)

В начале месяца в российский официальный прокат выйдет американский фантастический боевик "Мир в огне" режиссера Дж.Дж. Перри ("Игра киллера", "Дневная смена"). По сюжету ленты восточное полушарие Земли уничтожила мощная солнечная вспышка. Охотник за сокровищами отправляется в Европу за "Моной Лизой". Но вскоре герой понимает, что его ждет более важная миссия. В ленте снялись Дэйв Батиста (трилогия "Стражи Галактики", "Дюна"), Ольга Куриленко ("Обливион", "Квант милосердия"), Кристофер Хивью ("Игра Престолов", "Джентльмены"), Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Омерзительная восьмерка") и другие актеры.

Рейтинга на агрегаторах у фильма пока нет. В кино пустят тех, кому исполнилось 18 лет.

"Грабитель с крыши" (с 9 октября)

Еще одной заметной новинкой месяца станет американская комедийная драма "Грабитель с крыши" от режиссера Дерека Сиенфрэнса ("Место под соснами", "Свет в океане").

Главный герой ленты – Джеффри Манчестер, которого прозвали Грабителем с крыши за дерзкие ограбления ресторанов сети McDonald`s. Он находит убежище в магазине игрушек, где можно залечь на дно. Но внезапно Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина. К чему ее это приведет, можно будет узнать в кино.

В фильме сыграли Ченнинг Татум ("Шаг вперед", "Мачо и ботан"), Кирстен Данст ("Человек-паук", "Падение империи"), Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и другие актеры.

На агрегаторах фильм пока не оценили, его возрастной рейтинг 16+.

"Эддингтон" (с 16 октября)

16 октября в российских кинотеатрах появится новый фильм Ари Астера ("Все страхи Бо", "Солнцестояние") под названием "Эддингтон".

Действие ленты происходит в мае 2020 года в США. Пандемия набирает обороты, в городе Эддингтон объявлен карантин и введен масочные режим. Также назревает противостояние между шерифом округа Севилья Джо Кроссом и мэром города Тэдом Гарсией. Последний собирается переизбираться и намерен возвести масштабный центр по обработке данных на основе искусственного интеллекта. Кросс также решает выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра. К чему это приведет, можно будет увидеть в кино.

В фильме мощный актерский состав. Здесь сыграли Хоакин Феникс ("Джокер", "Гладиатор"), Педро Паскаль ("Мандалорец", "Одни из нас"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Новый Человек-паук"), Остин Батлер ("Элвис", "Дюна: Часть вторая") и другие актеры.

На "Кинопоиске" фильм набрал 6,2 балла из 10, а на IMDb – 6,7 балла из 10. Возрастной рейтинг 18+.

"Лермонтов" (с 16 октября)

15 октября исполняется 211 лет со дня рождения поэта Михаила Лермонтова. А 16 октября в российский прокат выйдет биографический фильм "Лермонтов". Действие ленты происходит в Пятигорске в 1841 году, когда умер поэт. Фильм покажет, как Лермонтов и его друг Мартынов стали врагами. Они решаются на дуэль, которая заканчивается трагически. Картина покажет последние часы Лермонтова.

Роль Лермонтова исполнил молодой актер Илья Озолин. Также в фильме сыграл Андрей Максимов ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер"), Вера Енгалычева ("Урок") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 16+, оценок у него пока нет.

"Глазами пса" (с 16 октября)

Любители хорроров в октябре смогут посмотреть необычный ужастик под названием "Глазами пса". За событиями зритель будет смотреть от лица собаки. Многие сцены сняты с высоты животного.

По сюжету пес Инди вместе со своим хозяином Тоддом переезжает в старый загородный дом, где вскоре проявляются сверхъестественные силы. Инди пытается защитить своего хозяина от зла. Получится ли это у животного, можно будет увидеть в кино.

На IMDB фильм набрал 6,5 балла из 10, на "Кинопоиске" оценок у него пока нет. Возрастной рейтинг ленты 16+.

"Алиса в Стране чудес" (с 23 октября)

23 октября в российских кинотеатрах выйдет "Алиса в Стране чудес". Это экранизация аудиоспектакля 1976 года на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэррола. По сюжету 15-летняя Алиса попадает в Страну чудес. Среди ее жителей она узнает своих родных, друзей и знакомых, однако Алису никто не узнает. Чтобы вернуться домой, девочка должна будет пройти много препятствий и испытаний.

