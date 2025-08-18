Не смотри "Груз 200", не слушай Шнура. К чему приведут запреты на кино и музыку

В будущем под "зачистку" могут попасть целые киножанры и старые рок-хиты

Многочисленные запреты, прежде всего в информационной сфере, входящие в нашу жизнь, имеют целью исправить недостатки общественного строя, установленного в России в лихие 1990-е годы, однако их эффективность вызывает вопросы, считают наблюдатели. Чем вызваны наиболее громкие табу последнего времени, какова их историческая подоплека и что еще нам могут ограничить – в материале amic.ru

Шнура "выдернули"

Запретительные меры и призывы к таковым в последние дни касались прежде всего кинематографа и масскульта. 14 августа масс-медиа сообщили, что Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространять среди несовершеннолетних пять песен группы "Ленинград" – "Кандидат", "Н<…>Е", "Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ". Правда, вердикт был вынесен еще в октябре 2024-го, однако в поле зрения прессы он попал только сейчас.

Иск против композиций с ругательствами подавала бывший сенатор от Челябинской области (в 2024-м ее полномочия истекли), тележурналистка и политик Маргарита Павлова. Свое заявление в суд она объяснила "тревогой за подрастающее поколение".

«К сожалению, матерная брань часто используется эстрадными исполнителями…. Шнур никогда и не скрывал, что популяризация мата в нашем обществе – это одна из основных составляющих его так называемого творчества. Но сейчас мы возвращаемся к традиционным ценностям, к нравственной норме – и общество перестает принимать подобное поведение», – приводит комментарий Павловой в своем телеграм-канале журналистка Анна Шафран.

Кстати, лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров поддержал судебное решение.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» – заявил музыкант ТАСС.

Мат со сцены недопустим, убежден адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский.

«Такие песни – совершенно недопустимая мерзость. Мат в песнях вообще не должен присутствовать. Даже школьникам в советское время это было понятно, сейчас же такие вещи мы нередко наблюдаем», - поделился он своим мнением с amic.ru.

Неподъемный "Груз 200"

Затем в наступление - уже на кинопродукцию - пошла депутат Госдумы, первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко. В интервью изданию "Абзац" она допустила, что некоторые фильмы кинорежиссера Алексея Балабанова могут оказаться недоступными из-за принятого закона о запрете фильмов, отрицающих традиционные ценности.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного», – заявила она.

Позднее Драпеко заявила, что СМИ исказили ее слова, она не призывала к запрету фильмов Балабанова, а всего лишь высказывалась по поводу конкретной картины покинувшего наш мир режиссера.

«Мне задали вопрос по поводу фильмов Балабанова, и я конкретно сказала о фильме "Груз 200". Опубликовали зачем-то про "Брата", о котором я ничего вообще не говорила. Мне кажется, что "Груз 200" детям и подросткам показывать не надо, а вот "Брат" и "Брат-2" старшеклассникам можно показывать, они такие фильмы любят, народ их принял. Поэтому я считаю, что запрещать ничего не надо. Надо просто определить возрастные категории: кому и что мы рекомендуем смотреть», – пояснила депутат изданию News.ru.

Дмитрий Аграновский также считает, что прокат ленты "Груз 200" недопустим:

«Я считаю этот фильм лживым и грязным. Возможно, это моя субъективная оценка, но там присутствуют вещи, которые в приличном обществе показывать просто нельзя – различные действия с трупом и прочие. И не бояться такое запрещать».

У политолога Вадима Трухачева иной подход к введенным и предложенным ограничениям. Вводя различные запреты и ограничения, действующая российская власть пытается воспроизвести логику правовых решений времен СССР, но уже без советской власти, полагает он.

«Но и советские запреты тоже не сработали. Вспомним афоризм: "Есть обычай на Руси – ночью слушать Би-Би-Си". Он родился в брежневские времена и хорошо показывает, насколько тогдашние ограничения работали. И сегодня власть полагает, что различными барьерами можно оградить народ от "нехорошей" информации», – заявил он amic.ru.

В позднесоветские времена нелепые запреты вкупе с официальными "вестями с полей" привели к разрыву между властью и обществом, продолжает собеседник:

«Чем дело кончилось – говорить излишне. Этот опыт повторять точно не надо. Запретный плод, как известно, сладок, тем более если заменить его нечем».

"Брат" ты нам, или не "Брат"?

Напомним, что активность законодателей во многом вызвана вступающим в силу с 1 марта 2026 года закона, который обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей "не допускать распространения произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Впрочем, ранее депутат Госдумы Николай Бурляев назвал упомянутый выше закон о традиционных ценностях в кино "первым шагом для пересмотра отношения в том числе к криминальным фильмам и сериалам, таким как "Брат" и "Бригада", цитирует режиссера и политика ТАСС.

По словам режиссера и депутата, "это начало процесса очищения нашего кино", которым в Госдуме "будут заниматься обязательно". Здесь примечательным является тот факт, что Николай Бурляев вместе с упомянутой выше Еленой Драпеко входят в думскую фракцию "Справедливая Россия – За правду".

