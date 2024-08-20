Пенсионеры и инвалиды в 2025 году будут получать выплату в размере 1,2 тыс. рублей

Подавать заявление для начисления выплаты не придется

20 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Монеты и купюры / Фото: pxhere.com

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей автоматически. Об этом агентству РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он напомнил, что ранее ухаживающие за такими людьми неработающие граждане для получения ежемесячной компенсации в размере 1200 рублей должны были подавать заявление.

"С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход", — отметил Чаплин.

Другие выплаты по уходу за инвалидами и детьми-инвалидами не изменятся.