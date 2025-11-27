АвтоВАЗ с 2026 года оставит одну рабочую смену на заводе на фоне падения спроса на Lada

Выпуск машин сократят минимум наполовину

27 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

АвтоВАЗ с 2026 года перейдет на одну рабочую смену – компанию ждет очередной этап сокращений на фоне резкого падения спроса на автомобили Lada.

По данным Mash, односменный режим продлится как минимум до середины года, а если продажи не восстановятся, его могут сохранить и дальше. Это решение означает, что выпуск машин сократят минимум наполовину, а вместе с ним – и зарплаты.

Сейчас у многих сотрудников зарплаты держатся на уровне около 70 тысяч рублей благодаря хозработам, но они заканчиваются в декабре. После Нового года заводчане рискуют получать порядка 40 тысяч. Рабочие утверждают, что руководство не собирается индексировать зарплаты или компенсировать потери, из-за чего увольнения продолжаются.

По словам сотрудников, вместе с односменкой останется и четырехдневная рабочая неделя. В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что действующий режим установлен до декабря, но не уточнили, планируется ли его продление.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ через суд требует от работников вернуть подъемные и компенсацию за обучение, если те увольняются раньше года работы. За последние шесть месяцев предприятие подало свыше 50 исков, часть из них уже выиграло – суд обязал бывших сотрудников выплатить почти 300 тысяч рублей.