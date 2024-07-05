В Барнауле ищут перевозчиков сразу для трех маршрутов

Речь идет о маршрутах № 29, 121 и 117э

05 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com

Перевозчиков сразу для трех автобусных маршрутов ищут в Барнауле, сообщает "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".

Речь идет о следующих направлениях:

№ 29 Солнечная Поляна – Солнечная Поляна. Начальная максимальная цена контракта составляет скромные по меркам отрасли 65,3 тыс. рублей, но также предусмотрены субсидии в размере 1,2 млн рублей и ожидаемые доходы от пассажиров 6,8 млн рублей на 2024 год;

Начальная максимальная цена контракта составляет скромные по меркам отрасли 65,3 тыс. рублей, но также предусмотрены субсидии в размере 1,2 млн рублей и ожидаемые доходы от пассажиров 6,8 млн рублей на 2024 год; № 121 микрорайон Октябрьский – Китайский рынок. Начальная стоимость оценивается в 8,3 млн рублей с субсидией менее 0,5 млн и планируемыми доходами от пассажиров 5,8 млн рублей;

Начальная стоимость оценивается в 8,3 млн рублей с субсидией менее 0,5 млн и планируемыми доходами от пассажиров 5,8 млн рублей; № 117э Докучаево – Новомихайловское кладбище. Для этого маршрута размещено два лота с начальной стоимостью 345,5 тыс. рублей каждый, один из которых уже завершен, но имя подрядчика пока не раскрыто.

Ранее в Барнауле маршрут № 51 вернулся к перевозчику, у которого его ранее отобрали из-за ненадлежащего исполнения расписания.