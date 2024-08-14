Работающим пенсионерам рассказали, как может вырасти их пенсия
Стало известно, какую прибавку работающий пенсионер может получить дважды в год
14 августа 2024, 09:10, ИА Амител
Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий смогут получить дважды в год прибавку к выплатам в размере до 2 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
С 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам: с 1 февраля - на размер инфляции за прошедший год, с 1 апреля - по росту доходов бюджета Социального фонда России. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, среднее минимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей.Заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева отметила, что, исходя из расчета, работающий пенсионер может получить прибавку до 2 тыс. рублей.
Сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла, а коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.
"Такие изменения законодательства направлены на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров и выплату им такой же пенсии, какую они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров", - подчеркнула Медведева.
09:17:57 14-08-2024
надо так писать заголовок:
"Работающим пенсионерам рассказали, КАК может ВЫРАСТИ их пенсия"
09:54:38 14-08-2024
В августе уже получила +205 р. Ни в чем себе не отказываю.
14:40:08 14-08-2024
Гость (09:54:38 14-08-2024) В августе уже получила +205 р. Ни в чем себе не отказываю.... да вы счастливый человек!!!
10:38:31 14-08-2024
От мертвого осла уши и ключ от квартиры где деньги лежат...
11:10:58 14-08-2024
Голикова уже говорила, что пенсионеры будут получать одну тысячу рублей, если этот счастливчик окажется в средней пенсии. А так толстосумов у нас хватает, но их не больше простого народа, они создают среднею пенсию по стране и у тех у кого пенсия ниже средней, а их черная туча, то они никогда, до самой смерти, не дотянутся до средней, а тем боле обогнать. Очередной фокус с пенсией, это из той же оперы госпожи Голиковой.
20:31:41 14-08-2024
надо не рассказывать пенсионерам сказки, а просто удваивать пенсии. Они их заработали за всю жизнь.
01:23:01 15-08-2024
Гость (20:31:41 14-08-2024) надо не рассказывать пенсионерам сказки, а просто удваивать ... Да щас!!)))
01:22:26 15-08-2024
И потом добавили: и ни в чем себе не отказывайте!?