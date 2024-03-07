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Пенсии в России проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

Решение затронет более 4 млн человек

07 марта 2024, 16:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Социальные пенсии в России повысят на 7,5% с 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также повысят выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф гражданам.

Отмечается, что это решение затронет более 4 млн человек.

Размер индексации пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. 

В кабмине напомнили, что социальные пенсии могут получать те, кому не хватает баллов для получения страховых выплат, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

пенсии

Комментарии 2

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Гостья

18:31:26 07-03-2024

Кто то работал, по 45 лет имеет трудового стажа, а кто то дома сидел или в серую работал, а в старости все сравнялись. Таким хитроумным соц трах доплачивает и разница в пенсии всего несколько тысяч. Хоть работай, хоть не работай, тем более, что у многих в трудовой стаж не вошли годы работы в СССР. Все обнулили короче. Всем пенсии одинаковые только на тарелку супа.

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Гость

19:16:07 07-03-2024

Некоторые читают только заголовки и думают, что пенсионерам всем "повышают и повышают", что пенсионеры уже миллионеры и всё не довольны. Пишите заголовок точнее

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