Перед Новым годом АвтоВАЗ сократил бонусы и акции на фоне резкого снижения спроса на Lada
Автопроизводитель корректирует маркетинговые стратегии
08 декабря 2025, 23:30, ИА Амител
АвтоВАЗ перед Новым годом сократил бонусы и акции, что фактически привело к подорожанию автомобилей Lada на фоне заметного падения спроса. Формально речь идет не о повышении цен, однако покупатели теперь получают куда меньшие скидки, пишет Mash.
Сильнее всего изменения коснулись популярных моделей. Lada Granta лифтбек лишилась прежнего бонуса в 70 тысяч рублей. Для Lada Largus скидка при покупке в кредит снизилась с 230 до 200 тысяч. Седан Vesta с вариатором теперь доступен лишь с бонусом 75 тысяч вместо прежних 125 тысяч. Универсал Vesta с вариатором также стал менее выгодным – экономия уменьшилась на 50 тысяч и составляет 175 тысяч рублей.
В компании объясняют изменения тем, что все автопроизводители корректируют маркетинговые стратегии, подстраиваются под рынок и формируют бонусные программы в условиях конкуренции.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ с 2026 года перейдет на одну рабочую смену – компанию ждет очередной этап сокращений на фоне резкого падения спроса на автомобили Lada. Односменный режим продлится как минимум до середины года, а если продажи не восстановятся, его могут сохранить и дальше.
06:22:41 09-12-2025
"Нормальная" экономическая политика. Чем меньше берут, тем выше цены.)) Вместо 50 тысяч, продадим 5 по такой же цене. "Не будут брать, поднимем сбор" "С"
09:39:58 09-12-2025
А не будут брать - отключим газ! (с)
08:00:37 09-12-2025
Век живи, век учись, а униТаз, он и в Африке униТаз.
08:25:24 09-12-2025
Молодцы, так держать!!! 😎😄😄😄
09:13:38 09-12-2025
На прошлой неделе опубликовали интервью блогера "хач" с руководством ВАЗ. Кто не видел очень рекомендую , все вопросы и иллюзии пропадают.
Вертели они всех нас
09:28:17 09-12-2025
Нужно отменить пошлины и утильсборы на импортные автомобили, тогда автоваз может честно конкурировать с иномарками качеством и ценой. Сейчас почему продукция автоваза такая унылая и дорогая? Потому что конкуренции нет. А будет конкуренция - и автоваз начнёт шевелится, поднимать качество, опускать цену на свои повозки. Если не сможет - его надо обанкротить, это тоже прописано в рыночной экономике.
12:22:56 09-12-2025
Гость (09:28:17 09-12-2025) Нужно отменить пошлины и утильсборы на импортные автомобили,... АвтоВАЗ не сможет конкурировать качеством и ценой сразу. У китайцев прорыв технологический, а у АвтоВАЗа нет. + Налоги, издержки и т.д. а обанкротить стратегически важное предприятие тоже не представляется возможным. Вот и получается, что государство поддерживает отечественного производителя за свой счёт и счёт покупателей лада
13:02:44 09-12-2025
Гость (12:22:56 09-12-2025) АвтоВАЗ не сможет конкурировать качеством и ценой сразу. У к... Если оно стратегически важное - пусть бронетранспортёры делает по госзаказу, работяг на МРОТ, сварку в руки и погнали. И пусть не лезут туда, где не умеют, а именно в качественные недорогие легковые автомобили.
16:17:41 09-12-2025
Гость (13:02:44 09-12-2025) Если оно стратегически важное - пусть бронетранспортёры дела... Гость, когда Японию и Германию лишили выпускать бронетранспортеры и прочею военную хрень, то они стали делать автомобили, от которых у нас текут слюни завести. Почему нас нет мема - Лада! Управляй мечтой?
17:59:44 09-12-2025
Гость (13:02:44 09-12-2025) Если оно стратегически важное - пусть бронетранспортёры дела... как-то не вяжется вместе - работяг на мрот и качественный транспорт. Если хочешь автомобиль - зарабатывай больше и всё у тебя сбудется. Никто тебе дёшево продавать, а тем более ввозить из-за рубежа не будет. Интересы государства выше интереса частных лиц. Странно, что ты этого не понимаешь
19:13:14 09-12-2025
Гость (17:59:44 09-12-2025) как-то не вяжется вместе - работяг на мрот и качественный тр... Таких, как ты , хитро пристроившись к сосанию бабла в стране немного, тем более в Алтайском крае. Если работать на трех работах - заработать на машину, купить, а потом издохнуть от не измождения и так россияне на одной работе мрут, как мухи, не успев дожить до пенсии.
07:54:59 10-12-2025
Гость (19:13:14 09-12-2025) Таких, как ты , хитро пристроившись к сосанию бабла в стране... я на одной заработал. Из 700 сотрудников около 400 на автомобилях. Кто хочет - тот работает и неплохо зарабатывает сейчас. Даже 18 летние пацаны умудряются купить себе императорское качество. А вот что с тобой не так? Руки-ноги отсутствуют или в голову только ешь?
09:39:00 09-12-2025
Не берут - надо повысить цены, тогда точно возьмут. Железная логика :-)
11:35:43 09-12-2025
Гость (09:39:00 09-12-2025) Не берут - надо повысить цены, тогда точно возьмут. Железная... Знатоки не ответили на элементарный вопрос.
02:19:28 24-12-2025
Странный народ - верит в то что государство создано, чтоб ублажать людишек. В 2008 Крузер 200 стоил чуть больше 2 млн.