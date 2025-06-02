Россия получила украинский меморандум о мирном урегулировании конфликта
Свой проект меморандума Москва представит в ходе встречи делегаций 2 июня
02 июня 2025, 08:36, ИА Амител
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, подтвердил получение меморандума Украины о мирном решении конфликта. Об этом сообщает RT.
Со слов Мединского, документ был передан на украинском и английском языках.
"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", – рассказал глава делегации РФ.
Напомним, представители делегаций России и Украины встретятся 2 июня в 13:00 по московскому времени во дворце Чираган. На консультациях представители РФ представят свой проект меморандума, а также другие предложения по прекращению огня. Кроме того, стороны обсудят возможную встречу президентов РФ и Украины.
Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.
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"мемора́ндум
Мужской род
Дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-н. вопрос."
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Musik (09:55:48 02-06-2025) "мемора́ндумМужской родДипломатический документ с из... По данным Reuters, украинская версия меморандума включает положения о полном прекращении огня «на суше, на море и в воздухе», обмене пленными в формате «всех на всех», гарантиях безопасности Украины и участии в переговорах международного сообщества, отказе Киева от нейтрального статуса, отказе международного сообщества от признания утерянных Украиной с 2014 года территорий за Москвой, поэтапном снятии санкций с России с возможностью их возобновления и встрече лидеров.