В российский прокат выйдут экранизация романа Стивена Кинга "Долгая прогулка", "Дракула" Люка Бессона, отложенный фильм Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и другие ленты

01 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Дракула"/ Фото: film.ru

В сентябре 2025 года в российском прокате будет немало любопытных премьер, при этом многие из них – американские фильмы. В кинотеатрах появятся перенесенный с прошлого года "Тогда. Сейчас. Потом" Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли, супергеройская черная комедия "Токсичный мститель", новая лента Люка Бессона "Дракула", экранизация романа Стивена Кинга "Долгая прогулка", а также картины с Орландо Блумом, звездой "Гарри Поттера" Томом Фелтоном, Дакотой Джонсон, Сергеем Безруковым и другими актерами. Подробнее о десяти главных премьерах первого месяца осени – в подборке amic.ru.

"Вес победы" (с 4 сентября)

4 сентября российский зритель сможет посмотреть американо-британский психологический триллер "Вес победы". По сюжету боксер из Лас-Вегаса хочет завоевать чемпионский титул и начинает проходить изнуряющую программу тренировок и снижения веса под руководством неординарного тренера. Но вскоре побочные эффекты дают о себе знать и у спортсмена появляются галлюцинации.

Главную роль в ленте исполнил Орландо Блум (трилогии "Властелин Колец" и "Пираты Карибского моря"), также в фильме сыграли Катрина Балф ("Форд против Феррари", "Иллюзия обмана"), Джон Туртурро ("Трансформеры", "Бэтмен") и другие актеры.

На IMDB рейтинг фильма 7,1 балла из 10, на "Кинопоиске" оценок у нее пока нет. Возрастное ограничение 18+.

"Токсичный мститель" (с 4 сентября)

4 сентября до российских кинотеатров доберется супергеройский фильм в жанре черной комедии "Токсичный мститель", который является ремейком одноименной американской ленты 1984 года.

По сюжету уборщик-неудачник Уинстон Гус узнает о том, что у него диагностирована болезнь, вылечить которую стоит очень дорого. Он решает ограбить свою компанию, но падает в чан с токсичными отходами и мутирует в героя Токсичного мстителя. Уинстон превращается из изгоя в спасителя, сражается с коррумпированными чиновниками, которые угрожают его семье и обществу.

Главную роль в ленте исполнил Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), компанию ему составили Элайджа Вуд (трилогия "Властелин колец", "Город грехов"), Кевин Бейкон ("Таинственная река", "Убийство первой степени") и другие актеры.

На IMDB рейтинг у фильма очень средний – 5,6 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки у него пока нет. В кино пустят только тех зрителей, кому уже исполнилось 18.

"Дракула" (с 11 сентября)

Режиссер Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент") в сентябре представит свой новый фильм "Дракула", основанный на одноименном романе Брэма Стокера. По сюжету граф Дракула (Принц Влад II) живет ради принцессы Елизаветы. Однако когда он возвращается с войны и узнает о смерти Елизаветы. Однако затем узнает, что его любовь может воскреснуть. Для этого он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Через 400 лет Дракула снова встречает свою любовь в облике юной девушки Мины.

Главную роль в ленте сыграл Калеб Лэндри Джонс ("Догмен", "Три билборда на границе Юббинга, Миссури"), компанию ему составил Кристоф Вальц ("Джанго освобожденный", "Бесславные ублюдки").

На "Кинопоиске" у фильма 6,4 балла из 10, а на IMDB – 6,2 балла из 10.

"Тогда. Сейчас. Потом" (с 18 сентября)

Фильм Роберта Земекиса "Тогда. Сейчас. Потом" ("Форрест Гамп", трилогия "Назад в будущее") должен был выйти в прокат еще 12 декабря 2024 года, однако тогда премьеру перенесли на неопределенный срок. Спустя почти год фильм все-таки появится в российском прокате.

Лента рассказывает о жителях дома в Новой Англии. В 1950-х в этих стенах рождается мальчик Ричард, там проходят его детство и юность, отношения с женой Маргарет, вместе с которой они заводят детей, внуков и постепенно стареют.

В ленте сыграли Том Хэнкс ("Зеленая миля", "Форрест Гамп"), Робин Райт ("Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049"), Пол Беттани ("Игры разума", "Догвилль"), Келли Райлли ("Настоящий детектив", "Шерлок Холмс: Игра теней") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На "Кинопоиске" лента набрала 6,9 балла, а на IMDB – 6,3 балла из 10.

"Альтер" (с 18 сентября)

Любители фантастики смогут посмотреть канадский боевик "Альтер". Действие фильма происходит в мире, в котором случилась глобальная катастрофа. После нее генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные выживают в бедных районах. Инвалид и гениальный изобретатель Леон создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и отомстить своим обидчикам.

Главную роль в фильме исполнил звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон. Также в ленте можно будет увидеть российских актеров Игоря Жижкина ("Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Мажор") и Елизавету Бугулову ("Последний Богатырь: Корень зла", "Великая").

