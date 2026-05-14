Пенсионерам‑дачникам могут упростить перерасчет платы за мусор

Пенсионеры, уезжающие на дачу, смогут снизить нагрузку — достаточно подать заявление через "Госуслуги" или МФЦ

14 мая 2026, 15:14, ИА Амител

Вывоз мусора в алтайском селе / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести упрощенный сезонный перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов для пенсионеров‑дачников, сообщает ТАСС.

Перерасчет — сроком до пяти месяцев в году — можно будет оформить по заявлению через МФЦ, "Госуслуги", управляющую компанию или регионального оператора. Для этого нужно подтвердить право собственности на дачу или садовый участок и указать срок проживания за городом.

Инициатива призвана устранить дополнительную финансовую нагрузку. Сейчас пенсионеры, уезжающие летом на дачу, платят за вывоз мусора и по месту регистрации в городе, и по адресу загородного участка. По мнению Чернышова, мера сделает начисление коммунальных платежей более справедливым.