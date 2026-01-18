Пенсионерка из Алтайского края потеряла 320 тыс. рублей, поверив "биржевым консультантам"
Идея получить прибавку к пенсии показалась пенсионерке заманчивой, но оказалась фатальной
18 января 2026, 18:11, ИА Амител
В отделение МВД России по Красногорскому району Алтайского края обратилась сельчанка 1966 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что все началось с онлайн‑игры.
Там она увидела объявление "о выплатах всем гражданам Российской Федерации", перешла по ссылке и заполнила анкету, говорится в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Вскоре ей позвонил неизвестный, предложивший зарабатывать на покупке долларов и последующей торговле акциями. Идея получить прибавку к пенсии показалась пенсионерке заманчивой.
Разговор перевели на другого "специалиста", который убедил установить приложение для выхода на биржу. Для старта потребовался "первоначальный взнос" – 10 тыс. рублей. Кроме того, женщина по инструкции мошенников включила демонстрацию экрана своего телефона.
«После этого звонки не прекратились. Аферисты угрожали накоплением процентов и возможными проблемами. Когда пенсионерка захотела вывести деньги, ей вновь предложили установить приложение. В результате, не осознавая последствий, она оформила кредит в банке и перевела 320 тысяч рублей на счета мошенников», – говорится в сообщении МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
18:16:28 18-01-2026
Конченая идио***
19:58:42 18-01-2026
Ватсапп и Телегу блокируют по причине борьбы с мошенниками, а онлайн кредиты продолжают выдавать, сюр.
23:34:05 18-01-2026
как так? нам же говорили, что дело в Ватсаппе а не в дураках!!! теперь получается, что дураки нам про это говорили?
07:04:19 19-01-2026
е (23:34:05 18-01-2026) как так? нам же говорили, что дело в Ватсаппе а не в дураках... Ну не совсем, скорее говорили такие же мошенники с расчетом на всё тех же дураков.