Пенсии россиян вырастут на 2,1 тысячи рублей после февральской доиндексации

Для учета недоиндексации в январе 2025 года пенсионерам сделают специальную доплату

31 января 2025, 09:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В России размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей после доиндексации в феврале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Выплаты вырастут на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года. Индексация страховых пенсий составит 9,5%, а не 7,3%, как предполагалось ранее. Поэтому их средний размер достигнет 24 550 рублей вместо запланированных 24 059.

"В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей", – заявил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Ляшок также отметил, что в феврале пенсионерам сделают специальную доплату, которая покроет недоиндексацию выплат в январе.

По данным Росстата, инфляция в России к концу 2024 года составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже увеличили на прогнозный уровень инфляции 7,3%. Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать выплаты до уровня фактической инфляции.