Роль Алисы исполнила Анна Пересильд ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Тибра"), Милош Бикович ("Холоп", "Вызов"), Паулина Андреева ("Метод", "Конек-Горбунок"), Ирина Горбачева ("Аритмия", "Чики"), Сергей Бурунов ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Полицейский с Рублевки") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 6+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

"Горыныч" (с 23 октября)

Одной российской сказкой в сентябре не обойдется. Конкуренцию "Алисе в Стране чудес" составит лента "Горыныч", которая также выйдет 23 октября.

По сюжету моряк Алексей Алехин выныривает из воды и внезапно оказывается в неопознанном княжестве. Там он спасает малыша-дракончика и попадает в череду событий. Алехин должен излечить хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу и защитить княжество от врагов и предателей. Также ему предстоит встретить принцессу. Увидеть все приключения Алехина и Горыныча можно будет в кино.

Роль моряка сыграл Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Кракен"), компанию ему составили Виктория Агалакова ("Эпидемия", "Нулевой пациент"), Александр Робак ("Эпидемия", "Снегирь"), Сергей Маковецкий ("Брат 2", "12") и другие актеры.

Баллы фильму на агрегаторах пока не выставили. В кино пустят детей с шести лет.

"Папины дочки. Мама вернулась" (с 30 октября)

30 октября в прокат выйдет фильм по сериалу "Папины дочки", который продолжит историю из перезапуска шоу. По сюжету Даша возвращается после долгого отсутствия, и ей предстоит найти общий язык с семьей. Получится ли это у матери детей, можно будет увидеть в кино.

К своим ролям в фильме вернулись Филипп Бледный ("Кухня", "Два холма"), Анастасия Сиваева (сыграла Дашу в сериале "Папины дочки"), Алексей Леонов ("Обыкновенное чудо", "Зорге") и другие актеры.

Оценок на агрегаторах у ленты пока нет, возрастной рейтинг 12+.

"Детка на драйве" (с 30 октября)

В конце месяца также в кино можно будет посмотреть американский триллер "Детка на драйве". По сюжету фильма бывший заключенный Нейт пытается начать новую жизнь и порвать со своим криминальным прошлым. Однако на него и на его 11-летнюю дочь Полли начинается охота. Нейт должен будет защитить ее от своих врагов.

В фильме сыграли Тэрон Эджертон ("Рокетмен", "Kingsman: Секретная служба"), Джэми Бернадетт ("Чикаго в огне") и другие актеры.

На "Кинопоиске" фильм набрал 5,9 балла из 10, а на IMDb – 6,5 балла из 10. Возрастной рейтинг ленты 18+.

"Разрушитель миров" (с 30 октября)

Любители фантастики в конце месяца смогут посмотреть американский фантастический боевик Брэда Андерсона "Разрушитель миров" ("Машинист", "Тревожный вызов").

По сюжету фильма пять лет назад случился разрыв реальности и в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец укрывается с дочерью на необитаемом острове и готовит ее к грядущей битве. Вскоре они понимают, что безопасных мест на Земле больше нет.

Главные роли в ленте исполнили Люк Эванс (трилогия "Хоббит", "Анна") и Милла Йовович ("Обитель зла", "Пятый элемент").

Оценки на агрегаторах пока нет. Возрастной рейтинг фильма 18+.

Что выйдет в "сером" прокате?

3 октября в США в прокате появится биографическая спортивная драма "Крушащая машина" о жизни мастера смешанных единоборств Марка Керра. Главную роль в ленте исполнил Дуэйн Джонсон (франшиза "Форсаж", "Черный Адам"). В РФ фильм может появится чуть позже.

Зато в России 2 октября в "сером" прокате выходит лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Призрачная нить") с Леонардо Ди Каприо в главной роли ("Титаник", "Остров проклятых"). Фильм вышел в США 26 сентября 26 сентября 2025 года и теперь добрался до России. Картина расскажет о человеке по имени Боб Фергюсон, который 16 лет назад состоял в группировке революционеров. Через 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Теперь Фергюсон должен спасти дочь, и для этого он обращается к бунтовщикам.

10 октября в американском прокате появится третий фильм во франшизе "Трон" под названием "Трон: Арес". Он расскажет о сложной программе по имени "Арес", которую отправят из цифрового мира в реальный с опасной миссией. Главные роли в фильме сыграли Джаред Лето ("Господи Никто", "Бегущий по лезвию 2049") и Эван Питерс (франшиза "Люди Икс", "Ванда/Вижн").