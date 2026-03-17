Россиянам рассказали, как сэкономить более 40% на коммунальных услугах
Наибольший эффект достигается при комплексном подходе — сочетание технических решений и грамотное использование льгот
17 марта 2026, 14:20, ИА Амител
Как сэкономить на коммунальных услугах, рассказал в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин. Он считает, что важно не только следить за суммами в платежках, но и контролировать потребление ресурсов, сравнивая его с предыдущими месяцами и годами. Это поможет найти способы сократить расходы.
По словам Балынина, в некоторых случаях можно сэкономить более 40% на ЖКУ. Он подчеркнул: знание объемов потребления помогает понять, действительно ли они нужны. Например, техника, оставленная в розетке, продолжает потреблять электроэнергию, даже если выключена.
Экономист напомнил о важности своевременной оплаты коммунальных услуг. Пропуск платежей может привести к начислению пеней и приостановке услуг. Повторное подключение часто требует дополнительной платы, что увеличивает расходы.
«При покупке бытовой техники нужно обращать внимание на класс энергосбережения. Чем дальше буква от начала алфавита, тем ниже энергоэффективность. Класс "А" — самый энергоэффективный, а "+", добавленные к букве, указывают на более высокий класс. Например, "А+++" эффективнее, чем "А++"», — отметил эксперт.
Балынин также рассказал о снижении расходов на вывоз мусора при длительном отсутствии.
«Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни платить не нужно. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и документами, подтверждающими отсутствие (билеты на поезд или самолет)», — сообщил специалист.
В заключение Балынин напомнил, что установка многотарифного счетчика на электроэнергию позволяет платить по разным тарифам в зависимости от времени суток. В пиковые часы (утром и вечером) стоимость одного киловатт-часа выше, а ночью и ранним утром — ниже. Например, ночью стоимость может быть в 2,5–3 раза ниже, чем днем. Это позволяет перенести потребление на ночное время и снизить расходы.
14:25:26 17-03-2026
Можно было не читать, подозревал, что какая-то ахинея написана.
14:27:04 17-03-2026
"электроэнергию позволяет платить по разным тарифам"
и что вы ночью делать будете ? белье гладить или суп варить ? Недавно писали что на работу стиральной машины ночью могут соседи пожаловаться.. Вы бы как то свели одного эксперта и с другим. А то советы какие то противоречивые дают
21:35:59 17-03-2026
Юрий (14:27:04 17-03-2026) "электроэнергию позволяет платить по разным тарифам" и ч... Иногда варю ночью, но на газовой плите. А выключенная техника берет из розетки мизер. Там только маленькие диоды работают. В основном это холодильники и нагреватели. Ну еще любители крипты.
14:41:13 17-03-2026
=Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни платить не нужно. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и документами, подтверждающими отсутствие (билеты на поезд или самолет) = а если просто по другому адресу регистрация, а в кв как собственник только числюсь, никто не живет.то как доказать, что не живу? да, приеду раз в неделю цветы полить, убедиться, что все ок, у меня и мусора-то нет никакого там.
14:47:32 17-03-2026
Гость (14:41:13 17-03-2026) =Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни пла... Ну скажем так,на электричестве и воде уже сэкономили … а за тепло , мне кажется надо заплатить …
15:44:23 17-03-2026
Шинник (14:47:32 17-03-2026) Ну скажем так,на электричестве и воде уже сэкономили … а за ... ну я про мусор, за отопление это само собой и капремонт этот чтоб его...
15:08:13 17-03-2026
Гость (14:41:13 17-03-2026) =Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни пла... Возьмите билет на поезд до Алтайки. Через месяц купите обратный. Несите в управляшку, пусть делают перерасчет. («Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни платить не нужно. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и документами, подтверждающими отсутствие (билеты на поезд или самолет)», — сообщил специалист.)
15:12:41 17-03-2026
Гость (15:08:13 17-03-2026) Возьмите билет на поезд до Алтайки. Через месяц купите обра... Чо, так можно?
15:47:01 17-03-2026
Гость (15:08:13 17-03-2026) Возьмите билет на поезд до Алтайки. Через месяц купите обра... хм.. а оно и вправду получится? а че через месяц, я может там все время живу)
14:44:12 17-03-2026
У меня 60% платы за ЖКХ это плата за тепло. 3 тыс. переплата. Вот где источник экономии.
15:00:36 17-03-2026
Гость (14:44:12 17-03-2026) У меня 60% платы за ЖКХ это плата за тепло. 3 тыс. переплат... А вот если бы платили по нормативу … :-))
15:18:39 17-03-2026
какой умный эксперт.
и смешной.
15:20:05 17-03-2026
"Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни платить не нужно."--------
Клоун это, а не эксперт. Такая мулька работала в начале 00-х. Когда часть платежей зависела от количества прописанных. А сейчас таких платежей нет. Сейчас либо по счетчику, либо от квадратуры/кубатуры, ГКалорий.
15:57:48 17-03-2026
Например, ночью стоимость может быть в 2,5–3 раза ниже, чем днем.....
Если бы) Всего в 1,5 раза ночной тариф дешевле обычного
17:16:49 17-03-2026
Гость (15:57:48 17-03-2026) Например, ночью стоимость может быть в 2,5–3 раза ниже, чем ... НО, не забываем, дневной дороже (больше).