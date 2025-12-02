Российский электромобиль "Атом" с локализацией 70% будет стоить около 3 млн рублей

Господдержка заметно снизит итоговую стоимость по сравнению с действующим прайсом

02 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Электромобиль "Атом" / Фото: пресс-служба компании "Атом"

Стоимость российского электромобиля "Атом" для участников спецпрограммы бронирования составит около 3 млн рублей с учетом господдержки, сообщили в компании-производителе. Там подчеркнули, что речь идет о будущей фиксированной цене для оформивших бронь по программе "Хочу "Атом", а само коммерческое предложение представят в ближайшие дни.

На предприятии уточнили, что механизм господдержки заметно снизит итоговую стоимость по сравнению с действующим прайсом. Сейчас, согласно информации на сайте atom.auto, предзаказ авто без льгот можно оформить за 3,9 млн рублей. Как именно будет рассчитана скидка и какие параметры включит мера поддержки, производитель не раскрывает.

«"Атом" готовит предложение для всех участников программы бронирования с фиксацией будущей цены менее 3 млн рублей, учитывая господдержку, и специальными условиями по гарантии и сервису», – сообщили в компании.

Программа "Хочу "Атом" дает приоритет при получении автомобиля и особые условия обслуживания, но детали финального предложения, включая срок действия цены и сроки поставок, производитель обещает озвучить отдельно.

