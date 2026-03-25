В России предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза ТКО

Освобождение от оплаты возможно, если среднедушевой доход семьи пенсионера не превышает двукратного размера регионального МРОТ, указано в документе

25 марта 2026, 10:03, ИА Амител

Вывоз мусора в алтайском селе / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступили с инициативой освободить пенсионеров от оплаты вывоза твердых коммунальных отходов.

Соответствующее обращение направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину — документ оказался в распоряжении РИА Новости.

В предложении парламентариев говорится, что целесообразно рассмотреть возможность не взимать плату за услугу по обращению с ТКО с граждан пенсионного возраста — при условии, что среднедушевой доход их семьи не превышает двух уровней регионального минимального размера оплаты труда.

Сергей Миронов отметил отсутствие единых федеральных правил предоставления льгот на вывоз мусора: в отдельных регионах, например в Москве и Московской области, такие льготы есть, но их условия разнятся.

В ряде субъектов меры поддержки зависят от возраста пенсионера, состава семьи, условий проживания и характеристик жилого помещения. По словам политика, из‑за ограниченности региональных бюджетов льготы предоставляются не повсеместно.

Еще одна проблема, на которую указал Миронов, связана с действующей схемой начисления платы: она рассчитывается по нормативу и не учитывает реальный объем выбрасываемых отходов.

Тариф определяют исходя из числа зарегистрированных в квартире людей, включая пенсионеров, детей и работающих членов семьи. Такая система создает особую нагрузку для одиноко проживающих пожилых граждан.

Яна Лантратова подчеркнула, что меры поддержки пенсионеров в сфере оплаты вывоза ТКО существенно различаются в зависимости от региона.

Депутат также сослалась на данные прошлогоднего исследования НИУ ВШЭ: граждане старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на базовые потребности, в том числе на оплату жилищно‑коммунальных услуг. Коммунальные платежи при этом остаются одной из ключевых статей расходов.

По мнению Лантратовой, предложенная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на пожилых людей и окажет поддержку наиболее нуждающимся категориям граждан. Ранее одиноких пенсионеров предложили освободить от оплаты ЖКУ.