Пенсионер из Барнаула потерял накопления после игры на смартфоне

В общей сложности мужчина лишился более 200 тысяч рублей

17 мая 2026, 15:38, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле 70-летний пенсионер стал жертвой дистанционных мошенников после того, как поверил рекламе о "дивидендах за каждый прожитый год". В результате мужчина перевел аферистам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, все началось с того, что пенсионер играл в телефоне и увидел рекламное объявление, обещавшее выплаты пожилым людям. Заинтересовавшись предложением, мужчина перешел по ссылке и зарегистрировался на сайте.

После этого ему начали звонить неизвестные через мессенджер. Злоумышленники убедили барнаульца, что он может выгодно инвестировать свои накопления через специальную платформу. Под руководством так называемого "куратора" мужчина сначала перевел 30 тысяч рублей, а затем отправил еще такую же сумму.

Позже пенсионер попытался перечислить еще 15 тысяч рублей на другой номер, однако банк заблокировал операцию. После этого мошенники снова связались с потерпевшим и помогли ему обойти ограничения.

В общей сложности мужчина лишился более 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.