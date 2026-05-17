Пенсионер из Барнаула потерял накопления после игры на смартфоне
В общей сложности мужчина лишился более 200 тысяч рублей
17 мая 2026, 15:38, ИА Амител
В Барнауле 70-летний пенсионер стал жертвой дистанционных мошенников после того, как поверил рекламе о "дивидендах за каждый прожитый год". В результате мужчина перевел аферистам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным полиции, все началось с того, что пенсионер играл в телефоне и увидел рекламное объявление, обещавшее выплаты пожилым людям. Заинтересовавшись предложением, мужчина перешел по ссылке и зарегистрировался на сайте.
После этого ему начали звонить неизвестные через мессенджер. Злоумышленники убедили барнаульца, что он может выгодно инвестировать свои накопления через специальную платформу. Под руководством так называемого "куратора" мужчина сначала перевел 30 тысяч рублей, а затем отправил еще такую же сумму.
Позже пенсионер попытался перечислить еще 15 тысяч рублей на другой номер, однако банк заблокировал операцию. После этого мошенники снова связались с потерпевшим и помогли ему обойти ограничения.
В общей сложности мужчина лишился более 200 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
17:24:11 17-05-2026
70 лет, а ума как не было, так и нет!
17:47:02 17-05-2026
Гость (17:24:11 17-05-2026) 70 лет, а ума как не было, так и нет!... Увы!Просто советский человек привык верить людям.Советский человек верит в святое.Дикий капитализм РФ за 35 лет приучил многих людей,особенно, молодежь, к одной "святой" для капитализма идее-правдой или неправдой добывать "бабло". Даже путем преступного обмана честных людей.И Гость, почитайте работы ученых по зомбированию по тлф. Даже вы можете попасться, но ,надеюсь, вы избежите этого.Явно, у вас "ума -палата"!Счастья вам!
09:58:06 18-05-2026
Горожанин. (17:47:02 17-05-2026) Увы!Просто советский человек привык верить людям.Советский ч... Что вы несёте ?!? какая вера ?? Просто жадность ! И благодаря ей тупость побеждает разум !
19:09:07 17-05-2026
Ну и чья вина? Я думаю, сам виноват, и игра тут не при чем. За столько лет не научиться распознавать явно мошенническое объявление, такие рекламы существуют давно и на разных площадках.
22:19:57 17-05-2026
когда играете - отлючайте сеть"" авиарежим и минус инет и вифи, ID нигде не вводить, 2 раза кнопки не жать и пр
13:32:20 18-05-2026
причем тут игра вообще. если тупо по рекламе по ссылке перешел. классика жанра.
другой вопрос, почему подобные рекламы в наше время все еще есть и за них ни кто не наказывает. Вопросы к рекламной площадке генератору, которая крутит нелегальный контент. Даже не к игре.