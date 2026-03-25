В России предложили освободить пенсионеров от оплаты вывоза ТКО
Освобождение от оплаты возможно, если среднедушевой доход семьи пенсионера не превышает двукратного размера регионального МРОТ, указано в документе
25 марта 2026, 10:03, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступили с инициативой освободить пенсионеров от оплаты вывоза твердых коммунальных отходов.
Соответствующее обращение направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину — документ оказался в распоряжении РИА Новости.
В предложении парламентариев говорится, что целесообразно рассмотреть возможность не взимать плату за услугу по обращению с ТКО с граждан пенсионного возраста — при условии, что среднедушевой доход их семьи не превышает двух уровней регионального минимального размера оплаты труда.
Сергей Миронов отметил отсутствие единых федеральных правил предоставления льгот на вывоз мусора: в отдельных регионах, например в Москве и Московской области, такие льготы есть, но их условия разнятся.
В ряде субъектов меры поддержки зависят от возраста пенсионера, состава семьи, условий проживания и характеристик жилого помещения. По словам политика, из‑за ограниченности региональных бюджетов льготы предоставляются не повсеместно.
Еще одна проблема, на которую указал Миронов, связана с действующей схемой начисления платы: она рассчитывается по нормативу и не учитывает реальный объем выбрасываемых отходов.
Тариф определяют исходя из числа зарегистрированных в квартире людей, включая пенсионеров, детей и работающих членов семьи. Такая система создает особую нагрузку для одиноко проживающих пожилых граждан.
Яна Лантратова подчеркнула, что меры поддержки пенсионеров в сфере оплаты вывоза ТКО существенно различаются в зависимости от региона.
Депутат также сослалась на данные прошлогоднего исследования НИУ ВШЭ: граждане старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на базовые потребности, в том числе на оплату жилищно‑коммунальных услуг. Коммунальные платежи при этом остаются одной из ключевых статей расходов.
По мнению Лантратовой, предложенная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на пожилых людей и окажет поддержку наиболее нуждающимся категориям граждан. Ранее одиноких пенсионеров предложили освободить от оплаты ЖКУ.
10:04:56 25-03-2026
Яна Лантратова из своей зп все за них будет платить.
10:19:16 25-03-2026
"Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов"------- Когда слышу или читаю эту фамилию, то тошнит от этого.
10:51:36 25-03-2026
Мирон то как засуетился.
11:01:36 25-03-2026
Позорище... Пенсам абсолютно все быть должно бесплатно при таком уровне пенсиона
11:45:53 25-03-2026
Заводы по переработки ТКО уже все построили, а то некоторые уже шкуру начали кроить..