Возрастной рейтинг ленты 12+. На агрегаторах его пока не оценили.

"Лондон на проводе" (с 18 сентября)

Американский комедийный боевик "Лондон на проводе" появится на экранах 18 сентября. Он расскажет историю киллера, последнее дело которого обернулось провалом. Убийца решает уехать из страны, но получает новое неожиданное поручение – перевоспитать сына криминального босса. Получится ли у него это сделать, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Джош Дюамель ("Трансформеры", "11.22.63"), Джереми Рэй Тейлор ("Оно", "42"), Эйдан Гиллен ("Игра престолов", "Острые козырьки") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 16+. Оценок у нее пока нет.

"Долгая прогулка" (с 18 сентября)

18 сентября в российский официальный прокат выйдет и фильм "Долгая прогулка" в жанре антиутопии по роману писателя Стивена Кинга. Снял ленту режиссер Фрэнсис Лоуренс ("Я – легенда", "Константин: Повелитель тьмы").

По сюжету в стране проводят ежегодное соревнование под названием "Долгая прогулка", в котором участвует 100 юношей. Победитель получает крупную сумму денег и все, что пожелает. Задача – пройти маршрут, не снижая скорости движения ниже трех миль в час. При этом победитель будет только один. Кто им станет, можно будет увидеть в кино.

В ленте сыграли Купер Хоффман ("Лакричная пицца", "Киллер в отставке"), Дэвид Джонсон ("Чужой: Ромул"), Марк Хэмилл (франшиза "Звездные войны", "Жизнь Чака").

Оценок на агрегаторах у ленты пока нет. Возрастной рейтинг фильма 18+.

"Август" (с 25 сентября)

Одним из главных российских фильмов сентября будет драма "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева (сняли вместе "Любовью Советского союза" и сериалом "Союз спасения. Время гнева").

Действие фильма происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. На недавно освобожденной территории действуют оставленные в советском тылу вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые готовят удар в спину наступающей советской армии. Предотвратить его должны будут контрразведчики СМЕРШ.

В ленте снялись Сергей Безруков ("Бригада", "Плевако"), Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Роман Мадянов ("12", "Левиафан"), Даниил Воробьев ("Гром: Трудное детство", "Урок") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 16+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Нескромные" (с 25 сентября)

Любители романтических комедий смогут посмотреть американский фильм "Нескромные". По сюжету в отношениях Конора и Эшли наступил кризис и они решают вслед за своими друзьями Полом и Джули попробовать открытые отношения. Однако Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол хочет вернуться к прежнему формату отношений. К чему приведут все эти перипетии, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли красавицы Адриа Архона ("Андор", "Я не киллер"), Дакота Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль") и другие актеры.

Рейтинга у фильма на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB он набрал 7 баллов из 10. В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 16 лет.

"Незнакомцы. Глава 2" (25 сентября)

Любители фильмов ужасов смогут посмотреть ленту "Незнакомцы. Глава 2" от режиссера Ренни Харлина ("Крепкий орешек", "Охотники за разумом"). Этот фильм – продолжение ленты 2024 года "Незнакомцы. Начало", которая была ремейком хоррора "Незнакомцы" с Лив Тайлер ("Властелин колец", "Армагеддон") .

Харлин решил запустить целую трилогию, третья часть уже снята, а пока зрителям предлагается посмотреть вторую главу. По ее сюжету незнакомцы-психопаты в масках снова начинают охоту, когда узнают, что одна из жертв Майя выжила. Девушке предстоит серия нападений и уйти от преследования. Получится ли у нее это, можно будет увидеть в кино.

Главную роль в ленте исполнила Мэделин Петш ("Ирония судьбы в Голливуде", "Игра в иллюзию").

Возрастной рейтинг фильма 18+. На агрегаторах его пока не оценили.

Какие фильмы появятся в "сером" прокате?

В сентябре в "сером" прокате может появиться новый фильм режиссера Даррена Аронофски ("Реквием по мечте", "Черный лебедь") "Пойман с поличным" о бывшей звезде школьной бейсбольной команды, который оказывается втянут в гангстерские разборки. В США лента вышла 27 августа и в России может появиться в начале сентября.

Также 5 сентября в американских кинотеатрах выйдет четвертая часть серии фильмов ужасов "Заклятие" с подзаголовком "Последний обряд".

На 12 сентября в США запланирована премьера третьей части серии "Аббатство Даунтон". А 19 сентября в мире должно выйти романтическое фэнтези "Большое смелое красивое путешествие" с Марго Робби ("Барби", "Волк с Уолл-стрит") и Колином Фарреллом ("Залечь на дно в Брюгге", "Телефонная будка"). Также 19 сентября в США появится научно-приключенческий фильм "Ксено" о дружбе девочки-подростка с инопланетянином.

А в конце месяца, 26 сентября, до западных экранов доберется новая лента Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Магнолия") "Битва за битвой" с Леонардо Ди Каприо ("Выживший", "Титаник") в главной роли. Однако этот фильм, скорее всего, появится в России уже в октябре.