АвтоВАЗ с 2026 года оставит одну рабочую смену на заводе на фоне падения спроса на Lada
Выпуск машин сократят минимум наполовину
27 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
АвтоВАЗ с 2026 года перейдет на одну рабочую смену – компанию ждет очередной этап сокращений на фоне резкого падения спроса на автомобили Lada.
По данным Mash, односменный режим продлится как минимум до середины года, а если продажи не восстановятся, его могут сохранить и дальше. Это решение означает, что выпуск машин сократят минимум наполовину, а вместе с ним – и зарплаты.
Сейчас у многих сотрудников зарплаты держатся на уровне около 70 тысяч рублей благодаря хозработам, но они заканчиваются в декабре. После Нового года заводчане рискуют получать порядка 40 тысяч. Рабочие утверждают, что руководство не собирается индексировать зарплаты или компенсировать потери, из-за чего увольнения продолжаются.
По словам сотрудников, вместе с односменкой останется и четырехдневная рабочая неделя. В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что действующий режим установлен до декабря, но не уточнили, планируется ли его продление.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ через суд требует от работников вернуть подъемные и компенсацию за обучение, если те увольняются раньше года работы. За последние шесть месяцев предприятие подало свыше 50 исков, часть из них уже выиграло – суд обязал бывших сотрудников выплатить почти 300 тысяч рублей.
13:56:07 27-11-2025
Опять, про "тазики". Почему то не рассказывается широким массам о том как бывший директор уходя получил "золотой парашют" в 50 миллионов долларов. Что является самым крупном в автомобильной отрасли мира. Про проваленные проекты, много миллиардные потери. А только слышим, "Дай денег, дай денег". Новая инициатива, повышение стоимости продажи машин, несмотря на снижение спроса. Хотелки заставить все организации страны, несмотря на формы собственности покупать только жигули. Не много ли его стала, автоваза.
14:00:34 27-11-2025
А делать машины качественее не пробовали на утилесобранные деньги? Глядишь и продажи бы выросли и людям увольняться не было б нужды.
14:12:53 27-11-2025
Гость (14:00:34 27-11-2025) А делать машины качественее не пробовали на утилесобранные д... Порой кажется что, Соколова поставили окончательно угробить автоваз, справляется на "отлично". Второй Чубайс. Что странно остальные заводы работают, не ноют так
15:21:57 27-11-2025
ВВП (14:12:53 27-11-2025) Порой кажется что, Соколова поставили окончательно угробить ... Это какие заводы успешно работают? КАМАЗ на четырехдневке с августа, Ростсельмаш работает три дня в неделю, ГАЗ на четырехдневке с того же августа. Успешный успех прямо.
14:00:47 27-11-2025
рынок не вывозит. потому что тупые и жадные, и привыкли, что в мск им сопельки всегда подотрут.
скручивайте ценник на 50-60% или все сгниет на складах.
15:57:58 27-11-2025
Гость (14:00:47 27-11-2025) рынок не вывозит. потому что тупые и жадные, и привыкли, чт... Жадные да, но не тупые. Просто привыкшие ни за что не отвечать и потому обнаглевшие, даже если весь автопром накроется эти "управленцы" все равно себе урвут в отличии от работяг.
14:09:53 27-11-2025
Как говорится, "как поработаешь - так покушаешь" , наделали автохлама, ничего ведь путнего не сделали за последние 100 лет, ну а дураки, которые покупают эти ведра не бесконечны. Ну вот и сосите лапу, раз делать не умеете.
40 тыщ - вполне нормальная зарплата для людей, выпускающих мусор.
Научитесь выпускать СОВРЕМЕННЫЕ автомобили, по приемлемым ценам - и будет и работа и зарплата и спрос.
15:05:47 27-11-2025
Гость (14:09:53 27-11-2025) Как говорится, "как поработаешь - так покушаешь" , наделали ...
В своих рассуждениях вы свернули не в ту сторону! Люди, которые собирают на конвейере этот мусор и получающие 40 тысяч, не имеют отношения к разработке и принятию решения о выпуске этого мусора. Если по конвейеру пойдут Тойоты, то эти же люди будут собирать их с качеством соответствующем требованиям Тойоты. А вот те, кто непосредственно отвечает за разработку моделей и принимает решение о выпуске мусора, получают не 40 тысяч, а на порядок или два больше. Беда ещё в том, что 40 тысяч на руки - это очень хорошая ЗП для половины наших граждан, а то и больше, в т.ч. тех, кто добросовестно и качественно выполняет свой труд, и которых вы сравнили с мусорным трудом.
16:35:17 27-11-2025
Гость (14:09:53 27-11-2025) Как говорится, "как поработаешь - так покушаешь" , наделали ...
У меня всегда один вопрос к теким людям. А ты чем на жизнь зарабатываешь?
14:13:16 27-11-2025
Если хотите поддержать отечественный автопром, делайте хотя бы кредит на отечественный автопром к примеру 3% и поверьте, люди будут покупать. А так... Я лучше за такие деньги возьму подержанную иномарочку и буду ездить не заглядывая практически никуда...
14:13:27 27-11-2025
Да достаточно только посмотреть, кого назначили главарем автотаза. Соколов- это тот самый деятель, который руководя РЖД умудрился сделать ж/д билеты дороже авиационных!!! Он и на новом месте идет по накатаному пути: скоро таз будет дороже мерседеса. Думать головой? - Не а, не пробовали...
14:20:49 27-11-2025
И вот ради спасения этого Титаника с людей собирают миллионы
14:26:00 27-11-2025
Может пора перепрофилировать этот автохлам например в производство эмалированных ведер, тазов, садовых тачек, гвоздей (кстати РФ их закупает в КНР, ниша свободна) и прочих скобяных изделий и глядишь оживет производство.
15:27:50 27-11-2025
Гость (14:26:00 27-11-2025) Может пора перепрофилировать этот автохлам например в произв...
Ну и в чём смысл вашего предложения? Они и эмалированные ведра, тазы, садовые тачки, гвозди будут выпускать никакого качества по космическим ценам! Опять нам хуже будет...
15:56:40 27-11-2025
Гость (15:27:50 27-11-2025) Ну и в чём смысл вашего предложения? Они и эмалированные... А вы тонкий подтекст не видите? Ведрами и тазами их и так уже называют, а вот про гвозди это из анекдота - " -...у вас запчасти на отечественное авто есть? -Да, что вас интересует? -Гвозди." Просто это предложение официально это выпускать.
14:35:11 27-11-2025
Вспоминаются нетленные строки Карнелюка
"Так и надо - все говорят. Так и надо - сам виноват. "
15:10:55 27-11-2025
Великий Крылов: а Васька слушает, да ест!
16:26:36 27-11-2025
Пусть они выпуск машин сократят минимум НАВСЕГДА.
Потом снизить пошлины и сборы до нуля и покупать качественные иностранные машины в три раза дешевле чем сейчас.
16:52:28 27-11-2025
Цену вздули до небес, понятно что не покупают
09:30:11 28-11-2025
Во горит то у владельцев криворуких гнилух)) Ярче уже некуда. Че вас так это задевает, если вы даже на этих машинках не ездите? Клоуны