Российский электромобиль "Атом" с локализацией 70% будет стоить около 3 млн рублей
Господдержка заметно снизит итоговую стоимость по сравнению с действующим прайсом
02 декабря 2025, 16:45, ИА Амител
Стоимость российского электромобиля "Атом" для участников спецпрограммы бронирования составит около 3 млн рублей с учетом господдержки, сообщили в компании-производителе. Там подчеркнули, что речь идет о будущей фиксированной цене для оформивших бронь по программе "Хочу "Атом", а само коммерческое предложение представят в ближайшие дни.
На предприятии уточнили, что механизм господдержки заметно снизит итоговую стоимость по сравнению с действующим прайсом. Сейчас, согласно информации на сайте atom.auto, предзаказ авто без льгот можно оформить за 3,9 млн рублей. Как именно будет рассчитана скидка и какие параметры включит мера поддержки, производитель не раскрывает.
«"Атом" готовит предложение для всех участников программы бронирования с фиксацией будущей цены менее 3 млн рублей, учитывая господдержку, и специальными условиями по гарантии и сервису», – сообщили в компании.
Программа "Хочу "Атом" дает приоритет при получении автомобиля и особые условия обслуживания, но детали финального предложения, включая срок действия цены и сроки поставок, производитель обещает озвучить отдельно.
17:18:29 02-12-2025
На дольщиков похоже...
18:37:00 02-12-2025
Гость (17:18:29 02-12-2025) На дольщиков похоже... ...
Или на ипотечников. Интересно, бюджетопильщики на какую целевую аудиторию рассчитывали для этого чуда. Китайские аналоги и донор стоят в районе 5 тысяч долларов или 400 тысяч рублей +/- 10%
17:57:20 02-12-2025
Сколько бы стоил новый черри без разтоможки и утильсбора?
18:03:38 02-12-2025
До того, как на него хотелки тазоваза начнут накручивать.
Сдурели что ли
18:35:52 02-12-2025
В Китае такой стоит 700.
С их уровнем дохода и такой ценой у нас бы брали не задумываясь а вот с 40 в месяц три миллиона тяжело накопить
19:59:26 02-12-2025
На Москвич смахивает...в общем наверняка кхитайское чудо-юдо...
20:14:48 02-12-2025
Электрические Москвичи раскупили. Вот Вам ещё.
11:58:45 03-12-2025
Три миллиона - это за одну машину или за пять машин?
Если за пять - справедливая цена.
Если за одну - тьфу на вас.
12:04:51 03-12-2025
А оно ездить-то будет, или как обычно?... С такими тенденциями как у их последних поделий, сдается мне, эта типа машина годна будет только на то, чтобы поставить ее на прикол и любоваться.