Перекрытия, автобусы и билеты. Все, что нужно знать о "Ночи музеев – 2024" в Барнауле

"Ночь музеев" в Барнауле пройдет в ночь с 18 на 19 мая

18 мая 2024, 10:32, ИА Амител

"Ночь музеев" в Барнауле/ Фото: amic.ru

18 мая в Барнауле пройдет одно из главных событий весны – "Ночь музеев". Сотни людей будут гулять по улицам, посещать музеи и мероприятия на открытом воздухе. Специально для тех, кто планирует провести время активно, amic.ru собрал всю нужную информацию.

Когда пройдет "Ночь музеев"?

"Ночь музеев" в Барнауле пройдет с 18 часов 18 мая до 2 часов ночи 19 мая. Музеи начнут работать с 19 часов.

Где будет открытие "Ночи музеев"?

Открытие "Ночь музеев" состоится в парке "Центральный" 18 мая в 18 часов. Там же будут стоять представители разных культурных учреждений с табличками. Они не только покажут путь в музеи, но и проведут пешеходные экскурсии.

Сколько музеев будет участвовать в акции?

В Барнауле в акции будет участвовать 48 музеев. Из них 34 – государственные, городские, ведомственные, частные музеи и галереи, а 14 – школьные музеи. На входе всех площадок будет знак "Официальный участник акции". В краевой столице, например, среди них – Краеведческий и Художественный музеи, ГМИЛИКА, "Город", "Турина Гора", "Мир времени", "Горная аптека", галерея "Универсум" в АлтГУ и так далее.

События "Ночи музеев" пройдут и в трех парках Барнаула: "Центральный", "Изумрудный" и "Лесная сказка" (зоопарк).

Всего в Алтайском крае участниками акции станут 102 музея.

"Ночь музеев" в Барнауле

Какие музеи впервые поучаствуют в акции?

В 2024 году в акции впервые примут участие три барнаульских музея: выставочные площадки Дома архитекторов, Алтайского государственного дома народного творчества и ВТБ в парке "Центральный".

Какие мероприятия пройдут в городе?

Полная программа "Ночи музеев" очень большая. Посмотреть ее можно на сайте Министерства культуры Алтайского края (в разделе "Мероприятия"), в группе "Ночь музеев. Алтайский край" во "ВКонтакте" и на сайтах каждого из участников акции. Полный список мероприятий в Барнауле можно посмотреть по ссылке.

Для тех, кому лень изучать длинный список, amic.ru собрал самые интересные события ночи. Прочитать о них можно здесь и здесь.

Надо ли покупать билеты и сколько они стоят?

Единого билета на "Ночь музеев", как и в последние годы, не будет. Приобретать билеты придется в:

Краеведческий музей;

Художественный музей;

ГМИЛИКА;

"Горную аптеку";

"Город";

Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина;

"Мир камня";

"Мир времени";

галерею "Универсум" в АлтГУ;

Музей археологии и этнографии АлтГУ;

Музей природы института биологии и биотехнологии АГУ;

Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги;

выставочную площадку барнаульского зоопарка "Лесная сказка".

Клуб-музей частных коллекций.

Во все перечисленные музеи билет для взрослого будет стоить 150 рублей, для ребенка от 7 до 14 лет – 50 рублей, а дети до 6 лет смогут пройти бесплатно. В государственные музеи и музей "Город" купить билет можно онлайн и по "Пушкинской карте". Продажа билетов стартовала еще с 4 мая, организаторы просят покупать их заранее.

Во все остальные музеи города вход будет бесплатным.

"Ночь музеев – 2024" в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие темы у "Ночи музеев" в 2024 году?

Тема мероприятий в 2024 году – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Кроме того, акция в этом году будет посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, 150-летию со дня рождения Николая Рериха, Международному дню музеев, десятилетию детства, Году семьи и 70-летию с начала освоения целинных и залежных земель.

А "призыв духа Сталина" будет частью "Ночи музеев"?

18 мая в Барнауле состоится так называемый "призыв духа Сталина". Мероприятие пройдет в форме театрализованного представления, где представители "Сталин-центра" разыграют "спиритический сеанс". Это нашумевшее мероприятие не будет частью "Ночи музеев", заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. "Сталин-центр" также не является официальной площадкой мероприятия.

Какие дороги перекроют в "Ночь музеев" и как будет ходить транспорт?

В "Ночь музеев" будет закрыто движение по следующим улицам:

по четной и нечетной стороне ул. Ползунова (от пр. Социалистического до пр. Красноармейского, с 18 часов 18 мая до 2 часов ночи 19 мая);

(от пр. Социалистического до пр. Красноармейского, с 18 часов 18 мая до 2 часов ночи 19 мая); по проезжей части ул. Льва Толстого (от пр. Ленина до ул. Максима Горького, с 18 часов 18 мая до 2 часов ночи 19 мая).

На время перекрытия дорог автобусы будут ходить следующим образом:

– при движении до пл. Спартака автобус № 73р пойдет по маршруту: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, обратно без изменений;

– при движении до "Спартака-2" автобус № 57 пойдет по маршруту: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина и далее по маршруту. А обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский и далее по маршруту;

– при движении до "Спартака-2" автобус № 60 пойдет по маршруту: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2. Обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее по маршруту;

– при движении до пл. им. Баварина автобус № 47 пойдёт по маршруту: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина и далее по маршруту. Обратно автобус поедет без изменений;

– при движении до остановки "Мебельная фабрика" автобусы № 109, 109оп пойдут по маршруту: пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршрутам. Обратный путь такой: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский и далее по маршрутам.

"Ночь музеев" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Будут ли ночью ходить автобусы?

На время проведения акции в Барнауле запустят дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы. До 2 часов ночи продлят работу по следующим городским маршрутам:

трамвайный маршрут: ул. Попова – А. Петрова, С. Западная – пр. Ленина – пр. Красноармейский;

троллейбус № 7 : ул. Взлетная – пл. Баварина;

автобусный маршрут № 1: Спартак-2 – Балтийская крепость.

Усилят ли безопасность на "Ночь музеев"?

Да. Безопасность в городе будет усилена, говорила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Органы правопорядка возьмут на контроль все официальные площадки мероприятия и будут патрулировать места массового скопления людей. После 23 часов дети должны будут ходить по улицам только в сопровождении взрослых.