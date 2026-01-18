Пенсионерка из Алтайского края потеряла 320 тыс. рублей, поверив "биржевым консультантам"

Идея получить прибавку к пенсии показалась пенсионерке заманчивой, но оказалась фатальной

18 января 2026, 18:11, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В отделение МВД России по Красногорскому району Алтайского края обратилась сельчанка 1966 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что все началось с онлайн‑игры.

Там она увидела объявление "о выплатах всем гражданам Российской Федерации", перешла по ссылке и заполнила анкету, говорится в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре ей позвонил неизвестный, предложивший зарабатывать на покупке долларов и последующей торговле акциями. Идея получить прибавку к пенсии показалась пенсионерке заманчивой.

Разговор перевели на другого "специалиста", который убедил установить приложение для выхода на биржу. Для старта потребовался "первоначальный взнос" – 10 тыс. рублей. Кроме того, женщина по инструкции мошенников включила демонстрацию экрана своего телефона.

«После этого звонки не прекратились. Аферисты угрожали накоплением процентов и возможными проблемами. Когда пенсионерка захотела вывести деньги, ей вновь предложили установить приложение. В результате, не осознавая последствий, она оформила кредит в банке и перевела 320 тысяч рублей на счета мошенников», – говорится в сообщении МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

