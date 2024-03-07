Пенсии в России проиндексируют на 7,5% с 1 апреля
Решение затронет более 4 млн человек
07 марта 2024, 16:40, ИА Амител
Социальные пенсии в России повысят на 7,5% с 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Также повысят выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф гражданам.
Отмечается, что это решение затронет более 4 млн человек.
Размер индексации пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
В кабмине напомнили, что социальные пенсии могут получать те, кому не хватает баллов для получения страховых выплат, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.
18:31:26 07-03-2024
Кто то работал, по 45 лет имеет трудового стажа, а кто то дома сидел или в серую работал, а в старости все сравнялись. Таким хитроумным соц трах доплачивает и разница в пенсии всего несколько тысяч. Хоть работай, хоть не работай, тем более, что у многих в трудовой стаж не вошли годы работы в СССР. Все обнулили короче. Всем пенсии одинаковые только на тарелку супа.
19:16:07 07-03-2024
Некоторые читают только заголовки и думают, что пенсионерам всем "повышают и повышают", что пенсионеры уже миллионеры и всё не довольны. Пишите заголовок точнее