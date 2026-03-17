Наибольший эффект достигается при комплексном подходе — сочетание технических решений и грамотное использование льгот

17 марта 2026, 14:20, ИА Амител

ЖКХ, "коммуналка" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Как сэкономить на коммунальных услугах, рассказал в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин. Он считает, что важно не только следить за суммами в платежках, но и контролировать потребление ресурсов, сравнивая его с предыдущими месяцами и годами. Это поможет найти способы сократить расходы.

По словам Балынина, в некоторых случаях можно сэкономить более 40% на ЖКУ. Он подчеркнул: знание объемов потребления помогает понять, действительно ли они нужны. Например, техника, оставленная в розетке, продолжает потреблять электроэнергию, даже если выключена.

Экономист напомнил о важности своевременной оплаты коммунальных услуг. Пропуск платежей может привести к начислению пеней и приостановке услуг. Повторное подключение часто требует дополнительной платы, что увеличивает расходы.

«При покупке бытовой техники нужно обращать внимание на класс энергосбережения. Чем дальше буква от начала алфавита, тем ниже энергоэффективность. Класс "А" — самый энергоэффективный, а "+", добавленные к букве, указывают на более высокий класс. Например, "А+++" эффективнее, чем "А++"», — отметил эксперт.

Балынин также рассказал о снижении расходов на вывоз мусора при длительном отсутствии.

«Если вы отсутствуете более пяти дней подряд, за эти дни платить не нужно. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и документами, подтверждающими отсутствие (билеты на поезд или самолет)», — сообщил специалист.

В заключение Балынин напомнил, что установка многотарифного счетчика на электроэнергию позволяет платить по разным тарифам в зависимости от времени суток. В пиковые часы (утром и вечером) стоимость одного киловатт-часа выше, а ночью и ранним утром — ниже. Например, ночью стоимость может быть в 2,5–3 раза ниже, чем днем. Это позволяет перенести потребление на ночное время и снизить расходы.