Дмитрий Аграновский относится к принимаемым запретам с пониманием:

«Конечно, законодатели могут иногда и палку перегнуть, и не туда повернуть. Однако не будем забывать, что с распадом Союза у нас стали разрешать то, что в нормальном обществе просто неприемлемо. К таким недопустимым вещам я отношу песни Шнурова, фильм "Груз 200" Балабанова и многое другое. Конечно, одномоментно ситуацию не исправить, но заниматься этим надо».

Впрочем, Николай Бурляев просто не разграничивает фильмы "Брат-2" и "Бригада", замечает Дмитрий Аграновский:

«Для него они стоят в одном ряду криминальных лент, хотя это совершенно разные произведения. Скажем, "Бригада" явно романтизирует бандитизм, пропагандирует его, что недопустимо. Такой сериал не может быть приемлемым».

"Не надо бояться запрещать!"

Кроме того, в начале августа Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России трех книг публициста Виктора Суворова о Великой Отечественной войне по пяти ссылкам в интернете, сообщила в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города на Неве Дарья Лебедева.

Она уточнила, что речь идет о следующих книгах: "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?"

Вадим Трухачев поддерживает это решение:

«Ограничивать распространение книг предателей и иноагентов – разумно. Они не должны получать из России доход. Но это должно касаться только явных предателей и тех, кто прямо заявил о своей поддержке Украины в нынешнем конфликте».

В целом же строгие запреты на антироссийскую продукцию сегодня не имеют смысла, считает политолог:

«Они нелепы еще и потому, что большинство жителей России давно уже не восприимчивы к западной пропаганде, потому что разобрались в ее русофобской сущности».

Дмитрий Аграновский указывает, что ограничения в информационно-культурной сфере присутствуют в любом обществе:

«Не будем забывать, что человеческая жизнь строится на системе запретов – моральных, нравственных, правовых. Собственно человек формировался на системе запретов. Поэтому не надо бояться запрещать! А то из-за таких опасений у нас некоторые деятели боятся прослыть мракобесами».

Блокировать все подряд – недальновидно

Свои "полузапретительные" новшества подготовил и Роскомнадзор (РКН), пресс-служба которого сообщила 13 августа об ограничении (пока еще не блокировании) звонков в зарубежных мессенджерах, прежде всего WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», – гласит официальный пресс-релиз ведомства.

РКН уверяет, что именно через эти сервисы россиянам чаще всего звонят обманщики, вымогатели денег и вербовщики в диверсионные и террористические структуры. Правда, рядовые потребители не слишком верят чиновникам, подозревая, что они действуют в интересах сотовых операторов, которые явно несут потери из-за того, что граждане все чаще предпочитают связываться друг с другом именно через указанные платформы.

Кроме того, сетевые пользователи заявляют, что мошенники, вербовщики и вымогатели чаще всего выходят на связь при помощи обычных звонков с сотовых (а порой даже стационарных) телефонов.

Ограничения звонков в мессенджерах, как и введенное ранее замедление видеохостинга YouTube, может стимулировать интеллектуальное и технологическое отставание России от государств-лидеров в IT-сфере, считает Вадим Трухачев:

«Чтобы сделать качественный отечественный продукт, надо иметь представление, как его делают другие. Варение в своем соку ничем хорошим не кончится. Ограничения должны быть, но точечные. Скажем, должны стоять фильтры в западных поисковиках на определенные антироссийские слова и словосочетания. Но блокировать все подряд – глупо и недальновидно. А прежде чем запрещать западные мессенджеры и видеохостинги – пусть сделают им достойную замену. А ее пока нет».

Что могут запретить еще?

Вадим Трухачев считает, что необходимы ограничения для явно антироссийских материалов:

«Надо точечно запрещать ролики антироссийского содержания. Также следует запрещать иностранные фильмы, где русские показаны бандитами, проститутками и пьяницами. Однако запрет на поисковики и платформы целиком сродни тому, чтобы с водой выплескивать и ребенка. На том же YouTube много полезного неполитического контента – причем российского. Не давать к нему доступа – полное безумие».

Конечно, несмотря на то, что авторы запретов руководствуются советской логикой, в то время как логика действующего общественного строя не меняется, допускает Дмитрий Аграновский:

«При социализме были четкие критерии добра и зла. Конечно, капитализм предусматривает куда более низкий уровень морали, так как ничто так хорошо не продается, как человеческие пороки, но и при капитализме есть недопустимые вещи. Скажем, "Груз 200" был бы неприемлем при любом строе, как и непотребные песни Шнурова».

На какие материалы может быть наложено вето в дальнейшем? Кинокритик Давид Шнейдеров выразил опасение, что после запрета работ Балабанова под удар цензуры могут попасть кинокартины в жанре артхаус, что может лишить российский кинематограф индивидуальности, а заодно культовых или легендарных картин.

Вадим Трухачев не исключает, что в дальнейшем законодатели обратят внимание на песни с упоминанием сигарет и алкоголя и зарубежную продукцию: