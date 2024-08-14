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Работающим пенсионерам рассказали, как может вырасти их пенсия

Стало известно, какую прибавку работающий пенсионер может получить дважды в год

14 августа 2024, 09:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com/ru/
Российские деньги / Фото: pxhere.com/ru/

Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий смогут получить дважды в год прибавку к выплатам в размере до 2 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам: с 1 февраля - на размер инфляции за прошедший год, с 1 апреля - по росту доходов бюджета Социального фонда России. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, среднее минимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей.Заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева отметила, что, исходя из расчета, работающий пенсионер может получить прибавку до 2 тыс. рублей.

Сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла, а коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.

"Такие изменения законодательства направлены на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров и выплату им такой же пенсии, какую они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров", - подчеркнула Медведева.

пенсии

Комментарии 8

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Мусик

09:17:57 14-08-2024

надо так писать заголовок:
"Работающим пенсионерам рассказали, КАК может ВЫРАСТИ их пенсия"

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Гость

09:54:38 14-08-2024

В августе уже получила +205 р. Ни в чем себе не отказываю.

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Мусик

14:40:08 14-08-2024

Гость (09:54:38 14-08-2024) В августе уже получила +205 р. Ни в чем себе не отказываю.... да вы счастливый человек!!!

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Бжелы

10:38:31 14-08-2024

От мертвого осла уши и ключ от квартиры где деньги лежат...

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Гость

11:10:58 14-08-2024

Голикова уже говорила, что пенсионеры будут получать одну тысячу рублей, если этот счастливчик окажется в средней пенсии. А так толстосумов у нас хватает, но их не больше простого народа, они создают среднею пенсию по стране и у тех у кого пенсия ниже средней, а их черная туча, то они никогда, до самой смерти, не дотянутся до средней, а тем боле обогнать. Очередной фокус с пенсией, это из той же оперы госпожи Голиковой.

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Гость

20:31:41 14-08-2024

надо не рассказывать пенсионерам сказки, а просто удваивать пенсии. Они их заработали за всю жизнь.

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Гость

01:23:01 15-08-2024

Гость (20:31:41 14-08-2024) надо не рассказывать пенсионерам сказки, а просто удваивать ... Да щас!!)))

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Бугага

01:22:26 15-08-2024

И потом добавили: и ни в чем себе не отказывайте!?

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