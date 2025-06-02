Россия получила украинский меморандум о мирном урегулировании конфликта

Свой проект меморандума Москва представит в ходе встречи делегаций 2 июня

02 июня 2025, 08:36, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, подтвердил получение меморандума Украины о мирном решении конфликта. Об этом сообщает RT.

Со слов Мединского, документ был передан на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", – рассказал глава делегации РФ.

Напомним, представители делегаций России и Украины встретятся 2 июня в 13:00 по московскому времени во дворце Чираган. На консультациях представители РФ представят свой проект меморандума, а также другие предложения по прекращению огня. Кроме того, стороны обсудят возможную встречу президентов РФ и Украины.

Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.