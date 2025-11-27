НОВОСТИЭкономика

АвтоВАЗ с 2026 года оставит одну рабочую смену на заводе на фоне падения спроса на Lada

Выпуск машин сократят минимум наполовину

27 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru
Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

АвтоВАЗ с 2026 года перейдет на одну рабочую смену – компанию ждет очередной этап сокращений на фоне резкого падения спроса на автомобили Lada.

По данным Mash, односменный режим продлится как минимум до середины года, а если продажи не восстановятся, его могут сохранить и дальше. Это решение означает, что выпуск машин сократят минимум наполовину, а вместе с ним – и зарплаты.

Сейчас у многих сотрудников зарплаты держатся на уровне около 70 тысяч рублей благодаря хозработам, но они заканчиваются в декабре. После Нового года заводчане рискуют получать порядка 40 тысяч. Рабочие утверждают, что руководство не собирается индексировать зарплаты или компенсировать потери, из-за чего увольнения продолжаются.

По словам сотрудников, вместе с односменкой останется и четырехдневная рабочая неделя. В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что действующий режим установлен до декабря, но не уточнили, планируется ли его продление.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ через суд требует от работников вернуть подъемные и компенсацию за обучение, если те увольняются раньше года работы. За последние шесть месяцев предприятие подало свыше 50 исков, часть из них уже выиграло – суд обязал бывших сотрудников выплатить почти 300 тысяч рублей.

Россия заводы Авто

Комментарии 20

Avatar Picture
ВВП

13:56:07 27-11-2025

Опять, про "тазики". Почему то не рассказывается широким массам о том как бывший директор уходя получил "золотой парашют" в 50 миллионов долларов. Что является самым крупном в автомобильной отрасли мира. Про проваленные проекты, много миллиардные потери. А только слышим, "Дай денег, дай денег". Новая инициатива, повышение стоимости продажи машин, несмотря на снижение спроса. Хотелки заставить все организации страны, несмотря на формы собственности покупать только жигули. Не много ли его стала, автоваза.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:34 27-11-2025

А делать машины качественее не пробовали на утилесобранные деньги? Глядишь и продажи бы выросли и людям увольняться не было б нужды.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:12:53 27-11-2025

Гость (14:00:34 27-11-2025) А делать машины качественее не пробовали на утилесобранные д... Порой кажется что, Соколова поставили окончательно угробить автоваз, справляется на "отлично". Второй Чубайс. Что странно остальные заводы работают, не ноют так

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:57 27-11-2025

ВВП (14:12:53 27-11-2025) Порой кажется что, Соколова поставили окончательно угробить ... Это какие заводы успешно работают? КАМАЗ на четырехдневке с августа, Ростсельмаш работает три дня в неделю, ГАЗ на четырехдневке с того же августа. Успешный успех прямо.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:47 27-11-2025

рынок не вывозит. потому что тупые и жадные, и привыкли, что в мск им сопельки всегда подотрут.
скручивайте ценник на 50-60% или все сгниет на складах.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:58 27-11-2025

Гость (14:00:47 27-11-2025) рынок не вывозит. потому что тупые и жадные, и привыкли, чт... Жадные да, но не тупые. Просто привыкшие ни за что не отвечать и потому обнаглевшие, даже если весь автопром накроется эти "управленцы" все равно себе урвут в отличии от работяг.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:53 27-11-2025

Как говорится, "как поработаешь - так покушаешь" , наделали автохлама, ничего ведь путнего не сделали за последние 100 лет, ну а дураки, которые покупают эти ведра не бесконечны. Ну вот и сосите лапу, раз делать не умеете.
40 тыщ - вполне нормальная зарплата для людей, выпускающих мусор.
Научитесь выпускать СОВРЕМЕННЫЕ автомобили, по приемлемым ценам - и будет и работа и зарплата и спрос.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дизлайк

15:05:47 27-11-2025

Гость (14:09:53 27-11-2025) Как говорится, "как поработаешь - так покушаешь" , наделали ...
В своих рассуждениях вы свернули не в ту сторону! Люди, которые собирают на конвейере этот мусор и получающие 40 тысяч, не имеют отношения к разработке и принятию решения о выпуске этого мусора. Если по конвейеру пойдут Тойоты, то эти же люди будут собирать их с качеством соответствующем требованиям Тойоты. А вот те, кто непосредственно отвечает за разработку моделей и принимает решение о выпуске мусора, получают не 40 тысяч, а на порядок или два больше. Беда ещё в том, что 40 тысяч на руки - это очень хорошая ЗП для половины наших граждан, а то и больше, в т.ч. тех, кто добросовестно и качественно выполняет свой труд, и которых вы сравнили с мусорным трудом.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:17 27-11-2025

Гость (14:09:53 27-11-2025) Как говорится, "как поработаешь - так покушаешь" , наделали ...
У меня всегда один вопрос к теким людям. А ты чем на жизнь зарабатываешь?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:16 27-11-2025

Если хотите поддержать отечественный автопром, делайте хотя бы кредит на отечественный автопром к примеру 3% и поверьте, люди будут покупать. А так... Я лучше за такие деньги возьму подержанную иномарочку и буду ездить не заглядывая практически никуда...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:27 27-11-2025

Да достаточно только посмотреть, кого назначили главарем автотаза. Соколов- это тот самый деятель, который руководя РЖД умудрился сделать ж/д билеты дороже авиационных!!! Он и на новом месте идет по накатаному пути: скоро таз будет дороже мерседеса. Думать головой? - Не а, не пробовали...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:49 27-11-2025

И вот ради спасения этого Титаника с людей собирают миллионы

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:00 27-11-2025

Может пора перепрофилировать этот автохлам например в производство эмалированных ведер, тазов, садовых тачек, гвоздей (кстати РФ их закупает в КНР, ниша свободна) и прочих скобяных изделий и глядишь оживет производство.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:50 27-11-2025

Гость (14:26:00 27-11-2025) Может пора перепрофилировать этот автохлам например в произв...
Ну и в чём смысл вашего предложения? Они и эмалированные ведра, тазы, садовые тачки, гвозди будут выпускать никакого качества по космическим ценам! Опять нам хуже будет...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:40 27-11-2025

Гость (15:27:50 27-11-2025) Ну и в чём смысл вашего предложения? Они и эмалированные... А вы тонкий подтекст не видите? Ведрами и тазами их и так уже называют, а вот про гвозди это из анекдота - " -...у вас запчасти на отечественное авто есть? -Да, что вас интересует? -Гвозди." Просто это предложение официально это выпускать.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:11 27-11-2025

Вспоминаются нетленные строки Карнелюка
"Так и надо - все говорят. Так и надо - сам виноват. "

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:55 27-11-2025

Великий Крылов: а Васька слушает, да ест!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:36 27-11-2025

Пусть они выпуск машин сократят минимум НАВСЕГДА.
Потом снизить пошлины и сборы до нуля и покупать качественные иностранные машины в три раза дешевле чем сейчас.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:28 27-11-2025

Цену вздули до небес, понятно что не покупают

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:11 28-11-2025

Во горит то у владельцев криворуких гнилух)) Ярче уже некуда. Че вас так это задевает, если вы даже на этих машинках не ездите? Клоуны

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров