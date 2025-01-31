Пенсии россиян вырастут на 2,1 тысячи рублей после февральской доиндексации
Для учета недоиндексации в январе 2025 года пенсионерам сделают специальную доплату
31 января 2025, 09:15, ИА Амител
В России размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей после доиндексации в феврале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Выплаты вырастут на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года. Индексация страховых пенсий составит 9,5%, а не 7,3%, как предполагалось ранее. Поэтому их средний размер достигнет 24 550 рублей вместо запланированных 24 059.
"В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей", – заявил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Ляшок также отметил, что в феврале пенсионерам сделают специальную доплату, которая покроет недоиндексацию выплат в январе.
По данным Росстата, инфляция в России к концу 2024 года составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже увеличили на прогнозный уровень инфляции 7,3%. Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать выплаты до уровня фактической инфляции.
09:20:21 31-01-2025
откуда такие средние пенсии - 24 тыс.? В Алтайском крае большая часть пенсий - минималки, от 14 до 18 руб
09:41:06 31-01-2025
гость (09:20:21 31-01-2025) откуда такие средние пенсии - 24 тыс.? В Алтайском крае боль... Странно правда?
Обычно везде правдивые цифры
13:39:56 31-01-2025
гость (09:20:21 31-01-2025) откуда такие средние пенсии - 24 тыс.? В Алтайском крае боль... Как от куда? Сколько в крае чубайсят, которые сумели накрутить себе большие пенсии? Второе, восьмидесятилетние пенсионеры получили повышенную надбавку. Гость, если ты доживешь до восьмидесятилетия и задумаешь дальше жить, то сразу перескочишь за среднею пенсию.
09:40:01 31-01-2025
Если у вас не выросла пенсия на 2,1 тысячу рублей. Значит вы не россиянин
10:01:06 31-01-2025
Гость (09:40:01 31-01-2025) Если у вас не выросла пенсия на 2,1 тысячу рублей. Значит вы... Что, жителей Алтайского края с добавкой 300 рублей перестанут считать россиянами, отымут пачпорта, чтобы Родину не позорили?
10:12:54 31-01-2025
Гость (09:40:01 31-01-2025) Если у вас не выросла пенсия на 2,1 тысячу рублей. Значит вы... Вот как раз на 2.1 тр и выросла, но я продолжаю работать, и мне пенсию не индексировали 10 лет, экономили.
09:52:43 31-01-2025
опять всю форель скупят...
10:04:59 31-01-2025
- Виктор Петрович, сколько у вас пенсия средняя?
- 18
- Сколько!?
- 25
- Да нет больше...
10:08:40 31-01-2025
У меня по новому пенсия 26300. Так я в районной администрации отработал на главной, высшей должности 7,5 лет. На Северах 10 лет.
10:23:46 31-01-2025
Алекс (10:08:40 31-01-2025) У меня по новому пенсия 26300. Так я в районной администраци... У знакомой учительницы такая же пенсия. Всю жизнь проработала в Барнауле, в школе, на рядовой учительской должности, без Северов. Сейчас ей немного за 60,
10:37:27 31-01-2025
Гость (10:23:46 31-01-2025) У знакомой учительницы такая же пенсия. Всю жизнь проработал... Я в сельской местности прожил в общей сложности 25 лет. Знаю что такое сельский труд. На пенсию пошёл в декабре в 60 лет и 8 месяцев по льготному северному стажу. 2 года обивал пороги юристов и пенсионный фонд , чтобы доказать , что мне по Закону нужно уйти на пенсию раньше .В том же пенсионном разные инспекторы говорили разный возраст ухода на пенсию. А изначально увидел в электронном виде , что пропал стаж аж 18 лет. Кто виноват в этом - промолчали. Пришлось восстанавливать. Вот так у нас работает Пенсионный фонд.Ни какой ответственности.
11:31:04 31-01-2025
Гость (10:37:27 31-01-2025) Я в сельской местности прожил в общей сложности 25 лет. Знаю... Лотерея. Кому как повезет.
10:36:53 31-01-2025
В нынешнем масштабе цен-жалкие копейки.
11:19:35 31-01-2025
Так их же, пенсии эти, скоро отменят? Вы ж два раза об этом уже написали.
11:27:50 31-01-2025
Вышел на пенсию в 2006, получал 2900 рублей, работал официально еще 4 года. К 2010-му пересчитали с учетом советского стажа. Сейчас 30 тысяч.
Помогают ветеранские льготы по коммуналке, лекарства и остальное обнуляют. От пенсии до пенсии смеяться надо весело!!!
11:37:26 31-01-2025
бийчанин (11:27:50 31-01-2025) Вышел на пенсию в 2006, получал 2900 рублей, работал официал... Кто давно вышел на пенсию, у тех более-менее.После 2015 всё стало много хуже. При тех же вводных.
13:57:23 31-01-2025
Гость (11:37:26 31-01-2025) Кто давно вышел на пенсию, у тех более-менее.После 2015 всё ... Гость, за радость 2014 года надо платить. Вот и расплачиваемся одиннадцатый год.
17:54:06 31-01-2025
Филипп Филиппыч (13:57:23 31-01-2025) Гость, за радость 2014 года надо платить. Вот и расплачиваем... и как правильно ведь сказано ...