Стало известно, какую прибавку работающий пенсионер может получить дважды в год

14 августа 2024, 09:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com/ru/

Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий смогут получить дважды в год прибавку к выплатам в размере до 2 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам: с 1 февраля - на размер инфляции за прошедший год, с 1 апреля - по росту доходов бюджета Социального фонда России. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, среднее минимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей.Заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева отметила, что, исходя из расчета, работающий пенсионер может получить прибавку до 2 тыс. рублей.

Сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла, а коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.