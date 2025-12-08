Перед Новым годом АвтоВАЗ сократил бонусы и акции на фоне резкого снижения спроса на Lada

Автопроизводитель корректирует маркетинговые стратегии

08 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

АвтоВАЗ перед Новым годом сократил бонусы и акции, что фактически привело к подорожанию автомобилей Lada на фоне заметного падения спроса. Формально речь идет не о повышении цен, однако покупатели теперь получают куда меньшие скидки, пишет Mash.

Сильнее всего изменения коснулись популярных моделей. Lada Granta лифтбек лишилась прежнего бонуса в 70 тысяч рублей. Для Lada Largus скидка при покупке в кредит снизилась с 230 до 200 тысяч. Седан Vesta с вариатором теперь доступен лишь с бонусом 75 тысяч вместо прежних 125 тысяч. Универсал Vesta с вариатором также стал менее выгодным – экономия уменьшилась на 50 тысяч и составляет 175 тысяч рублей.

В компании объясняют изменения тем, что все автопроизводители корректируют маркетинговые стратегии, подстраиваются под рынок и формируют бонусные программы в условиях конкуренции.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ с 2026 года перейдет на одну рабочую смену – компанию ждет очередной этап сокращений на фоне резкого падения спроса на автомобили Lada. Односменный режим продлится как минимум до середины года, а если продажи не восстановятся, его могут сохранить и дальше.