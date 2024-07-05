НОВОСТИТранспорт

В Барнауле ищут перевозчиков сразу для трех маршрутов

Речь идет о маршрутах № 29, 121 и 117э

05 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com
Салон автобуса / Фото: unsplash.com

Перевозчиков сразу для трех автобусных маршрутов ищут в Барнауле, сообщает "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".

Речь идет о следующих направлениях:

  • № 29 Солнечная Поляна – Солнечная Поляна. Начальная максимальная цена контракта составляет скромные по меркам отрасли 65,3 тыс. рублей, но также предусмотрены субсидии в размере 1,2 млн рублей и ожидаемые доходы от пассажиров 6,8 млн рублей на 2024 год;
  • № 121 микрорайон Октябрьский – Китайский рынок. Начальная стоимость оценивается в 8,3 млн рублей с субсидией менее 0,5 млн и планируемыми доходами от пассажиров 5,8 млн рублей;
  • № 117э Докучаево – Новомихайловское кладбище. Для этого маршрута размещено два лота с начальной стоимостью 345,5 тыс. рублей каждый, один из которых уже завершен, но имя подрядчика пока не раскрыто.

Ранее в Барнауле маршрут № 51 вернулся к перевозчику, у которого его ранее отобрали из-за ненадлежащего исполнения расписания.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

11:18:25 05-07-2024

Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и оставшийся единственный автобус вернётся на свой 24-й маршрут?
29 маршрут впору пускать автобусы большой вместимости.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:49 05-07-2024

Гость (11:18:25 05-07-2024) Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и о... представьте большой автобус в пробке перед Власихинской или Кутузова, где иногда по часу стоишь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:51 05-07-2024

Гость (11:18:25 05-07-2024) Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и о... Мне тоже непонятно почему на 24 маршрут не ищут перевозчика. Давно пора у старого перевозчика забрать этот маршрут. С мая вообще не ходит 24 автобус, а зимой - это чудо если удалось увидеть 24 автобус.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:10 05-07-2024

А куда делся маршрут номер 17?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:02 05-07-2024

Как сейчас добираются люди в медицинские кластеры - ни кого не волнует, особенно администрацию города и края.....29 маршрут должен быть муниципальным и болошой вместимости!!!!!!!!!!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:03 05-07-2024

Почему ищут только в Барнауле? Приводите перевозчиков из других городов. Давно пора расширять географию! Может, приглашать компании из Казахстана, у них низкие тарифы.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:51 05-07-2024

Гость (12:34:03 05-07-2024) Почему ищут только в Барнауле? Приводите перевозчиков из дру... А им это надо?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:30 05-07-2024

Гость (12:50:51 05-07-2024) А им это надо?... А почему им это не надо? Все хотят расширять свой бизнес и занимать новые ниши.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:16 05-07-2024

Гость (11:18:25 05-07-2024) Для №24 не ищут перевозчика? Или дачный сезон закончится и о... Что бы быстрее закрылись? Маленькие ушли, потому что пассажиров мало было

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:48 05-07-2024

Гость (12:51:16 05-07-2024) Что бы быстрее закрылись? Маленькие ушли, потому что пассажи... Рехнулся что ли? В 29 ни утром не влезешь, ни днём от Краевой не уедешь... Там должен был ходить полноценный автобус, а не ГАЗель-душегубка, сконструированная, чтобы пассажир ощутил себя навозом...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:59 05-07-2024

Был очевидцем-ГАИ щемила малую вместимость,у них вроде разрешено сидячие + 3 стоячих. Только рейды такие крайне редки. Вот если бы каждый день,да сплошняком административка-глядишь,и автобусный парк обновится на большую вместимость.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:48 05-07-2024

Как сейчас добираются люди в медицинские кластеры------ на трамвае N7 и далее пешком, здоровее будете и худее!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:23 05-07-2024

А на 37 не ищут перевозчика?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:56 05-07-2024

Еще 109 не ходят, 1 автобус на маршруте только, найдите ему перевозчика тоже

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шурик

17:05:16 05-07-2024

Че толку от вашего нытья здесь? Никто не читает эти сопли из властьпредержащих. Они на персональных авто премиум класса передвигаются...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:16 05-07-2024

Гость (13:38:48 05-07-2024) Рехнулся что ли? В 29 ни утром не влезешь, ни днём от Краево... Только один рейс, в остальное время пустые ходили. Поэтому и закрылись

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:32 05-07-2024

Гость (14:44:51 05-07-2024) Мне тоже непонятно почему на 24 маршрут не ищут перевозчика.... Перевозчиков нет!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

23:32:16 05-07-2024

Я вот не раз не видела пустой 29 в какое бы время не собрался ехать всегда как селёдки в автобусе. Ещё и специально ждали чтоб больше народа собрать на остановке. А многие из-за этого с пересадками едут потому что не уехать

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений.

05:57:35 06-07-2024

65 маршрут нужно перепродать другому перевозчику , а то беда с этим маршрутом.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров