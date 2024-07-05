В Барнауле ищут перевозчиков сразу для трех маршрутов
Речь идет о маршрутах № 29, 121 и 117э
05 июля 2024, 10:15, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: unsplash.com
Перевозчиков сразу для трех автобусных маршрутов ищут в Барнауле, сообщает "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".
Речь идет о следующих направлениях:
- № 29 Солнечная Поляна – Солнечная Поляна. Начальная максимальная цена контракта составляет скромные по меркам отрасли 65,3 тыс. рублей, но также предусмотрены субсидии в размере 1,2 млн рублей и ожидаемые доходы от пассажиров 6,8 млн рублей на 2024 год;
- № 121 микрорайон Октябрьский – Китайский рынок. Начальная стоимость оценивается в 8,3 млн рублей с субсидией менее 0,5 млн и планируемыми доходами от пассажиров 5,8 млн рублей;
- № 117э Докучаево – Новомихайловское кладбище. Для этого маршрута размещено два лота с начальной стоимостью 345,5 тыс. рублей каждый, один из которых уже завершен, но имя подрядчика пока не раскрыто.
Ранее в Барнауле маршрут № 51 вернулся к перевозчику, у которого его ранее отобрали из-за ненадлежащего исполнения расписания.
11:18:25 05-07-2024
Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и оставшийся единственный автобус вернётся на свой 24-й маршрут?
29 маршрут впору пускать автобусы большой вместимости.
11:43:49 05-07-2024
Гость (11:18:25 05-07-2024) Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и о... представьте большой автобус в пробке перед Власихинской или Кутузова, где иногда по часу стоишь.
14:44:51 05-07-2024
Гость (11:18:25 05-07-2024) Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и о... Мне тоже непонятно почему на 24 маршрут не ищут перевозчика. Давно пора у старого перевозчика забрать этот маршрут. С мая вообще не ходит 24 автобус, а зимой - это чудо если удалось увидеть 24 автобус.
11:58:10 05-07-2024
А куда делся маршрут номер 17?
12:19:02 05-07-2024
Как сейчас добираются люди в медицинские кластеры - ни кого не волнует, особенно администрацию города и края.....29 маршрут должен быть муниципальным и болошой вместимости!!!!!!!!!!
12:34:03 05-07-2024
Почему ищут только в Барнауле? Приводите перевозчиков из других городов. Давно пора расширять географию! Может, приглашать компании из Казахстана, у них низкие тарифы.
12:50:51 05-07-2024
Гость (12:34:03 05-07-2024) Почему ищут только в Барнауле? Приводите перевозчиков из дру... А им это надо?
18:42:30 05-07-2024
Гость (12:50:51 05-07-2024) А им это надо?... А почему им это не надо? Все хотят расширять свой бизнес и занимать новые ниши.
12:51:16 05-07-2024
Гость (11:18:25 05-07-2024) Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и о... Что бы быстрее закрылись? Маленькие ушли, потому что пассажиров мало было
13:38:48 05-07-2024
Гость (12:51:16 05-07-2024) Что бы быстрее закрылись? Маленькие ушли, потому что пассажи... Рехнулся что ли? В 29 ни утром не влезешь, ни днём от Краевой не уедешь... Там должен был ходить полноценный автобус, а не ГАЗель-душегубка, сконструированная, чтобы пассажир ощутил себя навозом...
13:56:59 05-07-2024
Был очевидцем-ГАИ щемила малую вместимость,у них вроде разрешено сидячие + 3 стоячих. Только рейды такие крайне редки. Вот если бы каждый день,да сплошняком административка-глядишь,и автобусный парк обновится на большую вместимость.
14:54:48 05-07-2024
Как сейчас добираются люди в медицинские кластеры------ на трамвае N7 и далее пешком, здоровее будете и худее!
15:02:23 05-07-2024
А на 37 не ищут перевозчика?
15:12:56 05-07-2024
Еще 109 не ходят, 1 автобус на маршруте только, найдите ему перевозчика тоже
17:05:16 05-07-2024
Че толку от вашего нытья здесь? Никто не читает эти сопли из властьпредержащих. Они на персональных авто премиум класса передвигаются...
19:34:16 05-07-2024
Гость (13:38:48 05-07-2024) Рехнулся что ли? В 29 ни утром не влезешь, ни днём от Краево... Только один рейс, в остальное время пустые ходили. Поэтому и закрылись
19:35:32 05-07-2024
Гость (14:44:51 05-07-2024) Мне тоже непонятно почему на 24 маршрут не ищут перевозчика.... Перевозчиков нет!
23:32:16 05-07-2024
Я вот не раз не видела пустой 29 в какое бы время не собрался ехать всегда как селёдки в автобусе. Ещё и специально ждали чтоб больше народа собрать на остановке. А многие из-за этого с пересадками едут потому что не уехать
05:57:35 06-07-2024
65 маршрут нужно перепродать другому перевозчику , а то беда с этим маршрутом.