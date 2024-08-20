Пенсионеры и инвалиды в 2025 году будут получать выплату в размере 1,2 тыс. рублей
Подавать заявление для начисления выплаты не придется
20 августа 2024, 09:15, ИА Амител
С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей автоматически. Об этом агентству РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он напомнил, что ранее ухаживающие за такими людьми неработающие граждане для получения ежемесячной компенсации в размере 1200 рублей должны были подавать заявление.
"С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход", — отметил Чаплин.
Другие выплаты по уходу за инвалидами и детьми-инвалидами не изменятся.
09:32:21 20-08-2024
Наладьте, пожалуйста, счетчик лайков и дислайков так, чтобы при ошибочном одобрении или неодобрении можно было тут же изменить, как сделано на Банкфаксе. Легко случайно промахнуться и кликнуть не туда, куда хочешь, получается другая картина мира)))
10:01:56 20-08-2024
Да после 80 лет ЗАЧЕМ???? Молодежи более актуально, но видимо, её больше престарелых, вот и невыгодно!
11:06:26 20-08-2024
Гость (10:01:56 20-08-2024) Да после 80 лет ЗАЧЕМ???? Молодежи более актуально, но видим... Молодёжь пусть зарабатывет
11:11:14 20-08-2024
Гость (10:01:56 20-08-2024) Да после 80 лет ЗАЧЕМ???? Молодежи более актуально, но видим... Перестарелов, так как советских самородков - долгожителей становится меньше, можно без затратно запустить такую пиар акцию.
11:29:15 20-08-2024
Подавать заявление для начисления выплаты не придется --- ну то есть так можно. Не надо никуда идти и даже 3 цифры из СМС никому называть. Ну так всегда так делайте
11:30:44 20-08-2024
Так итак автоматически начисляют. Я только что у мамы спросила. Или надо показать бурную деятельность?
11:35:42 20-08-2024
Так выплата разовая 1200 рублей или ежемесячная? Вы уж определитесь с её периодичностью озвученной в статье!
11:45:17 20-08-2024
заявление для начисления выплаты не придется - нуну.. это как с льготами и субсидиями. с прошлого года не нужно собирать никакие справки в МФц - а они продолжают нарушать указ Мишустина и гоняют людей
12:26:02 20-08-2024
1200р?? сума сойти, куда столько?
13:06:57 20-08-2024
Дима (12:26:02 20-08-2024) 1200р?? сума сойти, куда столько? ... Сумма не меняется лет 10-12 уже точно
14:21:14 20-08-2024
Раньше выплачивали 1200 по заявлению пенсионера, если за ним кто-то ухаживал. Это лицо считалось трудоустроенным и получало пенсионный балл за каждый год. Теперь опцию отменят? Просто начислят пенсу деньги, а всех ухаживающих уволят? И лишат права на пенсионные баллы?
14:43:40 20-08-2024
Гость (14:21:14 20-08-2024) Раньше выплачивали 1200 по заявлению пенсионера, если за ним... Потому что в большинстве случаев никто и не ухаживал, тупо делили эти 1200 и все.
16:24:12 20-08-2024
Гость (14:43:40 20-08-2024) Потому что в большинстве случаев никто и не ухаживал, тупо д... Ухаживали - не ухаживали - это дело самого пенсионера. Да, на 1200 не разбежишься, зато если капают пенсионные баллы, то пожилой мог рассчитывать на поддержку человека, которого он обозначил в заявлении. А теперь пусть нанимает за 1200 и ни в чем себе не отказывает? Здорово 80+ обломали! Да ещё под видом заботы! Вот некоторые даже радуются: "Подавать заявление для начисления выплаты не придется --- ну то есть так можно. Не надо никуда идти и даже 3 цифры из СМС никому называть. Ну так всегда так делайте". Лишили старых пенсов поддержки и радуются, что зато три цифры не надо называть!
15:57:30 20-08-2024
Нет, а всё таки? Если человек УЖЕ оформлен, как ухаживаюшийб он продолжит получать баллы? Кто компетентен ответить?